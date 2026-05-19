Rakousko je na mistrovství světa ve Švýcarsku nadále stoprocentní. Po Velké Británii a Maďarsku zdolalo v důležitém souboji o postupové naděje do play-off také Lotyšsko, které přetlačilo 3:1. Norsko po Slovinsku porazilo bez inkasované branky i dalšího outsidera, tentokrát Itálii 4:0, a míří minimálně za poklidnou záchranou v elitní skupině. Slovensko může na norský úspěch zareagovat proti Slovinsku, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Maďarsko a nováčka elitní skupiny Velkou Británii čeká pravděpodobně klíčový duel o záchranu.
Rakušané jsou po třech zápasech na devíti bodech
Lotyšsko nezvládlo jeden z klíčových duelů o play-off. V souboji s konkurenčním Rakouskem sice po srovnání útočilo na obrat, ale soupeř rozhodl v přesilové hře o velmi cenných třech bodech.
Do první slibnější šance se dostal v 7. minutě Lapinskis, finský brankář v rakouských službách Tolvanen byl připravený. Na druhé straně prověřil Gudlevskise Paul Huber, ani on ale skóre otevřít nedokázal. Stejně jako Tumanovs, jenž v 15. minutě trefil horní tyč.
Bezbrankový stav změnil až v 28. minutě Harnisch, jenž využil zaváhání soupeře v rozehrávce. A mohlo být pro Rakousko ještě lépe. Schneider v polovině utkání a Schwinger o minutu později však Gudlevskise podruhé pokořit nedokázali.
V závěru druhé části si Lotyši vypracovali několik šancí, prosadili se ale až 25 sekund po začátku třetí třetiny, kdy svým čtvrtým gólem na turnaji vyrovnal kapitán Balcers. O tři minuty později Batna fauloval Zwergera a Rakušané první přesilovou hru v zápase využili. Vedení jim vrátil Nissner.
Batna byl v 55. minutě blízko vyrovnání, Tolvanen si však poradil s jeho tečí i následnou dorážkou. V závěru nedokázal vyrovnat ani Cibulskis.
Poslední slovo měl při lotyšské power-play dvě sekundy před koncem Rohrer. Rakušané tak stejně jako před rokem na MS Lotyše ve skupině porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále.
Haukeland vychytal druhé čisté konto
Norové se v úvodu ubránili při trestu Eirika Salstena, který v sezoně 2024/25 působil v Karlových Varech. V 7. minutě vyrazil italský brankář Fadani helmou Johannesenovu střelu.
V polovině první třetiny nedotlačil za italského gólmana puk Jacob Berglund, autor hattricku z nedělního duelu se Slovinskem (4:0).
Fadaniho nepřekonal ani Rönnild, ale v čase 11:31 už se trefil Bakke Olsen, jenž vybruslil zpoza branky a zamířil k pravé tyči.
Solbergovu střelu potom italský gólman ukryl v lapačce a na začátku druhé třetiny se vyznamenal při Rönnildově šanci krátce po ubráněném oslabení při DiPernově vyloučení. Na druhé straně trefil horní tyč Saracino.
Před polovinou utkání mohl vyrovnat při Solbergově trestu Segafredo, který trefil horní tyč. V 32. minutě naopak zvýšili náskok Norové.
Z úniku vyzrál na Fadiniho bekhendovým blafákem Steen a 69 sekund před koncem druhé části zvýšil přesnou střelou od modré čáry do levého horního rohu branky Kaasastul.
Ve třetí třetině se Norové ubránili i při druhém trestu Eirika Salstena. V 53. minutě byli blízko čtvrté branky, když Vesterheim zamířil do horní tyče.
V 56. minutě ještě vysunul Martinsen za italskou obranu Koblara, jenž dovršil výsledek. Norský brankář Haukeland udržel podruhé za sebou čisté konto.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Lotyšsko – Rakousko 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 41. Balcers (Smirnovs, Šmits) – 28. Harnisch (Stapelfeldt), 45. Nissner (Schneider, Rohrer), 60. Rohrer (Nickl).
Rozhodčí: Burzminski (Kan.), Wannerstedt (Nor.) – Beresford (Brit.), Rey (USA). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 8677.
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andžans, Mamčics, Bindulis, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Andersons, Batna, Dzierkals – Murnieks, Egle, Krastenbergs – Lapinskis, Buncis, Skrastinš. Trenér: Vitolinš.
Rakousko: Tolvanen – Wolf, Unterweger, Nickl, Biber, Maier, Hackl, Schnetzer, Stapelfeldt – Zwerger, Nissner, Schneider – Rohrer, P. Huber, Thaler – Rebernig, M. Huber, Schwinger – Wallner, Harnisch, Kolarik. Trenér: Bader.
Skupina B (Fribourg):
Itálie – Norsko 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 12. Bakke Olsen (Krogdahl, Öby-Olsen), 32. Steen (E. Ö Salsten), 39. Kaasastul (Öby-Olsen, Krogdahl), 56. Koblar (Martinsen, Pettersen).
Rozhodčí: Gour (Kan.), Kohlmüller (Něm.) – Jonsson (Švéd.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 4989.
Itálie: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Di Perna, Trivellato, Gios, Spornberger, Nitz, Buono – Mansueto, Bradley, De Luca – Zanetti, Frycklund, Saracino – Segafredo, Mantenuto, Frigo – Deluca, Misley, Mantinger. Trenér: J. Jalonen.
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby – Rönnild, Vikingstad, E. Ö. Salsten – Elvsveen, Bakke Olsen, Vesterheim – Martinsen, Koblar, Pettersen – Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen – Öby-Olsen. Trenér: P. Thoresen.