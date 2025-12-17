Čtvrté vzájemné utkání v řadě mezi hokejisty Plzně a Vítkovic opět vyznělo pro Západočechy, kteří tak ukončili triumfem 3:1 v dohrávce 13. kola sérii tří porážek. O vítězný gól se postaral ve 34. minutě Dominik Simon, dvěma asistencemi se na třech bodech podílel Adam Měchura. Venkovní lup zapsali v předehrávce 33. kola i hráči Hradce Králové, kteří výhrou 5:2 v Třinci soupeře přeskočili v tabulce. Pardubice prohrály v prodloužení předehrávky 31. kola 4:5 s Olomoucí.
Plzeň utnula ve Vítkovicích sérii tří proher, Hradec šel před Třinec
Vítkovicím se po šesti týdnech vrátil do sestavy uzdravený slovenský reprezentační obránce Kňažko, ale lépe začala Plzeň. Elitní formace hostů se v 10. minutě blýskla ideálním řešením situace tři na dva a po křížné přihrávce Měchury skóroval Filip
Zápas měl tempo, náboj i šance, a i když moc gólů nepadalo, diváci se nenudili. Domácím se před koncem první části příliš nevydařila přesilovka, ale po ní se ve stoprocentní šanci zjevil Přibyl, který však zblízka ztroskotal na Růžičkovi.
Vítkovicím se po celé utkání nedařilo dostat soupeře pod trvalý tlak, až jim k vyrovnání dopomohla kuriózní situace v začínající 31. minutě. Percy – ještě v minulé sezoně bek Vítkovic – na útočné modré čáře při střele zlomil hokejku, Ostravané se dostali do přečíslení a velký závar před Růžičkou nakonec zakončil důrazný Macias. Plzeň si ale vedení vcelku rychle uzmula zpátky, stačily jí k tomu tři minuty – Simon si najel mezi kruhy a po přihrávce Holešinského zápěstím překonal Hrachovinu.
Ostravané se skrz aktivně hrajícího soka těžko probíjeli před Růžičku a tím pádem i šancí k vyrovnání měli pomálu. Jedna velká přece jen přišla: ve 45. minutě se ocitl před brankou Lednický, v pádu pohotově vystřelil, ale Růžička dobře utěsnil prostor.
Vítkovičtí se v závěru pokusili o nápor bez brankáře, jenže hosté si věděli rady i s touto situací a do prázdné branky velmi rychle rozhodl Strnad. Plzeň tak po nedávném domácím vítězství nad ostravským celkem 7:0 přidala i výhru na jeho ledě.
Dohrávka 13. kola hokejové extraligy
HC Vítkovice Ridera – HC Škoda Plzeň 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 31. Macias (Demel, Abdul) – 10. Filip (Měchura, Strnad), 34. Simon (Holešinský), 59. Strnad (Měchura). Rozhodčí: Cabák, Ondráček – Blažek, Peluha. Vyloučení: 0:2. Bez využití. Diváci: 3705.
Hradec se výhrou v Třinci posunul před Oceláře
Zásadní krok k triumfu 5:2 udělali Východočeši ve druhé třetině, kdy po vyrovnání Ocelářů dokázali odskočit na rozdíl dvou branek. Premiérovou trefu v dresu vítězů zaznamenal při svém prvním startu v dresu extraligového týmu Mountfieldu dvaadvacetiletý útočník Šimon Marha. Královéhradečtí po třetí výhře za sebou svého středečního soupeře přeskočili v tabulce.
Domácí vlétli do zápasu aktivněji, hned v úvodní minutě zavřeli soupeře, ale Galvas první velkou šanci proměnit nedokázal. V dalších minutách se dostávali do více šancí naopak Východočeši. A poprvé se prosadili až v závěru třetiny, paradoxně v situaci, kdy hrál přesilovku Třinec. Pavlík vystihl kombinaci Ocelářů a při samostatném úniku otevřel skóre bekhendovou kličkou.
Ocelářům se podařilo srovnat krok hned na startu druhé části. Už po 26 sekundách vystřelil od modré čáry Adámek a Michal Kovařčík na brankovišti už jen doklepnul kotouč do sítě. Ve 25. minutě udělal Musil v obraně další hrubku, po které ujel sám na branku Kohout, avšak tentokrát Kacetl odolal.
Hosté byli blízko branky i v další přesilovce, ale Dravecký na poslední chvíli uklidil puk z brankové čáry do bezpečí. Dvě minuty před koncem druhé třetiny už šli hosté do trháku, když Marha tečoval střelu Kusého. Padesát sekund po začátku třetí třetiny zakončil po nahrávce Kohouta do prázdné branky Klíma. Následně mohlo být na straně hostí ještě veseleji, ale také Hradec promarnil dvojnásobnou početní výhodu. Šest minut před koncem ještě domácí vykřesali naději, když Roman zakončil krásnou kombinaci.
Předehrávka 33. kola hokejové extraligy
HC Oceláři Třinec – Mountfield Hradec Králové 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 21. M. Kovařčík (Marian Adámek, Flynn), 54. Miloš Roman (Hrehorčák, Dravecký) – 19. R. Pavlík, 28. Mudrák (Radil, Bunnaman), 38. Marha (Kusý, Dlapa), 41. Kevin Klíma (Kohout), 57. Nenonen. Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Ondráček, Rožánek. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4585.
Olomouc i přes ztrátu Mucha bere dva body
Pardubice promarnily šanci vystřídat v čele tabulky hokejisty Sparty. Po tříbrankovém vedení nakonec podlehly Olomouci 4:5 v prodloužení, rozhodl v čase 61:38 útočník Petr Friedrich.
Domácí hráli od začátku s pohodlným náskokem 2:0 po trefách Kondelíka a Lauka. Ten ještě navýšil Poulíček, který ve 14. minutě objel olomouckou branku a zády ke gólmanovi překonal Machovského potřetí. I hosté si postupně vytvářeli příležitosti, v závěru první třetiny však neskórovali ani v přesilovce.
Hanáci se prosadili až po přestávce, když se ve 24. minutě Macuh prokličkoval přes protihráče a zblízka snížil. V dalším střídání však zůstal autor gólu ležet po střetu s Mandátem na ledové ploše. Za pomoci lékaře a záchranářů opustil Macuh hřiště na nosítkách a zamířil na vyšetření. Sudí se na situaci podívali znovu na videu a následně Mandáta vyloučili na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.
Hosté během dlouhé přesilovky jednou skórovali, když po souhře snížil na rozdíl jediné branky Čacho. Olomouc hrála 70 sekund dokonce v pěti proti třem, ale při velké šanci Krastenbergse zasáhl brankář Subban. Ještě ve dvojnásobném oslabení ujel Sedlák, jenže Machovského nepřekonal. Olomoucký brankář si pak poradil i při souhře Červenky právě s pardubickým kapitánem.
Ve 45. minutě střílel nebezpečně Fridrich, ale Subban byl pozorný. Hanáci se přesto dočkali vyrovnání, když o dvě minuty později zamířil přesně Plášek a povedenou střelou srovnal stav na 3:3. Dynamo si zanedlouho vedení vzalo zpět. Když byl vyloučen Cosgrove za krosček, pobyl na trestné lavici jen 17 sekund, nadvakrát puk do sítě dorazil Sedlák.
Následovala však blesková odpověď Olomouce a po střele Černého vyrovnal Orsava na 4:4. Když v závěru nevyužil velkou šanci Lauko, následovalo prodloužení. V něm rozhodl Fridrich, který měl dost prostoru a přesnou střelou dokonal obrat ve prospěch Olomouce.
Předehrávka 31. kola hokejové extraligy
HC Dynamo Pardubice – HC Olomouc 4:5 v prodl. (3:0, 0:2, 1:2 - 0:1)
Branky a nahrávky: 1. Kelemen, 4. Lauko (Košťálek, L. Sedlák), 14. Poulíček (Čerešňák, T. Dvořák), 52. L. Sedlák (Lauko, Čerešňák) – 24. Macuh (Anděl, Kusko), 26. Čacho (Navrátil, Orsava), 47. Plášek (Navrátil), 53. Orsava (T. Černý), 62. Fridrich (Nahodil, T. Černý). Rozhodčí: Mejzlík, Šír – Gerát, Frodl. Vyloučení: 2:4, navíc Mandát (Pardubice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 9273.