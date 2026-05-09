MacLeodová už nepovede české hokejistky

Ženská hokejová reprezentace bude hledat nové vedení. Dosavadní kanadská trenérka Carla MacLeodová končí po vypršení čtyřleté smlouvy na české lavičce a nový kontrakt nepodepíše. Hokejistky dovedla ke dvěma bronzovým medailím na mistrovství světa, na olympiádě v Miláně však vypadly už ve čtvrtfinále.
„Chtěla bych Carle poděkovat za veškerou energii, kterou nároďáku dala. Z mého pohledu je do budoucna adeptkou na Síň slávy českého hokeje, protože její přínos je z historického pohledu neoddiskutovatelný. Přejeme jí do budoucna hlavně pevné zdraví a hodně štěstí,“ uvedla generální manažerka ženské reprezentace Tereza Sadilová.
MacLeodová převzala národní tým v dubnu 2022 a už o několik měsíců později jej dovedla na světovém šampionátu v Dánsku k historicky první medaili pro český ženský hokej. O rok později Češky bronzový úspěch v Kanadě zopakovaly. V roce 2024 a loni v domácím prostředí v Českých Budějovicích skončily hokejistky čtvrté, shodně prohrály zápas o třetí místo s Finskem.
Poslední akcí MacLeodové na české střídačce byly únorové olympijské hry, na nichž chtěly hokejistky zaútočit na zisk premiérové medaile. Ale po prohře ve čtvrtfinále se Švédskem skončily v Itálii páté.
Dvojnásobná olympijská vítězka byla v aktuální sezoně i trenérkou hokejistek Ottawy v zámořské PWHL. V loňském roce jí byla diagnostikována rakovina prsu a MacLeodová se v dubnu na neurčito stáhla z hokejového dění a soustředí se na léčbu.