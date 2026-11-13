Lídr tabulky z Třince porazil v rámci 18. extraligového kola Liberec 5:2. Navzdory dvoubrankovému manku dokázaly České Budějovice naplno bodovat v Litvínově, Mladá Boleslav zvítězila doma nad Vítkovicemi 3:1. Olomouc zůstává na posledním místě v tabulce, na vlastním ledě podlehla Kladnu po samostatných nájezdech 2:3. Pardubice vyhrály nad Brnem 6:2, vybojovaly třetí vítězství za sebou a udržely šestibodový odstup za vedoucím Třincem. Hokejisté Plzně si připsali čtvrtou výhru za sebou, když dobyli led Hradce Králové 2:1. Sparta zvítězila na ledě Karlových Varů 3:1, bodovala naplno potřetí za sebou a má v dosahu první čtyřku.
Třinec rozhodl dvěma slepenými góly
Lídr soutěže z Třince zdolal Bílé Tygry podruhé v sezoně a připsal si čtvrtou výhru z posledních pěti duelů. Rozhodující náskok si Oceláři vytvořili na začátku druhé třetiny, kdy vstřelili dva slepené góly a odskočili z 2:1 na 4:1. Vítěznou branku si připsal uzdravený útočník Oscar Flynn.
Gólový účet otevřel Koch, když dostal kotouč mezi kruhy a svižnou střelou zápěstím skóroval. Netrvalo dlouho a bylo to o dvě branky, když nahození Jakuba Galvase od modré čáry skončilo skončilo s Voženílkovým přispěním až v liberecké síti. Bílé Tygry ale dvě slepené branky nepoložily. Už za 17 sekund totiž snížil překvapivou střelou Adam Najman. Už po necelé minutě druhé třetiny zvýšil na 3:1 navrátilec do domácí sestavy Flynn. Za 56 sekund si našel v brankovišti odražený kotouč od zadního mantinelu Kurovský, na což hosté reagovali oddechovým časem.
Deset minut před koncem třetího dějství se podařilo Liberci konečně snížit. Faško-Rudáš se obtočil s pukem na holi kolem své osy a zasunul jej mezi Kacetlovy betony. V 54. minutě Chlán tečoval těsně před Kváčou Pyrochtovo nahození a pečetil na 5:2.
Oslabený Litvínov podlehl Buďejovicím, Kaše třikrát asistoval
Hokejisté Českých Budějovic zvítězili v Litvínově 4:3, a přestože měli dvoubrankové manko, zabrali po dvou zápasech bez bodu před reprezentační pauzou. Dvěma góly včetně vítězného se na tom podílel dánský útočník Nick Olesen.
Verva se musela vedle distancovaného Havelky obejít bez zdravotně indisponovaných útočníků Ondřeje Kašeho, Kämpfa, Guta, Sukeľa, Zygmunta i obránců Husineckého a Moravčíka a potřetí v řadě vyšla naprázdno. Porážku Severočechů neodvrátil ani třemi asistencemi David Kaše. Motor tak uspěl ve vzájemných soubojích potřetí za sebou.
Hyka se podílel na všech gólech Bruslařů
Mladoboleslavští hokejisté porazili na domácím ledě Vítkovice 3:1. V 50. minutě rozhodl svým prvním gólem v sezoně obránce Adam Jánošík. U všech branek vítězů byl útočník Tomáš Hyka – jeden vstřelil a na dva nahrál. Dvanáctí Bruslaři díky dnešnímu vítězství odskočili v tabulce třináctým Ostravanům na čtyři body.
Na první gól se čekalo až do poloviny zápasu a jako první se radovali domácí. Hyka nadvakrát nabil Grígerovi a jeho druhá rána z levého kruhu už skončila v brance. Vedení mohli domácí navýšit v následující přesilové hře, jenže opak byl pravdou – vyrovnání se dočkali hosté, když se ve vlastním oslabení ocitl z ničeho nic sám před Mokrym Hrivík a svůj blafák dokázal dotáhnout do zdárného konce.
Ve třetí třetině rozehrála Mladá Boleslav za zády gólmana Hrachoviny zvonkohru – nejprve trefil svižnou střelou brankovou konstrukci Gavars, chvíli po něm pálil do stejného místa také obránce Kubíček. Do sítě dostal puk až v 50. minutě kapitán domácích Jánošík. Regulérnost branky dosažené bruslí ještě rozhodčí zkoumali na videu, porušení pravidel však neobjevili. Pojistku na výhru Bruslařů přidal do prázdné branky nejlepší hráč zápasu Hyka.
Kometa schytala v Pardubicích debakl
Hokejisté Pardubic vyhráli nad Brnem 6:2, vybojovali třetí vítězství za sebou a udrželi šestibodový odstup za vedoucím Třincem. O druhé výhře nad Kometou v tomto ročníku rozhodl obhájce titulu definitivně až ve třetí třetině, Východočeši ji vyhráli 3:0. Dva góly a asistenci zaznamenal v dresu vítězů obránce Jan Košťálek.
Při přesilovce Komety chyboval v deváté minutě brankář Komety Rabčan, jehož nepovedenou rozehrávku zachytil Mandát a zamířil přesně. Hosté vyrovnali ve 23. minutě, když se v přesilovce prosadil Pospíšil. V početní výhodě si pak zahráli i Pardubičtí, dvakrát střílel Červenka, ale Rabčana nepřekonal. To se povedlo až Sobotkovi, jenž zblízka po ideální přihrávce Kondelíka vrátil Dynamu vedení. Ještě ve druhé třetině se za Dynamo trefil Kaut, který zvýšil na 3:1. Ale to nebylo vše, za hosty kontroval Brabenec.
Pardubicím se vydařil nástup do třetího dějství, když po střele Košťálka uklidil Tomášek puk do brněnské branky. Ve 46. minutě domácí bleskově využili další přesilovku. Za pouhých pět sekund se střelou od modré čáry prosadil Košťálek. Stejný střelec se trefil o pět minut později ještě jednou. Tentokrát už překonal brankáře Stezku, jenž vystřídal po pěti inkasovaných gólech Rabčana.
Plzeň zdolala Hradec Králové podruhé v sezoně 2:1
Hokejisté Plzně si připsali čtvrtou extraligovou výhru za sebou, Hradce Králové porazili 2:1. Stejným výsledkem zdolali Východočechy i doma na konci září v prvním vzájemném souboji sezony. Plzeň šla do vedení už v šesté minutě, kdy se do Lvovy přihrávky opřel lotyšský obránce Rubins a jeho prudkou střelu si do branky srazil Vála. Ve 23. minutě nedokázal domácí gólman přikrýt kotouč, k němuž se dostal Lev, obkroužil branku a snadno do ní puk zasunul. Před druhou přestávkou už domácí prolomili Malíkovo kouzlo, jakmile Radil vyslal do úniku Pavlíka a ten si po brankářově zákroku vlastní střelu dorazil.
Hosté si mohli vzít dvoubrankový náskok zpět zkraje třetí třetiny, kdy málem využili zaváhání hradecké defenzivy. Rubins však tečoval kotouč vedle branky, Teplý trefil horní tyčku a Schleiss po Kochově chybě neprostřelil Škorvánka z mezikruží. Poté už Plzni stačilo koncentrovat se na obranu a soupeře do vyložených šancí nepouštěla. Dobře zvládla i závěrečnou hru Východočechů bez brankáře.
Olomouc ztratila i proti Kladnu
Kladenští hokejisté zvítězili na ledě Olomouce 3:2 po samostatných nájezdech. Středočeši bodovali posedmé v řadě, z toho šestkrát vyhráli. Hanáci zůstávají poslední. Kladno se dostalo do vedení v čase 3:56, od modré čáry se zápěstím prosadil obránce Houdek. Hanáci srovnali v čase 24:24, po kladenské chybě v rozehrávce přesně zamířil z mezikruží Herčík. Do podobného prostoru si za minutu a 22 sekund najel Kos a otočil průběžný stav. Kladno dotáhlo těsnou ztrátu ve 34. minutě. Přihrávku Audettea usměrnil za padajícího gólmana Vigneault.
Strhnout vedení zpět na stranu domácích se pokoušel David Vitouch, jenž trefil tyčku kladenské branky. S příležitostí Matýse si posléze poradil Pavlát, hostující Přikryl zase ze slibné pozice přestřelil. Nerozhodné skóre platilo i po prodloužení. Vítěze musely určit až samostatné nájezdy, ve kterých se prosadili tři ze čtyř kladenských exekutorů. Rozhodující trefu si připsal ve druhé sérii Hrabík.
Sparta se přibližuje k první čtyřce
Sparta zvítězila na ledě Karlových Varů 3:1. Pražané vedli v osmé minutě už 2:0, bodovali naplno potřetí za sebou a mají v dosahu první čtyřku. Vítězný gól si připsal Martinš Dzierkals. Domácí naproti tomu ztratili čtyři z posledních pěti utkání, doma vyšli naprázdno třikrát po sobě.
Ve třetí minutě otevřel skóre Vesalainen, který našel skulinku nad pravým ramenem Frodla. V osmé minutě se do přečíslení dostala dvojice Dzierkals, Michálek a prvně jmenovaný i za pomoci tyčky navýšil vedení Pražanů na rozdíl dvou branek.
Západočechy dostal zpátky do zápasu ve 32. minutě Jones, který přesnou střelou z křídla vymetl roh sparťanské branky. Atraktivní hokej z obou stran pokračoval i ve třetí třetině. Hráči z lázeňského města se snažili vyrovnat, ale Sparta náskok uhájila. V 52. minutě se nejdříve trefil Daníček, domácí střídačka si vzala úspěšnou výzvu na nedovolené bránění karlovarskému brankáři a gól neplatil. Potřetí se nakonec Sparta prosadila v 59. minutě zásluhou Sekáče do prázdné branky při neúspěšné karlovarské power-play.
Výsledky 18. kola hokejové extraligy
Výsledky 18. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 15. P. Koch (M. Růžička, M. Kovařčík), 17. D. Voženílek (J. Galvas, A. Nestrašil), 21. Flynn (L. Hudáček, P. Koch), 22. Kurovský (Pyrochta, L. Hudáček), 54. P. Chlán (Pyrochta, Miloš Roman) – 18. A. Najman (T. Galvas), 50. Faško-Rudáš (Ahac, Rychlovský).
Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Lederer, Maňák. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).
HC Verva Litvínov – Banes Motor České Budějovice 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 13. Maštalířský (D. Kaše, O. Baláž), 28. Coskey (D. Kaše, Koblasa), 31. Koblasa (Coskey, D. Kaše) – 21. Bell (Lantoši, Štencel), 35. N. Olesen, 41. Hoch (Pýcha, J. Koláček), 51. N. Olesen (Bell, Lantoši).
Rozhodčí: Jeřábek, Obadal – Axman, Peluha. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:2. Diváci: 4674.
BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice Ridera 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 30. Gríger (Hyka), 50. Jánošík (Hyka), 60. Hyka (Skalický) – 33. Hrivík (Macias). Rozhodčí: Sýkora, Zeliska – Hynek, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2399.
HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Branky a nahrávky: 9. Mandát, 29. Sobotka (Kondelík, Čerešňák), 38. M. Kaut (Gazda), 41. Tomášek (Košťálek, Červenka), 46. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 51. Košťálek (M. Stránský, Smejkal) – 25. K. Pospíšil (Zábranský, F. Král), 39. Brabenec (Kučeřík, Kunc).
Rozhodčí: Kika, Šír – Thuma, J. Svoboda. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. Diváků: 9938.
HC Olomouc – Rytíři Kladno 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Herčík, 26. J. Kos (Orsava) – 4. Michal Houdek (Ojamäki, M. Jandus), 34. Vigneault (Audette), rozhodující sam. nájezd K. Hrabík.
Rozhodčí: Hacaperka, Pražák – Rampír, Šimánek. Vyloučení: 5:7. Bez využití. Diváci: 4565.
BYD Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 32. N. Jones (Bambula, Mamčics) – 3. Vesalainen, 8. Dzierkals (M. Michálek), 59. Sekáč (Dzierkals, Shore).
Rozhodčí: Cabák, Vrba – Gerát, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5648.
Mountfield Hradec Králové – HC Škoda Plzeň 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 39. R. Pavlík (Radil, Pláněk) – 6. Rubins (Jakub Lev, N. Malík), 23. Jakub Lev.
Rozhodčí: Stano (SR), Mejzlík – Frodl, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4036.