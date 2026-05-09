Hokej

MacLeodová už nepovede české hokejistky


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Ženská hokejová reprezentace bude hledat nové vedení. Dosavadní kanadská trenérka Carla MacLeodová končí po vypršení čtyřleté smlouvy na české lavičce a nový kontrakt nepodepíše. Hokejistky dovedla ke dvěma bronzovým medailím na mistrovství světa, na olympiádě v Miláně však vypadly už ve čtvrtfinále.

„Chtěla bych Carle poděkovat za veškerou energii, kterou nároďáku dala. Z mého pohledu je do budoucna adeptkou na Síň slávy českého hokeje, protože její přínos je z historického pohledu neoddiskutovatelný. Přejeme jí do budoucna hlavně pevné zdraví a hodně štěstí,“ uvedla generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.

MacLeodová převzala národní tým v dubnu 2022 a už o několik měsíců později jej dovedla na světovém šampionátu v Dánsku k historicky první medaili pro český ženský hokej. O rok později Češky bronzový úspěch v Kanadě zopakovaly. V roce 2024 a loni v domácím prostředí v Českých Budějovicích skončily hokejistky čtvrté, shodně prohrály zápas o třetí místo s Finskem.

Poslední akcí MacLeodové na české střídačce byly únorové olympijské hry, na nichž chtěly hokejistky zaútočit na zisk premiérové medaile. Ale po prohře ve čtvrtfinále se Švédskem skončily v Itálii páté.

Dvojnásobná olympijská vítězka byla v aktuální sezoně i trenérkou hokejistek Ottawy v zámořské PWHL. V loňském roce jí byla diagnostikována rakovina prsu a MacLeodová se v dubnu na neurčito stáhla z hokejového dění a soustředí se na léčbu.

Čtěte také

Trenérka MacLeodová přeruší kariéru kvůli léčbě rakoviny

6. 4. 2026

Trenérka MacLeodová přeruší kariéru kvůli léčbě rakoviny

MacLeodová: Holky jsou zlomené, snažily se udělat všechno pro úspěch

13. 2. 2026

MacLeodová: Holky jsou zlomené, snažily se udělat všechno pro úspěch

SESTŘIHSen o medaili rozbily nevyužité přesilovky, Češky padly se Švédskem

13. 2. 2026

Sen o medaili rozbily nevyužité přesilovky, Češky padly se Švédskem
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.