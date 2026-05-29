Červenka: Nemáme tým, abychom byli favorité MS. Mohli jsme jen překvapit

Přišel do mixzóny a jako kapitán trefně popsal konec českého týmu na mistrovství světa. Roman Červenka po rekordním třináctém šampionátu nehledal alibi. Národní tým ve čtvrtfinále nestačil 1:4 na Finy a čtyřicetiletý lídr viděl turnaj jako zkušenost pro mladé hráče a uvědomoval si, že výsledek odpovídal realitě výkonů týmu ve Švýcarsku.
Každý turnaj vnímá realisticky, jak se vyvíjí. Po šampionátu ve Švýcarsku nedělal Roman Červenka ukvapené závěry a o budoucnosti v národním týmu třeba v příští sezoně prohlásil: „Záleží, jak budu hrát. Na nároďák by měli jezdit ti nejlepší hráči v danou dobu. Buď mezi nimi budu, nebo ne, jednoduchý.“
Zažil s národním týmem medailové úspěchy, ale i několik konců ve čtvrtfinále, tento mezi ně bude patřit. „Samozřejmě je to zklamání. Teď už s tím nic nenaděláme. Všichni se snažili dělat maximum, bohužel někdy to tak dopadne. Abychom byli úspěšní, musí se toho hodně sejít. Je potřeba si říct, že momentálně nemáme tým, který by byl favorit na mistrovství světa. Mohli jsme jen překvapit, snažili jsme se o to, ale nepovedlo se,“ zhodnotil Červenka realisticky.
Ve čtvrtfinále český tým po první třetině a dvou rychlých výpadech ztrácel 0:2. Prosadili se Sakari Manninen a Anton Lundell. „Potom bylo samozřejmě těžký proti tak zkušenýmu a dobrýmu soupeři to dohánět. Něco jsme si vytvořili ve třetí třetině. Byly tam nějaké tyčky, měli jsme tam chvilkové momentum, ale chyběla nějak energie proti dobře bránícím Finům,“ uvedl reprezentační lídr.
Podle Červenky se na týmu podepsal těžký zápas s Kanadou (2:3), do kterého investovali čeští hokejisté hodně sil. „Měli jsme těžké zápasy. Ta Kanada nás stále hodně sil. Rvali jsme se o výsledek až do konce a teď proti Finům, než jsme to nějak rozjezdili... Ono to není jen o tom bruslení, je to také o tom, co ti dovolí soupeř a jak se udržíš na puku. Byli jsme zase rozháraní v té první třetině, udělali jsme nějaké chyby,“ zopakoval.
Utkání v Curychu ukázalo neduhy celého turnaje z českého pohledu. „Celkově takový ten optimální výkon byl na šampionátu v kolika zápasech? Možná ve dvou, ale je potřeba říct, že tady všichni soupeři jsou kvalitní. Máme tady spoustu mladých kluků, kteří jsou třeba poprvé na mistrovství. Je to, jak to je, musíme uznat i sílu Finska,“ řekl útočník Pardubic.
Reprezentační kariéru rozhodně neuzavřel, když může, neřekne ne. Teprve se uvidí, jak se Červenka rozhodne případně v další sezoně. „Nevím, co bude příští rok. Na to se teď nedá odpovědět,“ uzavřel.