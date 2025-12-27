Kouč juniorské hokejové reprezentace Patrik Augusta i přes porážku v úvodním utkání na mistrovství světa v Minneapolisu 5:7 s Kanadou výkon svých svěřenců ocenil, ale zároveň vyjádřil zklamání z výsledku. Český tým podle něj svým vystoupením potvrdil, že dokáže hrát i proti nejlepším soupeřům. V dalším utkání vyzvou Češi v noci na neděli ve 2:30 Dánsko v přímém přenosu na ČT sport a ČT sport Plus.
Kouč dvacítky Augusta: Herně výborný vstup. Řekl jsem klukům, ať mají hlavy nahoře
„Samozřejmě jsme zklamaní, že jsme nevyhráli, protože chceme vyhrát každé utkání. Ale po herní stránce to byl výborný vstup do turnaje. Za mě to byl velice kvalitní zápas dvou kvalitních týmů. Bohužel jsme odešli s prohrou, ale taky se vztyčenou hlavou,“ prohlásil Augusta.
Jeho výběr svedl v pátek s favoritem rovnocennou bitvu. Dokázal otočit stav z 1:2 na 3:2, na střely na branku vyhrál 33:27, přesto nakonec zůstal bez bodového zisku. „Řekl jsem klukům, ať mají hlavy nahoře. Protože pokud budeme hrát takhle, tak si v každém zápase dáme velkou šanci k tomu, abychom zvítězili,“ je přesvědčený šestapadesátiletý bývalý útočník.
Čeští mladíci hrou s otevřeným hledím navázali na čtvrtfinálové duely z posledních dvou MS, v nichž působení Kanady na turnaji ukončili. „Mužstvo potvrdilo, že dokáže hrát i proti top týmům. A věřím, že do budoucna má i na to, aby je poráželo. Myslím, že jsme podali velmi dobrý výkon. Bylo to výborné utkání, svátek mládežnického hokeje, protože to bylo neskutečně rychlé,“ podotkl Augusta.
Pozitivem je i probuzení ofenzivy oproti dvěma přípravným duelům před šampionátem proti Lotyšsku a Slovensku. „Věděli jsme, že máme sílu a kvalitní hráče do ofenzivy. Na obou stranách je spousta talentovaných hráčů, zápas zkrátka musel bavit. Dát pět gólů Kanadě je samozřejmě hezké, ale bylo by hezčí, kdybychom vyhráli a nedostali jich sedm,“ řekl Augusta.
Sedmý gól inkasovalo mužstvo při závěrečné hře bez brankáře Michala Oršuláka, jen sedm sekund po zahájení power-play definitivně rozhodl kapitán soupeře Porter Martone. „Bohužel jsme prohráli buly, dostali rychlý gól a bylo po power-play. Měli jsme něco nachystaného, ale soupeř byl kvalitnější na buly. Takhle to v takových zápasech někdy je,“ uvedl Augusta.
Češi si vybudovali respekt
Přes porážku může Čechy těšit také to, že na soupeři byl patrný respekt. Kanaďané dobře věděli, jaké síle čelí. „Věřím, že respekt máme u všech, ale musíme si ho dál budovat. Není to samozřejmá věc. Každým výkonem na turnaji ho budeme ztrácet, nebo získávat. A já jsem přesvědčený, že tohle mužstvo má na to, aby respekt získávalo každým dalším utkáním,“ prohlásil Augusta.
Zdůraznil důležitost dalšího zápasu, v němž Češi vyzvou v neděli Dány. „Musíme se na to dobře nachystat, protože tady jsou jen kvalitní soupeři. Jde o klíčové utkání turnaje, o postup do čtvrtfinále, takže potřebujeme, aby se hráči nachystali a zregenerovali. Čím déle se bude hrát bez branek, tím větší to bude voda na jejich mlýn. Dánové hrají houževnatý hokej, proti Finům dohrávali souboje, jsou fyzičtí. My na to musíme být nachystaní, jak jsme byli připraveni na první duel,“ řekl Augusta.