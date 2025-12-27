Hokej

SESTŘIHČeská dvacítka ukázala potenciál, zápas obratů ale vyhrála Kanada


27. 12. 2025Aktualizovánopřed 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
12 minut
Sestřih utkání Česko „20“ – Kanada „20“
Zdroj: ČT sport

V úvodním souboji na mistrovství světa hráčů do dvaceti let favorita pořádně potrápili, na body to ale nestačilo. Čeští junioři nad Kanaďany vedli, ale nakonec prohráli na začátku turnaje 5:7. Přímý přenos utkání Dánsko „20“ – Česko „20“ sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v noci ze soboty na neděli od 02:30.

Svěřenci trenéra Patrika Augusty nejprve dvakrát srovnali, když se dvěma povedenými asistencemi blýskl Adam Benák. Střelec druhé branky Vojtěch Čihař poté navíc vybídl cíleným přikopnutím Petra Sikoru a kapitán českého výběru otočil skóre na 3:2. Autor tří bodů Čihař (1+2) pak měl ještě další šanci navýšit náskok, ale nedal, a soupeř zápas obrátil.

Na dvě branky Zaynea Parekha sice zareagoval v utkání dvougólový Tomáš Poletín, ale remízový stav čeští junioři dlouho neudrželi, a tak na startu jubilejního 50. ročníku juniorského šampionátu nebodovali.

Pátý gól Kanady vstřelil Tij Iginla, syn slavného Jaromeho, a důležitou pojistku vítězství javorových listů dal Ethan MacKenzie, jenž překonal Michala Oršuláka pošesté. V závěru sice snížil Tomáš Galvas, ale víc už Češi nestihli. Do prázdné brány se ještě trefil kanadský lídr Porter Martone.

Mladí Češi přesto potvrdili, že se jim proti Kanaďanům v poslední době daří. Nakonec z toho ale čtvrtá výhra z posledních pěti duelů na mistrovství světa nebyla. Reparát mohou složit o necelých 24 hodin později proti Dánům, kteří podlehli Finům 2:6.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolisu

Česko – Kanada 5:7 (1:2, 2:1, 2:4)
Branky a nahrávky: 18. T. Poletín (Benák, M. Pšenička), 25. Čihař (Benák, Man), 33. Sikora (Čihař, V. Nestrašil), 46. T. Poletín (Sikora, T. Galvas), 56. T. Galvas (V. Nestrašil, Čihař) – 14. Martin (McKenna, Hage), 18. Hage (Martin, Danford), 38. Parekh (Cameron Reid, Desnoyers), 44. Parekh (McKenna, Reschny), 47. Iginla (Misa, MacKenzie), 50. MacKenzie (Hage), 59. Martone (Beaudoin, MacKenzie). Rozhodčí: Österberg (Švéd.), Tobias – Allan (oba USA), Mäkinen (Fin.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 5502.
Česko: Oršulák – A. Jiříček, Fibigr, M. Pšenička, T. Galvas, Dravecký, Man – V. Nestrašil, Sikora, Čihař – Benák, Curran, T. Poletín – A. Novotný, Hoch, J. Klíma – Kubiesa, Žemlička, Titlbach. Trenér: P. Augusta.
Kanada: George – Parekh, Cameron Reid, Brunicke, Carels, Danford, Aitcheson, MacKenzie – Martone, Misa, Iginla – Martin, Hage, McKenna – Luchanko, Beaudoin, Reschny – O'Reilly, Cootes, Greentree – Desnoyers. Trenér: D. Hunter.

