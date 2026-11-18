Skvělá pasáž z první třetiny zajistila Litoměřicím vítězství ve Zlíně. Stadion se prosadil třikrát v rozmezí šesti a půl minuty, což ho dovedlo ve 24. kole první hokejové ligy k výhře 4:1 nad Berany. Dvakrát se prosadil Jakub Hujer. Vsetín v minulém utkání neuspěl s Jihlavou (3:4 po nájezdech), ale hned si spravil chuť výhrou 3:1 v Chomutově. V čele tabulky má jedenáctibodový náskok.
Druhé Pardubice B zvítězily nad Havířovem 3:2 až po samostatných nájezdech. Havířov přitom od začátku druhé třetiny vedl a zápas poslal do prodloužení pardubický Petr Hauser až necelé tři minuty před koncem třetího dějství. V nájezdech se Havířov neprosadil, a tak bod navíc zůstal ve východních Čechách.
Tábor ztratil dvoubrankové vedení ve třetí třetině a prohrál na ledě Frýdku-Místku 2:3 v prodloužení. Utkání rozhodl po 42 vteřinách prodloužení David Ostřížek. Jihočeši klesli na páté místo za Litoměřice.
Jihlava nedokázala navázat na nedělní vítězství nad Vsetínem a prohrála 2:3 v Kolíně. Středočeský celek zvítězil potřetí za sebou a je sedmý se stejným počtem bodů jako šestá Dukla.
Poslední Sokolov prohrál sedmé utkání v řadě, tentokrát nestačil na Třebíč. Horácká Slavia je po vítězství 5:2 v tabulce stále třetí. Dvakrát se prosadil Martin Dočekal.
Výsledky 24. kola první hokejové ligy
Výsledky 24. kola první hokejové ligy
Zlín – Litoměřice 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
Branky: 25. Čechmánek – 7. a 35. Hujer, 5. Pšenička, 11. Samson.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Kráľ, Vašíček. Vyloučení: 5:4, navíc Bačo – Fiala oba 5 min. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 1606.
Chomutov – Vsetín 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 5. Bareš – 13. Matějček, 34. Šmerha, 60. Jandus.
Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Dědek, Teršíp. Vyloučení: 3:6. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1587.
Kolín – Jihlava 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky: 15. Šimek, 35. Svoboda, 54. Březina – 28. Jiránek, 48. Kulda.
Rozhodčí: Kostourek, Trnka – Hanzlík, Kapitanov. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 1306.
Slavia Praha – Přerov 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
Branky: 6. Havlín, 23. Gricius, 33. Trunda, 38. Elias, 43. Kružík – 29. Mrázek.
Rozhodčí: Čamra, Hacaperka – Baxa, Černohlávek. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 533.
Frýdek-Místek – Tábor 3:2 v prodl. (0:0, 0:2, 2:0 – 1:0)
Branky: 49. Prčík, 51. Chlán, 61. Ostřížek – 25. Valský, 40. Fronk.
Rozhodčí: Šudoma, Schenel – Mikšík, Tvrdý. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 509.
Třebíč – Sokolov 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Branky: 33. a 60. Dočekal, 45. Rob, 52. Kozlík, 52. Malý – 10. Csamangó, 30. Hlinský.
Rozhodčí: Wagner, Micka – Juránek, Pěkný. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 1604.
Pardubice B – Havířov 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 – 0:0)
Branky: 18. Pavlata, 58. Hauser, rozhodující sam. nájezd Kalužík – 11. Šuhaj, 23. Koudelný.
Rozhodčí: Horák, Domský – Jindra, Hájková. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 168.