Už pošesté v řadě slaví Vsetín výhru. Lídr první hokejové ligy ve 22. kole přehrál Frýdek-Místek na jeho ledě 4:2, přestože v utkání jako první prohrával. Soutěž vede s osmibodovým náskokem a má zápas k dobru. Pardubická rezerva vyhrála přímý souboj o druhé místo s Třebíčí 4:2 a vzdálila se soupeři na pět bodů.
Vítězný gól pardubického béčka dal v 51. minutě devětatřicetiletý obránce Jan Kolář, jenž se trefil podruhé v sezoně. Třebíč nezopakovala výhru 4:1 z prvního vzájemného duelu a utrpěla třetí porážku za sebou.
Potřetí za sebou uspěl Zlín, který zvítězil nad Havířovem 5:0 a posunul se na desáté místo právě před svého soupeře. Druhé čisté konto v sezoně udržel Daniel Huf.
Vítěznou branku dal už ve třetí minutě jednačtyřicetiletý Bedřich Köhler, jenž se dočkal prvního bodu v sezoně. Další čtyři góly přidali domácí ve druhé třetině.
První zápas bez inkasované branky odehrál Chomutov, který zdolal Sokolov 2:0 a po třetí výhře za sebou opustil předposlední místo, kam klesla Slavia.
Úspěšnou premiéru v brance Pirátů si odbyl David Honzík, jenž přišel den před zápasem na měsíc z Přerova výměnou za útočníka Petra Ereta.
22. kolo první hokejové ligy:
22. kolo první hokejové ligy:
Slavia Praha – Kolín 3:4 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 – 0:1)
Branky: 8. Trunda, 51. Průžek, 53. Kružík – 15. Dlouhý, 17. Březina, 40. Kolmann, 62. Chalupa. Rozhodčí: Petružálek, Zavřel – Kokrment, Maštalíř. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 1482.
Zlín – Havířov 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Branky: 3. Köhler, 23. Štibingr, 27. Vaculík, 33. Guevin, 38. Süss. Rozhodčí: Kostourek, Micka – Babulík, Nezval. Vyloučení: 2:5, navíc Ševčík (Havířov) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 2178.
Pardubice B – Třebíč 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Branky: 5. Rákos, 47. Fiala, 51. Kolář, 57. Chabada – 49. Bittner, 53. Dočekal. Rozhodčí: Valenta, Hucl – Malý, Hošťálek. Vyloučení: 4:5, navíc Ferda (Třebíč) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 311.
Tábor – Přerov 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 26. Pech – 14. Novák, 38. Anděl. Rozhodčí: Domský, Turhobr – Klouček, Dědek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 1413.
Chomutov – Sokolov 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky: 25. Titlbach, 38. Stránský. Rozhodčí: Mrkva, Veselý – Baxa, Pěkný. Vyloučení: 2:3, navíc Perčič (Sokolov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 3524.
Frýdek-Místek – Vsetín 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)
Branky: 23. Haas, 51. Ostřížek – 37. a 60. Matějček, 40. Weinhold, 57. Hryciow. Rozhodčí: Mejzlík, Czech – Zídek, Kráľ. Vyloučení: 5:3, navíc Plos (Vsetín) 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 1441.