Třinečtí hokejisté zvítězili v 17. kole extraligy na ledě Vítkovic 3:1 a do první reprezentační přestávky vstupují s šestibodovým náskokem před Pardubicemi. Východočeši uspěly proti Mladá Boleslavi, duel ovládly 4:0. Kladno získalo pouze bod, když padlo po přestřelce v Plzni 5:6 po nájezdech. Poslední Olomouc prohrála 2:3 v Brně, tři body zaznamenal kapitán Komety Jakub Flek. Liberec zdolal 4:3 po prodloužení Hradec Králové. Sparta porazila 3:0 Litvínov. Karlovy Vary zabraly po sérii tří zápasů bez zisku a vyhrály 3:2 v Českých Budějovicích.
Oceláři uspěli ve Vítkovicích
Úvodní branka duelu padla ve 12. minutě, po nepřesné střele vracel Andrej Nestrašil zpoza brankové čáry puk do brankoviště, kde se odrazil do sítě od brusle Daniela Kurovského. Následně zvýšil tečí Michal Kovařčík. Hosté se devět sekund před koncem první třetiny radovali z třetího gólu. Rozhodčí ale trefu Libora Hudáčka neuznali po trenérské výzvě kvůli nedovolenému bránění brankáři.
V závěrečné třetině byly Vítkovice aktivnější, Šimon Stránský trefil v úniku tyč a na brankové konstrukci skončil puk také po spolupráci Jindřicha Abdula s Chadem Yetmanem. Až v 58. minutě se prosadil Marek Hrivík. Ostravský klub poté odvolal gólmana, ale šestnáct sekund před koncem pojistil Marko Daňo i druhou výhru Třince v derby.
Pardubice i podruhé v sezoně porazily Boleslav
Pardubičtí byli v první části střelecky aktivnější (střely na branku 20:4), ale neskórovali. Vedení se ujali až po přestávce, když v čase 20:31 Patrik Poulíček usměrnil puk za záda Dominika Furcha. Hosté mohli vyrovnat, ale zakončení Davida Moravce do poloodkryté branky Pardubic neprošlo.
Přesilovku využil Smejkal a v závěru druhé třetiny pak Východočeši přidali třetí gól, po průniku Jakuba Lauka dotlačil puk do branky Tomáš Nosek. Vedení domácí ve třetí třetině ještě navýšili. Ve 49. minutě si najel na přihrávku David Tomášek a pohotově zvýšil na 4:0. Po sérii tří porážek uspěli Východočeši podruhé za sebou.
Plzeň přibrzdila rozjeté Kladno
Indiánům pomohlo dostat se do tempa vyloučení Nicolase Hlavy, které v deváté minutě potrestal Lukáš Strnad. Rytíři dokázali o pouhých 50 sekund později gólově odpovědět, když se prosadil Niko Ojamäki. Krátce po pauze se po vyhraném vhazování prosadil střelou bez přípravy Carter Robertson. Rytíři se v polovině utkání zvedli a ve 35. minutě se z rychlého brejku prosadil Kelly Klíma.
Ve třetí třetině následovala branková smršť. Záhy po začátku se trefil Igor Merežko, kladenští však dokázali vyrovnat, když ve 43. minutě doklepl puk Samuel Vigneault. Následně se prosadil Dylan MacPherson a vyrovnal Phil Pietroniro. O 81 sekund později Filip Přikryl nenápadným nahozením dostal hosty do vedení 5:4. Při hře bez brankáře vyrovnal v čase 58:41 MacPherson. Plzeňští si nakonec zajistili bonusový bod v samostatných nájezdech, které ovládli poměrem 3:2, když v jejich sedmé sérii rozhodl Michal Teplý.
Flek třemi body zazářil proti Olomouci
Brňané začali aktivně, gólu se dočkali v momentě, kdy Olomouc okupovala obranné pásmo Komety. Po chybě v rozehrávce se puku za brankovou čarou zmocnil Kristián Pospíšil, naslepo našel skórujícího Fleka. Necelou půl minutu před koncem dvacetiminutovky udeřil právě Pospíšil.
V prvních minutách druhé třetiny zvonily na obou stranách tyče. Olomouc se dočkala snížení ve 26. minutě, v přesilové hře zakončoval Daniel Herčík. Dvoubrankový náskok vrátil domácím Flek pohotovou dorážkou. Hosté ještě snížili v 53. minutě na 2:3, když střílel Jakub Orsava. Kometě v době narůstajícího tlaku soupeře pomohla tři vyloučení Olomouce a vedení udržela.
Litvínov nestačil na Spartu
Duel začal s půlhodinovým zpožděním, protože pořadatelé řešili problémy s kostkou. Skóre zápasu otevřel v čase 2:49 Filip Chlapík. Vybruslil zpoza branky, puk se odrazil od pravé tyče a gólman Matej Tomek si jej srazil pravou nohou za čáru.
V 17. minutě se radovala Sparta z druhého gólu, jenže předčasně. Sudí podle videa branku neuznali pro kopnutí kotouče. Pražané si pojistili náskok až v čase 48:44, Jiří Pospíšil vyzrál na Tomka bekhendovým blafákem. V posledních vteřinách ještě pečetil do prázdné branky Matěj Blümel. Verva prohrála třetí z uplynulých čtyř duelů.
Liberec otočil duel s Hradcem Králové
Do vedení mohl poslat domácí ze samostatného úniku Filip Jansa, Stanislavu Škorvánkovi ale pomohla horní tyčka. Skóre se poprvé měnilo ve 12. minutě, kdy se prosadil Michael Vukojevic. Domácí střídačka si ještě vyžádala trenérskou výzvu, nebyla však úspěšná. Z následného trestu poslal Hradec do dvoubrankového trháku Jordann Perret.
Ve 49. minutě se Liberec dočkal kontaktní branky, když se prosadil Adam Najman. Tým Mountfieldu měl ale připravenou rychlou odpověď, Petra Kváču nachytal střelou z úhlu Robert Kousal. Také soupeři ale dokázali bleskově zareagovat, na dostřel je dostal Jaromír Pytlík. V čase 58:49 poslal zápas do prodloužení šikovnou tečí Filip Sandberg. Bod navíc vystřelil Liberci Šimek.
Redlich vystřelil Karlovým Varům výhru
Hosté uplatnili aktivní forčekink v rohu útočného pásma, způsobili zmatek před budějovickým brankovištěm a Šťastný zblízka otevřel skóre. Olesen následně nepřehodil betony ležícího Frodla.
Pohotovým nápřahem hostům navýšil vedení Bambula. V ideální střelecké pozici se ocitl Ondřej Beránek, jeho příležitost zneškodnil Klouček. Přesilovku využil ke snížení Bell. Krastenbergs trefil tyčku, viváky v Budvar aréně rozjásal teprve Hoch. Rozhodující brnaka padls, když za Kloučkova záda zapadl puk sražený po Redlichově nahození z pravé strany.