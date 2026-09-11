Liberec v Lize mistrů vyhrál poprvé, Plzeň už potřetí

Hokejisté Liberce porazili v Lize mistrů Herning 2:1 po samostatných nájezdech a ve třetím zápase v soutěži poprvé vyhráli. V deváté sérii nájezdů rozhodl Radan Lenc, v základní hrací době se prosadil Jakub Rychlovský. Plzeň vyhrála na ledě Fribourgu 4:2 a uspěla i ve třetím utkání v soutěži. Na výhře se gólem a asistencí podíleli Matyáš Filip a Dominik Simon. Další utkání v Lize mistrů čeká Liberec v neděli, kdy se utká se Štýrským Hradcem. Plzeň se představí na ledě Bordeaux.
Západočeši minulý týden vyhráli dvakrát doma, ve Fribourgu se mohli dostat do vedení již ve 2. minutě. Obránce Merežko ale svůj brejk ideálně nezakončil. Ve 13. minutě brankáře Malíka překonal Rathgeb, Plzeň však uspěla s trenérskou výzvou na ofsajd.
Skóre se tak změnilo až na začátku druhé části, kdy se po rychlém protiútoku prosadil Strnad. I domácí trenéři poslali rozhodčí k videu s podezřením na bránění brankáři, gól ale platil. O necelé tři minuty později se Škoda prosadila podruhé, po Filipiho přihrávce překonal brankáře Galleyho Simon.
Plzeň následně nevyužila několik šancí, přežila dvojnásobné oslabení, ale ve třetí části náskok ztratila. Nejprve se štěstím snížil Rathgeb a poté v přesilovce vyrovnal Schmid. Škoda si však dokázala vzít vedení zpět, v 52. minutě se po Katicově střele prosadil pohotově dorážející Filip. Domácí hráli v závěru přesilovou hru, navíc odvolali i brankáře, místo vyrovnání však skóroval Merežko.
„Měli jsme výborné nastavení. Od začátku to bylo dobré, po prvních deseti minutách jsme ale udělali pár lehkovážných rozhodnutí a soupeř se dostal do přečíslení. Ve druhé třetině jsme navíc hráli víc oslabení, než bychom měli. Naštěstí jsme pořád drželi vedení 2:0, což si asi málokdo představoval. Ve třetí třetině soupeř dokázal i díky využité přesilovce srovnat na 2:2. Na závěr bylo výborné, že jsme jim dokázali znovu odskočit na 3:2,“ uvedl trenér Jiří Veber.
Fribourg-Gottéron – HC Škoda Plzeň 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Fribourg-Gottéron – HC Škoda Plzeň 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Branky a nahrávky: 47. Rathgeb (Walser), 49. Schmid (Sörensen, Johnson) – 24. L. Strnad (Simon), 27. Simon (Filip, Rohlík), 52. Filip (Katic, Malák), 60. Merežko (Rohlík). Rozhodčí: Unterweger (Rak.), Gerber – Stalder (oba Švýc.), Žak (Pol.). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 8003.
Sestava Plzně: Malík – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Chromiak, J. Jeřábek, Robertson, Čech – L. Strnad, Filip, Simon – Rohlík, Lalancette, Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – I. Sedláček, Žemlička, Schleiss. Trenér: J. Veber.
Bílí tygři si v LM připsali první výhru
Bílí Tygři byli od začátku aktivnější, dlouho se jim ale nedařilo překonat lotyšského brankáře Fecerse ve službách dánského mistra. V první třetině na něj vyslali 15 střel, gólově se ale neprosadili. Najman trefil pouze tyč.
Skóre otevřel až po 42 sekundách druhé části Rychlovský, jenž zamířil přesně mezi Fecersovy betony. Elitní formace Severočechů si vypracovala i další šance, v koncovce již ale úspěšná nebyla. Vyrovnat mohl Dmytriw, Hamalčík v liberecké brance si ale s nebezpečným pokusem kanadského útočníka poradil.
Přidat druhý gól mohl na startu třetí třetiny Petrovský, v koncovce ale neuspěl. Když poté Liberec nevyužil dvě přesilové hry, přišel trest. Herning se již v 58. minutě odhodlal k power-play, při které byl blízko gólu Pytlík. Netrefil však prázdnou branku. Následně fauloval Faško-Rudáš a hosté se v šesti proti čtyřem prosadili. V čase 59:41 vyrovnal Bau Hansen. Vítěze nakonec určily až nájezdy, které dospěly do deváté série. Autorem rozhodující trefy se stal Lenc.
„Měli jsme po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili. Mrzí nás, že nebereme výhru v základní hrací době. Gólových šancí jsme měli dost, je škoda, že jsme nenavýšili náskok. Je to taková klasika. Své přesilovky nevyužijete, a pak soupeř tu svou jedinou využije. Za dva body jsme rádi, ale chtěli jsme tři,“ řekl trenér Jiří Kudrna.
„Všichni cítíme, že to z naší strany není ideální. Pracujeme na tom každý den. Vítězství si vážíme, protože nás trápí koncovka. Měli jsme hodně šancí, ale nedaří se nám je proměňovat,“ řekl Rychlovský. „Vážíme si i dvou bodů. Všichni věříme, že to brzy zlomíme a budeme dávat více gólů,“ uvedl útočník, jenž se do Liberce vrátil po sezoně ze zámoří.
Bílí Tygři Liberec – Herning 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)
Bílí Tygři Liberec – Herning 2:1 po sam. náj. (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 21. Rychlovský (Faško-Rudáš, A. Najman), rozhodující nájezd Lenc – 60. Bau Hansen (O'Neil, Kristensen). Rozhodčí: Květoň, Ondráček II – Ondráček I, Hynek. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Diváci: 3089.
Sestava Liberce: Hamalčík – Šimek, Kachlíř, Ivan, Zile, Ahac, D. Zeman, Hanousek – Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský – Sandberg, Filippi, Lenc – Petrovský, A. Musil, Pytlík – O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
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