Role favorita splněna. Čeští junioři na mistrovství světa hokejistů do 20 let přehráli jasně Dánsko 7:2. Po pěti brankách do sítě Kanady v úvodním duelu MS si tak ještě polepšili. Obhájci bronzových medailí se třikrát prosadili v početní výhodě, gól a dvě asistence si připsal obránce Tomáš Galvas. Spolehlivý výkon podal brankář Matyáš Mařík.
SESTŘIHČeští junioři opět excelovali v ofenzivě. Dánům nasázeli sedm branek
Svěřenci trenéra Patrika Augusty na úvod šampionátu prohráli s favorizovanou Kanadou 5:7, ve druhém duelu skupiny B ale nezaváhali. Klíčový náskok si vypracovali ve druhé třetině, po které vedli 5:2. Vedle Galvase se dařilo i Adamu Jiříčkovi a Václavu Nestrašilovi, kteří si připsali dva body za gól a asistenci.
Českému týmu vyšel ideálně vstup do utkání. Ve 3. minutě jej posunul do vedení Čihař, který tečoval Galvasovu střelu. O 27 sekund později byl ale vyloučený Poletín a Dánové srovnali. Brankář Mařík zlikvidoval několik šancí soupeře, nakonec jej ale překonal Petersen.
V 11. minutě dostal pětiminutový trest za faul na Čihaře obránce Olesen a přesně střílející Kubiesa posunul favorita opět do vedení. Další gól ale v dlouhé početní výhodě Češi nepřidali, Sikora trefil jen tyč.
Mařík podržel tým při brejcích Dánů
Po skončení přesilovky se vyznamenal Mařík, jenž si poradil se samostatným nájezdem Bjergstada. Českobudějovický gólman tým výrazně podržel i při Klímově vyloučení, při zakončení Larsena mu pomohla tyč.
Na začátku druhé třetiny Mařík zlikvidoval další samostatný nájezd, tentokráte Klyvoa, a následně v pokračující přesilové hře zvýšil české vedení Nestrašil. Dánové ale opět dokázali snížit, bezprostředně po buly se trefil Larsen.
V polovině utkání předvedl Mařík klíčový zákrok, když betonem vyrazil gólovou dorážku Greena. A jeho spoluhráči následně Dánům odskočili. Nejprve se po Novotného akci prosadil Jiříček, poté připravil Klíma branku pro Hocha. Vydařenou pasáž z českého pohledu zakončila tyč po střele Currana.
Ve třetí třetině navýšili české vedení Galvas a Žemlička, jejichž góly dělilo 58 sekund. Hned do několika šancí se v přesilovce dostal Benák, brankáře Wildeho ale nepřekonal. Snížit mohl Linde, ale trefil jen tyč. Stejně jako později Novotný.
Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Minneapolis:
Skupina A:
USA – Švýcarsko 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 22. Ziemer (Hagens, Horcoff), 35. Zellers (McKinney) – 33. Sansonnens (Grossniklaus, Steiner). Rozhodčí: Mejzlík (ČR), Murray – Albinati (oba Kan.), Mäkinen (Fin.). Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 13.984.
Skupina B:
Dánsko – Česko 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Branky a nahrávky: 6. Petersen (E. Jakobsen, Olesen), 25. O. Larsen (Baerentsen) – 3. Čihař (T. Galvas, V. Nestrašil), 12. Kubiesa (Sikora, T. Galvas), 22. V. Nestrašil (A. Jiříček, Benák), 32. A. Jiříček (A. Novotný), 36. Hoch (J. Klíma), 46. T. Galvas (Sikora, A. Novotný), 47. Žemlička. Rozhodčí: Borga (Švýc.), Stachowiak – Gorcoff, Heinen (všichni USA). Vyloučení: 5:3, navíc Olesen (Dán.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:3. Diváci: 3067.
Sestava Česka: Mařík – A. Jiříček, Fibigr, Pšenička, T. Galvas, Dravecký, Man – V. Nestrašil, Sikora, Čihař – Benák, Curran, T. Poletín – A. Novotný, Hoch, J. Klíma – Kubiesa, Žemlička, Titlbach. Trenér: Augusta.
Lotyšsko – Kanada 1:2 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 59. Berzkalns (Sarts, Dilevka) - 23. Reschny (McKenna, Brunicke), 61. Hage (McKenna, Parekh). Rozhodčí: Jobbágy (SR), Magnusson – Stromberg (oba Švéd.), Ankerstjerne (Dán.). Vyloučení: 2:3, navíc Klaucans (Lot.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 4146.