České Budějovice hostí v rámci 19. extraligového kola na svém ledě obhájce titulu a druhý tým tabulky Pardubice. Skóre utkání otevřel ve 14. minutě pardubický David Tomášek, Budějovice využily přesilovku a v 29. minutě vyrovnal Jan Ordoš. Ve 40. minutě poslal domácí do vedení Martin Beránek. Přímý přenos zápasu vysílá od 16:30 kanál ČT sport. Lídr tabulky Třinec vyhrál v Kladně 4:1 a připsal si třetí vítězství za sebou, hokejisté Liberce porazili v severočeském derby na domácím ledě Litvínov 5:1, Sparta padla doma s Hradcem Králové 1:3.
Liberec prodloužil domácí vítěznou sérii
Liberec šel do vedení již po třech minutách hry. Po kombinaci s Najmanem a Faško-Rudášem skóroval Rychlovský. Verva mohla bleskově odpovědět, Kváčovi ale proti nahození Berana pomohla pravá tyč. V polovině první třetiny Čajan podruhé kapituloval, po přihrávce Rychlovského se nadvakrát prosadil Najman.
V úvodu druhého dějství šli domácí do tříbrankového vedení, když Sandberg střelou do horního růžku nedal Čajanovi šanci. Ve 34. minutě ještě navýšil z rychlého brejku Jansa. Litvínovští však měli připravenou bleskovou odpověď. Jednatřicet vteřin od jeho gólu snížil střelou k tyči hostující kapitán Sukeľ. Domácí si ale ve třetí části vzali své čtyřbrankové vedení zpět, když Zeman od modré čáry propálil vše, co mu stálo v cestě.
Bílí Tygři tak odčinili páteční porážku z Třince a před vlastními fanoušky uspěli pošesté za sebou. Naopak Vervě se i nadále nedaří a počtvrté v řadě nebodovala.
Třinec dal Kladnu ve druhé třetině čtyři branky
Ve 12. minutě skončila za Mazancem Jandusova střela od modré čáry tečovaná bránícím Musilem, ale Oceláři si vzali trenérskou výzvu pro Hrabíkovo nedovolené bránění třineckého gólmana a sudí jim dali za pravdu. Prvního regulérního gólu se tak diváci dočkali až ve 23. minutě. Třinecký Hudáček přihrál před branku Daňovi, který před Brízgalou úspěšně zakončil. V čase 31:46 se hosté radovali podruhé. Musil vysunul za obranu Rytířů Hudáčka, jenž z pozice mezi kruhy Brízgalu překonal. Ve 33. minutě využil přesilovou hru Růžička a za 29 vteřin už to bylo po Daňově teči Marinčinova nahození 4:0.
Snížit Rytíři dokázali až ve 47. minutě díky trefě Kempného od modré čáry. Oceláři si náskok pohlídali, v závěru nevyužil příležitost na snížení Ryšavý.
Vedoucí tým tabulky Třinec si tak připsal třetí vítězství za sebou, třetí Rytíři doma neuspěli poprvé po sérii čtyř vítězství.
Výsledky 19. kola hokejové extraligy
Výsledky 19. kola hokejové extraligy
Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Rychlovský (A. Najman, Faško-Rudáš), 11. A. Najman (Rychlovský), 23. Sandberg (Filippi), 34. F. Jansa (J. Pérez, Ahac), 47. D. Zeman (Lenc, A. Musil) – 34. M. Sukeľ (Šámal).
Rozhodčí: Šír, Šindel – Hynek, Štěpánek. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6293.
Rytíři Kladno – HC Oceláři Třinec 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)
Branky a nahrávky: 47. Kempný (M. Jandus, Vigneault) – 23. Daňo (L. Hudáček), 32. L. Hudáček (D. Musil), 33. M. Růžička (D. Voženílek, A. Nestrašil), 34. Daňo (Marinčin, Marian Adámek).
Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4549.
HC Sparta Praha – Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 18. Řepík (Mašín) – 10. Čacho (Kohout, P. Zdráhal), 31. Vukojevic (P. Zdráhal), 59. R. Pavlík (Radil, A. Koch).
Rozhodčí: Kika, Obadal – Lederer, Brož. Vyloučení: 5:10, navíc Sekáč – Vukojevic oba 5 min. Bez využití. Diváci: 15 153.