V úvodním souboji na mistrovství světa hráčů do dvaceti let favorita pořádně potrápili, na body to ale nestačilo. Čeští junioři nad Kanaďany vedli, ale nakonec prohráli na začátku turnaje 5:7. Přímý přenos utkání Dánsko „20“ – Česko „20“ sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v noci ze soboty na neděli od 02:30.
SESTŘIHČeská dvacítka ukázala potenciál, zápas obratů ale vyhrála Kanada
Svěřenci trenéra Patrika Augusty nejprve dvakrát srovnali, když se dvěma povedenými asistencemi blýskl Adam Benák. Střelec druhé branky Vojtěch Čihař poté navíc vybídl cíleným přikopnutím Petra Sikoru a kapitán českého výběru otočil skóre na 3:2. Autor tří bodů Čihař (1+2) pak měl ještě další šanci navýšit náskok, ale nedal, a soupeř zápas obrátil.
Na dvě branky Zaynea Parekha sice zareagoval v utkání dvougólový Tomáš Poletín, ale remízový stav čeští junioři dlouho neudrželi, a tak na startu jubilejního 50. ročníku juniorského šampionátu nebodovali.
Pátý gól Kanady vstřelil Tij Iginla, syn slavného Jaromeho, a důležitou pojistku vítězství javorových listů dal Ethan MacKenzie, jenž překonal Michala Oršuláka pošesté. V závěru sice snížil Tomáš Galvas, ale víc už Češi nestihli. Do prázdné brány se ještě trefil kanadský lídr Porter Martone.
Mladí Češi přesto potvrdili, že se jim proti Kanaďanům v poslední době daří. Nakonec z toho ale čtvrtá výhra z posledních pěti duelů na mistrovství světa nebyla. Reparát mohou složit o necelých 24 hodin později proti Dánům, kteří podlehli Finům 2:6.
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu
Česko – Kanada 5:7 (1:2, 2:1, 2:4)
Branky a nahrávky: 18. T. Poletín (Benák, M. Pšenička), 25. Čihař (Benák, Man), 33. Sikora (Čihař, V. Nestrašil), 46. T. Poletín (Sikora, T. Galvas), 56. T. Galvas (V. Nestrašil, Čihař) – 14. Martin (McKenna, Hage), 18. Hage (Martin, Danford), 38. Parekh (Cameron Reid, Desnoyers), 44. Parekh (McKenna, Reschny), 47. Iginla (Misa, MacKenzie), 50. MacKenzie (Hage), 59. Martone (Beaudoin, MacKenzie). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Tobias – Allan (oba USA), Mäkinen (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 5502.
Česko: Oršulák – A. Jiříček, Fibigr, M. Pšenička, T. Galvas, Dravecký, Man – V. Nestrašil, Sikora, Čihař – Benák, Curran, T. Poletín – A. Novotný, Hoch, J. Klíma – Kubiesa, Žemlička, Titlbach. Trenér: P. Augusta.
Kanada: George – Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, MacKenzie – Martone, Misa, Iginla – Martin, Hage, McKenna – Luchanko, Beaudoin, Reschny – O'Reilly, Cootes, Greentree – Desnoyers. Trenér: D. Hunter.