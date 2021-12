Covidová pohroma na MS juniorů je dovršena, IIHF turnaj oficiálně zrušila

Jako první se pozitivní testy objevily v kádru Američanů, kteří kvůli tomu neodehráli duel se Švýcary. Dnes kvůli jednomu případu v českém výběru nemohli svěřenci trenéra Karla Mlejnka nastoupit proti Finsku a nedlouho poté byl zrušen i zápas Slovensko - Rusko kvůli nákaze v týmu sborné. Rakousko a Švýcarsko měly stejné problémy již v přípravě.

"Ty pocity jsou samozřejmě nepříjemné. Jsou to pocity úzkosti, pocity v letošní sezoně nedodělané práce," řekl trenér Mlejnek.

Tým po zkontumování duelu s Finy věřil, že proti Rakousku už bude moct ve čtvrtek nastoupit, k čemuž potřeboval projít úspěšně dvěma testy. "Připravovali jsme se na to a těšili se na zápas, i když bychom nastoupili přímo z pokoje. Věřili jsme, že to dobře dopadne. Ale tohle je jedna dlouhá, nekonečná frustrace," přiznal Mlejnek.

Vedení IIHF zrušilo turnaj na základě doporučení lékařské komise federace z důvodu, aby byly zajištěny zdraví a bezpečnost všech účastníků MS. "Na začátku turnaje jsme plně důvěřovali všem covidovým protokolům, které jsme s ohledem na šířící se variantu omikron upravili tak, abychom se pokusili zabránit šíření nemoci. Udělali jsme maximum, aby se mistrovství mohlo uskutečnit. Bohužel to nestačilo," uvedl prezident IIHF Luc Tardif.

Dodal, že nyní bude úkolem mezinárodní federace zajistit bezpečný návrat hráčů a realizačních týmů domů. "Je to velmi nepříjemná situace pro nás všechny. Ale vzhledem k tomu, že už druhým rokem absolvujeme mistrovství světa juniorů ve ztížených covidových podmínkách, byli jsme připraveni i na scénář, že nějaká taková situace může přijít," uvedl trenér českého týmu Karel Mlejnek po zrušení zápasu s Finskem.

Na základě vlastních poznatků ale také připustil, že před rokem na stejném místě byla opatření přísnější. "Mohu však říct, že náš tým určitě dodržoval přesně to, co jsme dodržovat měli. Tedy trasa hotel, autobus, aréna... Že ta kritéria a přísnost nebyly tak velké jako loni, to je samozřejmě jasné. Loni bylo kolem hotelu pletivo a do hotelu opravdu nikoho nepustili. Také však mohu říct, že naše patro bylo vyhrazené jen pro nás. A stejně to měli i Rakušani," ujistil Mlejnek.

Češi v základní skupině stihli odehrát jen dvě utkání, nejprve prohráli s Kanadou 3:6 a poté 1:2 v prodloužení s Německem.

Již před začátkem turnaje představitelé IIHF rozhodli, že z elitní skupiny nikdo nesestoupí a za rok se bude hrát poprvé v historii s jedenácti týmy. Postup mezi elitu si zajistili Bělorusové.