Blümel našel formu až proti Finsku. Měli jsme na to hrát výš, hodnotil po turnaji

Útočník Matěj Blümel postrádal ve výkonech hokejové reprezentace na mistrovství světa větší vyrovnanost. Uvedl to při ohlédnutí za vystoupením národního týmu na šampionátu po vyřazení ve čtvrtfinále s Finskem, s nímž tým Radima Rulíka prohrál 1:4. V klíčové bitvě pak podle něho chyběla Česku především produktivita.
„Bylo to hrozně nahoru a dolů, neměli jsme konzistenci. Myslím, že to byla na turnaji taková kaňka – měli jsme dobré zápasy s favority, ale když jsme šli do zápasu v roli favorita my, nebylo to ono. Když se na to člověk zpětně dívá, je to škoda, protože si myslím, že jsme měli na to, abychom hráli výš. Tým byl ale mladý, je tu spousta mladých kluků... Je to prostě škoda,“ řekl Blümel.
Domnívá se, že své možnosti mužstvo naplno dokázalo až na závěr skupinové fáze. „Poslední zápas s Kanadou jsme se do toho dostali. Ve čtvrtfinále proti Finům je škoda těch chyb, jinak si myslím, že jsme nebyli o tolik horší než soupeř. Finy jsme tlačili, dali jsme dvě tyčky, ale oni prostě dali góly, zatímco my ne,“ mrzelo Blümela.
Finové však dlouho zápas kontrolovali, zkraje druhé třetiny zvýšili už na 3:0 a bylo zřejmé, že při matném výkonu výběru kouče Radima Rulíka už je o postup připraví jen hokejový zázrak.
„Mám za to, že to bylo těmi góly. Jak jsme dostali (v první třetině) dva rychlé góly, sebevědomí šlo na jejich stranu a nám to malinko uškodilo, ale pak jsme začali hrát. A dokázali jsme si, že s nimi klidně hrát můžeme. Bylo zbytečné mít přehnaný respekt,“ našel Blümel příčinu velmi nepovedeného vstupu do utkání.
Definitivně se zápas lámal v úvodu třetí třetiny. Po snížení Filipa Hronka z 31. minuty byl národní tým blízko kontaktnímu gólu, hrál svou nejlepší pasáž ve čtvrtfinálové partii, jenže na něj nedosáhl. „Řekli jsme si ve druhé přestávce, že do toho půjdeme, že není nač se šetřit. Říkali jsme si, že buď vyrovnáme a budeme mít šanci, nebo pojedeme domů. Dali jsme do toho všechno, ale bohužel...“ poznamenal Blümel.
I po osobní stránce to pro něho byl těžký turnaj. „Přijel jsem s nějakým očekáváním, ale to jsem asi úplně nenaplnil. Ani po osobní stránce to nebylo ono. Nehrál jsem svůj hokej. A nejde jen o góly a body, ale celkově o hru. V úvodu jsem do toho vlétl, pak jsem se hodně hledal,“ přiznal sebekriticky.
„Paradoxně jsem se nejlépe cítil až s Finy, kdy jsem se do toho fakt naplno dostal, už to bylo lepší, je jen škoda, že se tam třeba něco neodrazilo. Na takovém turnaji ale nejde hrát na jeden zápas. Mrzí mě to, protože jsem se sem hodně těšil. Ale nedá se nic dělat, život jde dál. A já se můžu tak akorát připravit pořádně zase na další sezonu,“ dodal Blümel.
Možná si i pomaleji zvykal na široké kluziště, poslední čtyři roky strávil v zámoří. „Je to možné... Myslím si však, že jsem chtěl od sebe asi moc. Dostal jsem sám sebe úplně zbytečně pod tlak. Nervy asi také trošku zapracovaly. A teď mě to štve,“ neskrýval Blümel.
„Hodně jsem na sobě před zápasem s Finy pracoval, abych se uvolnil a hrál lépe. Mám i sportovního psychologa, s nímž jsem to hodně řešil, také s rodinou, s agentem... Všichni mi pomáhali, bohužel se to dostavilo až s Finy. Cítil jsem se mnohem líp. Je jen škoda, že jsem úplně nenašel návod, jak se sám zlepšit ve skupině,“ řekl Blümel.
Na MS se před letoškem představil naposledy v Tampere 2022, kde přispěl k zisku bronzu čtyřmi góly a stejným počtem asistencí v 10 zápasech. Ve Fribourgu a Curychu měl za sedm startů bilanci 2+2. „Za čtyři roky jsem se jako hráč zase posunul, jsem v trošku jiné pozici. Pořád je mi teprve 25, za chvíli 26. Pořád je na čem pracovat a já věřím, že ještě nějakou šanci na mistrovství světa dostanu,“ uvedl Blümel, jenž oslaví šestadvacetiny v neděli.