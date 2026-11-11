Osmi góly zasypal Vsetín v první lize hokejisty Přerova a po domácí výhře 8:3 navýšil po 21. kole náskok v čele tabulky o další bod na osm. Má navíc zápas k dobru. Přímý souboj o druhé místo mezi rezervou Pardubic a Jihlavou dopadl lépe pro východočeský celek, Dynamo B vyhrálo 4:3 v prodloužení a Tábor zdolal poslední Sokolov 3:2.
Vsetín na Lapači uhájil domácí neporazitelnost, uspěl tam pojedenácté a celkově si připsal 17. vítězství v ročníku. Přerov prohrál potřetí v řadě a v tabulce je desátý. Pardubické béčko po dvou třetinách s Jihlavou prohrávalo 1:3, ale pak už třikrát skórovali jen domácí. Prodloužení ukončil František Formánek, Daniel Rákos si připsal tři body (2+1). Jihlava drží čtvrté místo, poslední přímé postupové do čtvrtfinále.
Slavia výhrou 5:1 na ledě Havířova ukončila sérii čtyř porážek. Pražský celek je dvanáctý se stejným počtem bodů jako třináctý Chomutov, který navázal na nedělní překvapivé vítězství nad Třebíčí a porazil 2:1 domácí Kolín. Třetí tým tabulky Třebíč podlehl v prodloužení 2:3 Zlínu. Až samostatné nájezdy rozhodly duel Litoměřic s Frýdkem-Místkem, rozhodující proměnil Oskar Haas a zajistil hostům výhru 3:2.
Výsledky 21. kola první hokejové ligy
Výsledky 21. kola první hokejové ligy
Sokolov – Tábor 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Branky: 26. Müller, 57. Adámek – 15. Kvasnička, 38. Pech, 56. Valský. Rozhodčí: Petružálek, Pilný – Klouček, Teršíp. Vyloučení: 2:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 374.
Havířov – Slavia Praha 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Branky: 2. Jáchym – 5. Havlín, 34. Polák, 40. Průžek, 59. Beran, 60. Berka. Rozhodčí: Grygera, Mrkva – Hanzlík, Kráľ. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 1244.
Třebíč – Zlín 2:3 v prodl. (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 26. Mareš, 60. Malý – 2. Holba, 52. Heš, 61. Guevin. Rozhodčí: Jechoutek, Trnka – Jindra, Dědek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 1288.
Kolín – Chomutov 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Branky: 32. Březina – 27. Bareš, 30. Eret. Rozhodčí: Hucl, Domský – Sýkora, Černohlávek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 935.
Pardubice B – Jihlava 4:3 v prodl. (0:0, 1:3, 2:0 – 1:0)
Branky: 21. a 47. Rákos, 57. Jevtěchov, 61. Formánek – 38. a 40. Menšík, 30. Kulda. Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Zídek, Roischel. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 320.
Vsetín – Přerov 8:3 (2:1, 5:0, 1:2)
Branky: 18. a 28. Jandus, 8. a 52. Suchý, 26. Plos, 31. Jenáček, 31. Dědek, 39. Šmerha – 2. a 43. Žálčík, 54. Mrázek. Rozhodčí: Horák, Schenel – Tvrdý, Babulík. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:2. Diváci: 2310.
Litoměřice – Frýdek-Místek 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 4. a 53. Ton – 27. Ročák, 51. Střondala, rozhodující sam. nájezd Haas. Rozhodčí: Sýkora, Valenta – Malý, Baxa. Vyloučení: 5:3, navíc Kern (Litoměřice) 2+10 min. Využití: 0:1. Diváci: 771.