Dvaadvacetiletý útočník Hradce Králové Šimon Marha svůj debut v hokejové extralize okořenil nejen výhrou 5:2 na ledě Třince, ale i svým premiérovým gólem. Dvě minuty před koncem druhé třetiny tečoval střelu Denise Kusého, čímž tak poslal Mountfield do vedení. Po utkání zářil štěstím i vděčností za šanci, kterou od trenérů dostal.
Měl jsem z toho velký respekt. Teď chci splatit důvěru, děkoval Marha
Hokejisté Mountfieldu měli v hlavách ještě relativně čerstvé vzpomínky na události staré dva týdny, kdy právě na třineckém ledě utrpěli debakl 1:6. V předehrávce 33. extraligového kola to byl ale zcela jiný příběh. „Měl jsem z toho velký respekt a nezbývalo nic jiného, než makat a nechat tam všechno,“ prohlásil po utkání Marha.
Přitom ještě před dvěma týdny vůbec netušil, co ho čeká. Jen pár dní zpátky totiž zabalil kufry ve Švýcarsku a vydal se zpátky domů do Hradce Králové. „Cítil jsem na sobě, že už potřebuju změnu. Nějak jsem se spojil s panem Martincem, naštěstí všechno dobře dopadlo a za čtyři dny jsem byl v Hradci,“ popsal vcelku hektické poslední dny své kariéry. „Děkuji za tu šanci, teď chci jenom splatit tu důvěru,“ dodal Marha, jehož to táhlo domů.
A důvěru začal splácet velmi rychle. Už při svém premiérovém startu v extralize pomohl Mountfieldu k výhře 5:2 také vstřelenou brankou. Přesně dvě minuty před druhou sirénou sáhnul svou holí do střely Denise Kusého a následně dopravil puk za záda Ondřeje Kacetla. Kotouč směřoval do branky, na poslední chvíli mu Marha ale pro jistotu ještě pomohl. „Pro jistotu jsem to doklepl, aby se neřeklo,“ popsal svou trefu s úsměvem na tváři.
Zápas pro něj přitom nezačal úplně nejlépe, v první třetině šel hned dvakrát na trestnou lavici. Poprvé se provinil hákováním, ve druhém případě pak pykal za špatné střídání hostů. „Když jsem šel na trestnou lavici, tak jsem si říkal, že to není úplně dobrý začátek, ale naštěstí jsem se z toho nějak dostal,“ popisoval s úlevou.
Přiznal, že v první třetině byl hodně nervózní. „Po ní to však opadlo a už jsem mohl hrát konečně svůj hokej,“ pochvaloval si Marha, jehož gól zůstal nakonec ve statistikách zapsaný jako vítězný. „To je bonus za tu tvrdou práci, kterou jsme jako tým odváděli,“ doplnil skromně.
Do zápasu nastoupil ještě bez jmenovky na zádech a s černými rukavicemi ze svého posledního angažmá ve švýcarském Churu. Teď si přeje vydržet v Hradci co nejdéle. Prozatím podepsal smlouvu do konce ledna, s následnou opcí do konce sezony a na další rok. „Je to taková zkouška. Doufám, že mi to uplatní, protože jsem tady šťastný,“ vyjádřil své přání Marha.
Sám si však uvědomuje, že ho nečeká nic lehkého. I proto, že nosí na zádech příjmení slavného otce Josefa Marhy, který se stal královéhradeckou legendou a vedle jiného vyhrál pětkrát titul ve švýcarské lize. „Určitě je to náročné. Táta byl skvělý hráč, dosáhl toho strašně moc. Ten tlak je na mě větší, protože si všichni myslí, že budu stejný. Snažím se být stejně dobrý jako on, abych měl i stejné úspěchy,“ uvedl Marha.