Takové zápasy se nám nebude dařit pořád otáčet, uvědomoval si Fridrich

Čtyři roky a dva měsíce čekali olomoučtí hokejisté na výhru na ledě Pardubic. A ve stejném duchu jako v říjnu 2021 na ni dosáhli po obratu z tříbrankového manka. O cenném lupu rozhodl desátým gólem v ročníku útočník Petr Fridrich, který však upozornil, že podobné situace se nemusí opakovat. Zároveň vyzdvihl, že jeho tým nedal hlavy dolů a výhru si vybojoval.
„Byl to po reprezentační pauze hodně náročný zápas, jak fyzicky, tak i psychicky. Prohrávali jsme 0:3, ale naše hra nebyla úplně špatná. Pardubice nás úplně netočily, jak se někdy stávalo. Šance jsme měli,“ řekl Fridrich po utkání.
V dalším průběhu zápasu Hanáci srovnali na 3:3 a potom dotáhli znovu na 4:4. „Dali jsme gól, potom v přesilovce druhý. Věděli jsme, že zápas je otevřený. Celkově to byla dobrá práce. Jsme rádi, že jsme vyhráli,“ dodal Fridrich.
Podobný start do zápasu však Olomouc nebude chtít příště opakovat. „Byl to nedůraz, možná respekt. To se nesmí stávat. Nebude se to dařit pořád, že budeme takové zápasy otáčet. Neměli jsme však hlavy dole. Věřili jsme, že pokud se něco stane, tak nás gól může vrátit do zápasu,“ uvedl Fridrich.
Stínem utkání bylo zranění Roka Macuha za stavu 3:1 pro Pardubice. Po střetu s Janem Mandátem zůstal ležet na ledě, opouštěl ho pak na nosítkách v doprovodu záchranářů.
„Není to úplně příjemné, Rok se nehýbal. Naší prací však je, abychom se na to soustředili co nejméně. Je to těžké, ale čekalo nás ještě 35 minut. Snažili jsme se soustředit na zápas,“ poznamenal olomoucký forvard.
Macuh zamířil na další vyšetření do nemocnice, byl při vědomí. Hanáci věří, že nebude chybět dlouho. „Rok hraje celkově dobře. Dnes dal gól, pak byl na něj faul. Doufáme, že bude co nejdříve zpátky a bude nám pomáhat v dalších zápasech,“ přál si Fridrich.
HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 4:5 v prodl. (3:0, 0:2, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky: 1. Kelemen, 4. Lauko (Košťálek, L. Sedlák), 14. Poulíček (Čerešňák, T. Dvořák), 52. L. Sedlák (Lauko, Čerešňák) – 24. Macuh (Anděl, Kusko), 26. Čacho (Navrátil, Orsava), 47. Plášek (Navrátil), 53. Orsava (T. Černý), 62. Fridrich (Nahodil, T. Černý). Rozhodčí: Mejzlík, Šír – Gerát, Frodl. Vyloučení: 2:4, navíc Mandát (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 9273.