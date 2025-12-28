Matyáš Mařík se 30 let po svém otci Michalovi dočkal premiéry na mistrovství světa juniorů, když v Minneapolis vychytal české reprezentaci výhru 7:2 nad Dánskem. V utkání si připsal 20 zákroků, klíčový předvedl ve 29. minutě, kdy za stavu 3:2 betonem vyrazil dorážku Olivera Greena a nedovolil soupeři vyrovnat. V rozhovoru pro svaz připustil, že od Dánů menší počet střel očekával. Výkon mladého českého brankáře ocenil i trenér týmu Patrik Augusta, důležitý zákrok podle něj zlomil utkání.
Mařík se 30 let po otci dočkal premiéry na MSJ a zářil. Fantastický zákrok, ocenil Augusta
„Viděl jsem, že hráč má před sebou prázdnou bránu. Gólman vždycky chce chytit puk. Skočil jsem tam a vyšlo to. Jsem strašně rád,“ řekl Mařík po utkání. Vedle toho zlikvidoval i několik samostatných nájezdů soupeře.
„Bylo to těžké, protože na mě nešlo dost střel a musel jsem se do toho zase dostat. Takhle to s takovými týmy chodí. Se vším respektem k Dánům. Byli soupeř, kterého jsme museli porazit. A já očekával, že bude míň střel. Byl jsem na tenhle hokej připravený,"“ uvedl devatenáctiletý gólman.
Mařík zároveň přiznal, že český výběr asi vstup do utkání lehce podcenil. „Zápas se pro nás nevyvíjel úplně dobře. Bylo důležité udělat nějaké zákroky, aby se to nepokazilo. Pak jsme si v šatně řekli, že musíme zabrat, a hra se zlepšila,“ přidal brankář Českých Budějovic, který v aktuální sezoně zasáhl již do sedmi extraligových utkání.
Jeho otec Michal startoval na světovém šampionátu v roce 1995, kde český tým skončil šestý. „Premiéru jsem si strašně užil. Čekal jsem a doufal, že přijde a jsem za ni rád. Táta mi samozřejmě popřál, ať se mi daří a ať si to užiju. Ať hraju, co umím, a ať vyhrajeme,“ uvedl Mařík.
V prvním českém zápase na turnaji dostal šanci Michal Oršulák, ve druhém Mařík. Jedničku trenéři dopředu neurčili.
„Jdeme zápas od zápasu. Tohle je mistrovství světa. Komu se daří, ten chytá, a ostatní dva to musí tak vzít. Máme svoje role a ať se rozdají jakkoli, všichni si budeme fandit a chceme vyhrát,“ řekl Mařík, jenž se dozvěděl, že dostane proti Dánsku šanci, večer před utkáním.
Augusta nepotvrdil Mrtkův start v dalším zápase
Trenér hokejové reprezentace do 20 let Augusta po výhře nad Dánskem přiznal, že očekával těžké utkání. To se naplnilo a ještě v polovině utkání byl stav 3:2 a soupeř měl několik příležitostí vyrovnat.
„Od začátku jsme věděli, že to nebude nic jednoduchého. A hráče na to připravovali. Za stavu 3:2 vytáhl Matyáš Mařík fantastický zákrok do prázdné brány a tam si i sami hráči něco řekli na střídačce. Myslím si, že se to tím zlomilo. Díky tomu, že jsme do konce druhé třetiny odskočili na 5:2, jsme se trochu uklidnili a třetí třetinu už jsme odehráli relativně dobře, i systémově,“ řekl Augusta.
Důležitým faktorem byly přesilové hry. Český výběr v početních výhodách vstřelil tři branky a sám v oslabení inkasoval jen jednou.
„Přesilovek jsme měli hodně. Myslím si, že jsme sehráli hezké kombinace a vytvořili si spoustu šancí. Byly tam i tyčky, břevna, takže z tohoto pohledu to bylo dobré. Na druhou stranu musím upřímně říct, že nejsem spokojený s tím, že soupeř proti nám vystřelil dvacetkrát a z toho měl minimálně pět nebo šest vyložených šancí. To jsou věci, na kterých musíme pracovat směrem k dalším zápasům,“ prohlásil šestapadesátiletý kouč.
Augusta v průběhu utkání prohodil křídla ve 3. a 4. útoku, Adama Novotného a Matěje Kubiesu. „Potřebovali jsme něco udělat. Byli jsme rozklepaní, chtěli jsme s tím zamíchat. Jsem rád, že na to hráči zareagovali takhle a povedlo se jim vstřelit góly,“ uvedl Augusta.
Český tým opět nastoupil jen s šesti obránci bez Radima Mrtky, který má zdravotní problémy. „Dělá některé věci na tréninku, snaží se. Myslím si, že v momentě, kdy by ještě nebyl komfortní a necítil se úplně dobře, není správný čas ho do zápasu dávat. Nechceme riskovat, že odehraje dvě střídání a něco se mu stane. Jsme trpěliví, protože je to speciální hráč a není potřeba u něj nic uspěchat,“ řekl Augusta.
Původně plánoval, že Mrtka nastoupí v pondělí proti Finsku, po utkání s Dánskem to ale nechtěl potvrdit. Proti dalšímu z medailových adeptů budou Češi chtít udělat krok k postupu do čtvrtfinále.
„Máme jedno vítězství ze dvou zápasů, což je důležité pro další průběh turnaje. Teď nás čeká velmi těžké Finsko, které dobře známe, a víme, jak hraje. Zase to pro nás bude dobré měření sil. Zápas s Dánskem byl přesně ten nervózní typ utkání, který na takových turnajích musíte zvládnout. Samozřejmě ještě nejsme stoprocentně ve čtvrtfinále, ale jednoznačně nám to pomůže,“ dodal Augusta.