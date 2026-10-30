Čtyřgólovou třetí třetinou zaskočili plzeňští hokejisté vedoucí Oceláře, kteří i přes dvoubrankové vedení teprve podruhé v sezoně nebodovali. Třinecké zaváhání využili mistři z Pardubic, kteří výhrou 4:2 ve Varech ukončili sérii tří porážek v řadě. Vítězný obrat z 0:2 na 4:2 slavili také kladenští Rytíři, kteří bodovali popáté v řadě.
Plzeň se přitom musela obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče Lalancettea, jehož vyřadila nemoc. Třinci nově chyběl zdravotně indisponovaný obránce Pyrochta, naopak po jednozápasovém disciplinárním trestu se vrátil do sestavy bek Koch.
Do první šance se dostal ve 2. minutě hostující Voženílek. Jeho rozjetý protiútok Ocelářům ale vyšel až o sedm minut později, kdy Martin Růžička našel Marinčina, který se trefil zpoza pravého kruhu a ozdobil gólem svůj 300. zápas v české extralize. Ve 35. minutě naopak Voženílek asistoval Hudáčkovi, který tak poslal hosty do vedení 2:0.
Plzeň se prvního gólu dočkala po 77 sekundách závěrečné části, kdy se trefil z pozice mezi kruhy Filip a oslavil svou první branku v sezoně. Za 92 vteřin bylo vyrovnáno. Katic přistrčil puk Lvovi, jenž zamířil k pravé tyči. V 52. minutě otočil stav Schleiss, který se natlačil z levé strany mezi kruhy a vstřelil vítěznou branku. V čase 54:35 ještě pečetil výsledek bek Jeřábek.
HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)
Branky a nahrávky: 42. Filip (Měchura), 43. Jakub Lev (Katic, Robertson), 52. Schleiss (Rubins, J. Růžička), 55. J. Jeřábek (M. Filip, L. Strnad) – 10. Marinčin (M. Růžička, D. Voženílek), 35. L. Hudáček (D. Voženílek, J. Galvas). Rozhodčí: Pilný, Hacaperka – Šimánek, Thuma. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 4536.
Plzeň: J. Růžička – MacPherson, Rubins, J. Jeřábek, Robertson, Merežko, A. Čech, J. Chromiak, Malák – O. Rohlík, D. Simon, Teplý – L. Strnad, M. Filip, Měchura – M. Petman, V. Petman, Schleiss – I. Sedláček, Jakub Lev, Katic. Trenér: Veber.
Třinec: Mazanec – Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Rayen Petrovický – Kurovský, A. Nestrašil, O. Kovařčík – Kubiesa, L. Hudáček, Daňo – M. Růžička, M. Kovařčík, D. Voženílek – P. Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka
Kladno i popáté v řadě
Vítězný obrat vybojovali také hokejisté Kladna, kteří Bílé Tygry porazili i podruhé v sezoně, přestože po dvou gólech Martina Faška-Rudáše prohrávali na začátku sedmé minuty 0:2. V končící 17. minutě vystřihl parádu Pietroniro, když na modré čáře naznačil střelu, namísto ní se vyhnul jednomu ze soupeřů a propálil gólmana Kváču ranou na bližší tyčku. Jen o 57 sekund později bylo po Kempného tečované bombě vyrovnáno.
Když ve 27. minutě našel Kempný nádherným dlouhým pasem rozjetého Marcela, který se štěstím procedil kotouč za Kváčova záda, oslavil svůj první zásah v sezoně a dokonal obrat domácích. Výhru 4:2 nakonec z přesilové hry pojistil Přikryl.
Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Rytíři Kladno – Bílí Tygři Liberec 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 17. Pietroniro (Hlava), 18. Kempný (Vigneault), 27. M. Marcel (Kempný, M. Forman), 54. F. Přikryl (Hlava) – 4. Faško-Rudáš (Rychlovský), 7. Faško-Rudáš (Filippi, R. Šimek). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 6:3. Využití: 1:2. Diváci: 4191.
Kladno: Pavlát – M. Jandus, Kempný, Mendel, A. Rulík, Pietroniro, T. Tomek, Vandas – Ojamäki, Vigneault, Audette – Kelly Klíma, Konečný, Adam Kubík – Hlava, F. Přikryl, K. Hrabík – Ryšavý, M. Marcel, M. Forman – Lisler. Trenér: R. Rulík.
Liberec: Kváča – T. Galvas, R. Šimek, Kachlíř, Zile, D. Zeman, Ahac, M. Ivan – Sandberg, A. Najman, Lenc – J. Pytlík, Petrovský, Rychlovský – Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez – O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
Litvínov přišel o tři body i Ondřeje Kašeho
K vítězství 3:2 Vítkovice nasměroval úspěšný vstup do zápasu. Hosté dali první dva góly během prvních 125 sekund, dvěma kanadskými body k úspěchu pomohl Jan Hladonik. Domácí ještě v první třetině přišli o zraněnou oporu Ondřeje Kašeho, tříbrankovou ztrátu se snažili dohnat, ale nepovedlo se jim to.
Jako první sice skóroval Šprynar střelou z prostoru mezi kruhy, gól ale neplatil. Rozhodčí u videa našli ofsajd. Severočeši nevyužili ani svou první početní výhodu ve třetí třetině, ale pak se prosadil Kämpf. Dostal přihrávku ze strany od Jíchy a puk se po jeho zadovce dostal u tyčky za Hrachovinova záda. Na 2:3 snížil následně kapitán Sukeľ, který dorážel Jaksovu ránu od modré čáry. Srovnat mohl ještě při hře bez brankáře David Kaše, Hrachovina ale jeho teč vychytal.
HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
HC Verva Litvínov – HC Vítkovice Ridera 2:3 (0:3, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 51. Kämpf (Jícha), 54. M. Sukeľ (Czuczman, Jaks) – 2. Hladonik, 3. Kňažko (Macias, Bernovský), 17. M. Kalus (Hladonik). Rozhodčí: Barek, Květoň – Špůr, Štěpánek. Vyloučení: 1:1, navíc Havelka – Holland oba 5 min. Bez využití. Diváci: 4775.
Litvínov: Čajan (21. M. Tomek) – S. Svozil, O. Baláž, Jaks, Czuczman, V. Beran, A. Polášek – D. Kaše, Kämpf, O. Kaše – Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk – Šprynar, Jícha, Maštalířský – T. Urban, Jurčík, Havelka. Trenér: Reichel.
Vítkovice: Hrachovina – Holland, J. Zbořil, Demel, T. Pavelka, Port, Kňažko, Brůna – Yetman, Nellis, Abdul – Š. Stránský, Hrivík, Cienciala – Lacka, Hladonik, M. Kalus – Bernovský, J. Šír, Macias. Trenér: Y. Treille.
Špaček rozstřílel Mladou Boleslav
Druhého vítězství z posledních pěti zápasů se konečně dočkali hráči pražské Sparty. Dvěma brankami se na výsledku 4:1 podílel útočník Michael Špaček. Mladá Boleslav si nepohlídala hned první přesilovou hru, kde svůj premiérový gól oslavil Daníček. K navýšení se dostal jen 49 sekund po startu druhé dvacetiminutovky Špaček. Po třech na sobě navazujících přesilovkách ale skórovali také domácí. Prosadil se Kováč Gardoň.
Ve třetí třetině se na ledě přiostřilo, když se o boxerskou vložku postarali Jánošík se Sekáčem. Mladá Boleslav se hnala za vyrovnáním, ale osm minut před koncem udeřilo na druhé straně, když byl na konci pohledné sparťanské kombinace Shore. O dvě minuty později vedli hosté už rozdílem tří branek. Při přesilovce pálil přesně do horního růžku Špaček a svým druhým gólem v zápase dovršil výsledek.
BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
BK Mladá Boleslav – HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky: 37. Gardoň (Jendric, Martel) – 4. Daníček (Mašín), 21. M. Špaček (Daníček, Krejčík), 52. Shore (Chlapík, Krejčík), 54. M. Špaček. Rozhodčí: Šír, Cabák – Axman, Blažek. Vyloučení: 5:6, navíc Jánošík – Sekáč oba 5 min., P. Kousal 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 3898.
Mladá Boleslav: Mokry – Zámorský, Budík, F. Pavlík, David Moravec, Š. Kubíček, Jánošík, A. Vlasák – Skalický, Gríger, Hyka – Buchtele, Fořt, Rekonen – Martel, Malínek, Jandric – Gardoň, Gavars, Lichtag – R. Koblížek. Trenér: Haken.
Sparta: Jakub Kovář – Sirota, Mašín, N. Seppälä, Krejčík, M. Seppälä, Tomov, Pavlák – Chlapík, Shore, Sekáč – Blümel, M. Špaček, Daníček – Řepík, Hradec, P. Kousal – J. Pospíšil, Vesalainen, M. Procházka. Trenér: P. Augusta.
Hanáci potvrdili zlepšenou formu
Po nepovedeném začátku soutěže nyní olomoučtí hokejisté bodovali už ve čtvrtém zápase v řadě. Vítězné tažení 4:0 otevřel v 8. minutě Štohanzl, druhou branku o dvě minuty později přidal po střele Stelly a zásahu hostujícího brankáře Kloučka z dorážky Berglund.
Na začátku druhé třetiny se domácí radovali potřetí, když během přesilové hry zamířil přesně střelou bez přípravy Matýs. Ve 32. minutě dostal vyšší trest za krosček hostující obránce Štencel. Tou dobou Motor už hrál v oslabení a Olomouc dostala možnost dvojnásobné početní výhody. Tu dokázal využít přesnou střelou Orsava a v čase 32:19 zvýšil na 4:0. Další branku mohl přidat olomoucký obránce Cosgrove, který se po vypršení svého trestu dostal do samostatného úniku, jenže i kvůli dobrému návratu jednoho z bránících hráčů Kloučka nepřekonal.
HC Olomouc – Banes Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
HC Olomouc – Banes Motor České Budějovice 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 8. Štohanzl (Navrátil, Matýs), 10. Berglund (Stella, Navrátil), 24. Matýs (Herčík, Štohanzl), 33. Orsava (J. Kos, Freibergs). Rozhodčí: Ondráček, Šindel – Hynek, Maňák. Vyloučení: 2:6, navíc Štencel (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 3922.
Olomouc: Cichoň – Stella, Freibergs, T. Černý, Cosgrove, A. Rutar, Gewiese, Ondrušek – Navrátil, Berglund, Matýs – Orsava, Štohanzl, J. Kos – M. Vitouch, D. Vitouch, M. Tomeček – Senyshyn, Macuh, Herčík. Trenér: Fiala.
České Budějovice: Klouček (41. Mařík) – McCormack, Štencel, Kundrátek, Nordsäter, V. Nedorost, Vráblík, Pýcha – Lantoši, Hoch, N. Olesen – Zachar, Bell, M. Hejduk – Krastenbergs, Bulíř, Ordoš – J. Koláček, M. Toman, M. Beránek – Pour. Trenér: Róbert Petrovický.
Pardubice ve Varech utnuly sérii tří porážek
Zaváhání Třince využili úřadující šampioni, kteří smolnou sérii ukončili výhrou 4:2 nad Energií a dotáhli se na rozdíl šesti bodů. Ve 14. minutě po skončení svého vyloučení dostal puk na hokejku Tomášek, jehož střelu dokázal Frodl ještě zlikvidovat. Na následnou dorážku Smejkala byl ale krátký. A pro domácí mohlo být i hůře, jelikož hned po následném vhazování nastřelil Kondelík tyč karlovarské branky.
Karlovy Vary naopak díky Tomkově střele, která prošla pod rukou Willa, v 19. minutě využily přesilovou hru a srovnaly stav. V 50. minutě vrátil vedení Východočechům Stránský, který šikovně tečoval nahození Tourignyho. O tři minuty později při vyloučení Redlicha přesnou střelou pod horní tyč navýšil vedení hostů Tomášek. Domácí ještě dokázali při další přesilové hře v 55. minutě díky Beránkovi vstřelit kontaktní gól. Jejich naděje na srovnání skóre zápasu uťal 55 sekund před koncem Smejkal střelou do prázdné branky při power play domácích.
BYD Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
BYD Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Branky a nahrávky: 19. P. Tomek (Egle, N. Jones), 55. O. Beránek (Jones) – 14. Smejkal (Tomášek, M. Stránský), 50. M. Stránský (M. Tourigny, Smejkal), 53. Tomášek (Smejkal), 60. Tomášek. Rozhodčí: Úlehla, Jaroš – Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:5, navíc Mandát – Lukošik 5 min. Využití: 2:1. Diváci: 4786.
Karlovy Vary: Frodl – M. Kočí, Brickley, Mamčics, Schmiemann, Eronen, Josef Myšák – O. Beránek, Černoch, Minárik – Bambula, N. Jones, Šťastný – P. Tomek, Egle, Sapoušek – Lukošik, Jiskra, T. Redlich. Trenér: Patera.
Pardubice: Will – M. Tourigny, Ludvig, Čerešňák, Košťálek, Gazda, Ščotka, Mikliš – Kelemen, Kondelík, Červenka – M. Stránský, Tomášek, Smejkal – Mandát, T. Nosek, Poulíček – M. Kaut, Sobotka, Lauko. Trenér: Pešán.
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