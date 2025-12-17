Hodně vidět byli v zámořské NHL čeští hokejisté. Martin Nečas pomohl dvěma přihrávkami k výhře Colorada 5:3 v Seattlu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Třetí hvězdou utkání byl vyhlášen také David Pastrňák, jenž také asistoval u dvou gólů Bostonu a ten porazil 4:1 Utah. K výhře přispěl asistencí také Pavel Zacha. V brance Utahu byl Vítek Vaněček, který kapituloval čtyřikrát z třiadvaceti střel.
Nečas i Pastrňák asistovali a byli hvězdami zápasů
Philadelphia i díky 21 zákrokům Daniela Vladaře zvítězila v Montrealu 4:1. Filip Hronek přispěl jednou přihrávkou k výhře Vancouveru 3:0 na ledě New York Rangers. Adam Klapka přihrál na jeden gól Calgary při porážce v San Jose 3:6.
Nečas si připsal alespoň dva body v pěti z posledních sedmi utkání. Po jeho akci Colorado otevřelo skóre, když jeho střelu zpoza mezikruží tečoval Artturi Lehkonen. Podruhé se český hráč zapsal do statistik na začátku třetí třetiny: od pravého mantinelu posunul puk na modrou čáru Caleovi Makarovi, po jehož pasu vyrovnal Nathan MacKinnon na 3:3.
Nerozhodný stav zlomil v přesilové hře Brock Nelson a výhru pojistil při risku Seatllu bez gólmana MacKinnon, první hvězda večera. Nečas si vylepšil bilanci na 14 branek a 31 asistencí z 33 zápasů a vede produktivitu českých hokejistů o sedm bodů před Pastrňákem (13+25).
Pastrňák přihrál na oba góly Morganu Geekiemu, který na přelomu první a druhé třetiny otočil z 0:1 na 2:1. V prvním případě zakončoval v přesilové hře po akci českého kanonýra do odkryté branky. U druhého gólu Geekie dorazil Pastrňákovu střelu a připsal si už 24. trefu sezony. Na 3:1 zvýšil v 51. minutě Casey Mittelstadt, který doklepl do prázdné branky Zachovu střelu. Skóre uzavřel individuálním průnikem Michael Eyssimont.
„Snažíme se být trpěliví, čekáme na své šance. Když dodržujeme systém a jsme na jedné vlně, tak se proti nám nehraje lehce,“ uvedl Pastrňák po páté výhře Bostonu z posledních šesti utkání. Vyzdvihl Geekieho, který je druhým nejlepším střelcem sezony. „Je zábava sledovat, jak hraje a jak se každým dnem zlepšuje. Není lehké dávat v této lize góly, nacházet si volná místa, ale jemu se to daří. Je důležitou součástí týmu a toho, kde teď jsme,“ doplnil Pastrňák.
Vladař inkasoval jen na konci první třetiny, poté co ho střelou z mezikruží překonal Alexandre Texier a otevřel skóre. Už za 39 sekund ale vyrovnal Carl Grundström a ve druhé třetině Philadelphia odskočila na 3:1 po trefách Trevora Zegrase a Bobbyho Brinka. Výhru zpečetil Travis Konecny při hře Montrelau bez brankáře. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.
Hronek si připsal asistenci u trefy Conora Garlanda, který v oslabení čtyř proti šesti pojistil výhru gólem na 3:0. Útočník Vancouveru trefil prázdnou branku Rangers z obranného pásma bekhendem z rohu kluziště. Zbývající góly vstřelili Evander Kance Liam Öhgren, který byl součástí výměny za Quinna Hughese a v novém působišti skóroval poprvé. Čisté konto udržel Thatcher Demko, kryl 23 střel. V sestavě poražených odehrál šest minut Jaroslav Chmelař.
Klapka, který v předchozích 12 zápasech nebodoval, vyslal do protiútoku Ryana Lomberga a ten vyrovnal ve 14. minutě na 2:2. San Jose ale ještě před první sirénou opět vedlo, podruhé se trefil Barclay Goodrow. Hlavní hrdinou byl Macklin Celebrini, který řídil výhru Sharks čtyřmi body (2+2).
Leon Draisaitl režíroval čtyřmi přihrávkami výhru Edmontonu 6:4 na ledě Pittsburghu a je prvním německým hokejistou, který v NHL překonal hranici tisíc bodů (416 + 587). Čtyři body si v zápase připsal i Connor McDavid: dva góly dal a dva připravil. Zápas nabídl i souboj gólmanů, kteří ještě před pěti dny působili na opačné straně. Stuartu Skinnerovi premiéra v dresu Pittsburghu zhořkla, inkasoval pětkrát z 22 střel.
„Bylo to strašně divné. Chtěl jsem si zdřímnout a hlavou se mi pořád honilo, že hraju proti svému bývalému klubu. Nezačal jsem tady, jak jsem si přál. Určitě jsem mohl dostat méně branek,“ řekl Stuart, který bojoval s Edmontonem ještě před pár měsíci ve finále o Stanleyův pohár. Na druhé straně pomohl Tristan Jarry 26 zákroky k výhře Edmontonu, do jehož sestavy se nevešel David Tomášek.
Výsledky NHL:
Boston – Utah 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky: 17. a 21. Geekie (na obě Pastrňák), 51. Mittelstadt (Zacha), 57. Eysssimont – 9. Hayton. Střely na branku: 23:21. Vítek Vaněček odchytal za Utah celý zápas, inkasoval čtyři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 82,6 procenta. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Geekie, 2. Swayman, 3. Pastrňák (všichni Boston).
Toronto – Chicago 3:2 (0:2, 0:0, 3:0)
Branky: 50. Ekman-Larsson, 57. Matthews, 57. Joshua – 11. Kaiser, 15. Dickinson. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18 568. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Joshua, 3. Nylander (všichni Toronto).
Montreal – Philadelphia 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Branky: 19. Texier – 20. Grundström, 27. Zegras, 40. Brink, 59. Konecny. Střely na branku: 22:21. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jednu branku z 22 střel a úspěšnost zásahů měl 95,5 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Zegras (Philadelphia), 2. Texier (Montreal), 3. Couturier (Philadelphia).
Detroit – NY Islanders 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Branky: 44. a 58. DeBrincat, 43. Sandin-Pellikka – 5 Heineman, 52. Mayfield. Střely na branku: 21:18. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Raymond (oba Detroit), 3. Mayfield (NY Islanders).
NY Rangers – Vancouver 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 2. E. Kane, 24. Öhgren, 57. Garland (Hronek). Střely na branku: 23:17. Diváci: 17 452. Hvězdy zápasu: 1. Demko, 2. E. Kane, 3. Öhgren (všichni Vancouver).
Columbus – Anaheim 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 – 1:0)
Branky: 9. a 24. Werenski, 25. Jenner, 64. Fantili – 24. R. Strome, 26. Granlund, 57. LaCombe. Střely na branku: 28:27. Diváci: 14 120. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Fantili, 3. Jenner (všichni Columbus).
Pittsburgh – Edmonton 4:6 (1:2, 1:2, 2:2)
Branky: 20. Novak, 27. E. Karlsson, 57. Rust, 60. Heinen – 12. a 59. McDavid, 12. Hyman, 25. Savoie, 30. Bouchard, 47. Podkolzin. Střely na branku: 30:23. Diváci: 15 285. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid (oba Edmonton), 3. E. Karlsson (Pittsburgh).
Minnesota – Washington 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Branky: 3. a 45. Tarasenko, 33. Kaprizov, 49. Jurov, 55. Boldy. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18 044. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. F. Gustavsson, 3. Jurov (všichni Minnesota).
San Jose – Calgary 6:3 (3:2, 0:0, 3:1)
Branky: 6. a 20. Goodrow, 43. a 59. Celebrini, 2. Klingberg, 53. Toffoli – 12. Coleman, 15. Lomberg (Klapka), 54. Kadri. Střely na branku: 26:30. Diváci: 14 261. Hvězdy zápasu: 1. Celebrini, 2. Goodrow, 3. Toffoli (všichni San Jose).
Seattle – Colorado 3:5 (0:1, 3:1, 0:3)
Branky: 24. Wright, 26. Eberle, 40. Stephenson – 43. a 60. MacKinnon (na první Nečas), 13. Lehkonen (Nečas), 34. Girard, 49. Nelson. Střely na branku: 37:38. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nečas (oba Colorado), 3. Stephenson (Seattle).