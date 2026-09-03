Pardubice a Plzeň udržely na startu LM čisté konto, Liberec prohrál v Tampere

Hokejisté Pardubic a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř osmi tisíci diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6:0, s čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Rögle a oslavila triumf 4:0. Třetí zástupce extraligy Liberec hrál jako jediný venku a prohrál na ledě Tappary Tampere 3:6.
Dynamo už v první třetině vstřelilo tři branky a bez větších potíží dovedlo zápas k jasnému vítězství. Po dvou gólech zaznamenali útočníci Matěj Stránský, jenž si připsal vítězný zásah, a Jáchym Kondelík. Stránský přidal i nahrávku, u čtyř gólů asistoval Roman Červenka. Čisté konto udržel Malcolm Subban, stačilo mu na něj 11 úspěšných zásahů.
V sestavě Východočechů nechyběly tři velké útočné posily pro nadcházející sezonu – Stránský, Tomášek a Nosek. Prvně jmenovaný se prosadil v 10. minutě před brankou střeženou třebíčským rodákem Fučíkem a otevřel skóre. Na jeho trefu navázali v přesilovkách Kondelík a Tourigny. V úvodu dalších třetin přidali další zásahy opět Kondelík a v početní výhodě Sedlák. Výsledek zpečetil Stránský.
Plzeňští přehráli Rögle díky dvěma slepeným gólům v druhé třetině a bezchybnému Nicku Malíkovi v brankovišti, jenž ozdobil jejich návrat do Ligy mistrů po sedmi letech vychytanou nulou a 15 úspěšnými zákroky. Vítěznou branku zaznamenal ve 34. minutě Aleš Čech.
„Kluci dnes odvedli výbornou práci jak dopředu, tak dozadu. Maldou (Malíkem) vzadu počínaje až po posledního hráče na ploše to odehráli dobře. Samozřejmě pár okýnek se vzadu objevilo, ale musíme si uvědomit, že jsme hráli proti top týmu v Evropě. Byli silní, nepříjemní a důrazní, ale my jsme byli dobře připraveni – kluci tu výzvu zvládli,“ uvedl Jiří Veber, jenž na střídačce zastupuje v roli hlavního kouče zdravotně indisponovaného Josefa Jandače.
Po bezbrankové úvodní části rozhodli o výhře Indiáni po polovině utkání dvěma góly nových posil během 21 sekund. Nejprve se ve 34. minutě zblízka prosadil bek Čech a za chvíli uspěl pohotovou dorážkou kanadský střelec Katic.
Poražený finalista minulého ročníku švédské nejvyšší soutěže poté výrazně přidal, ale De Haan trefil ve 38. minutě ranou bez přípravy z mezikruží pouze pravou tyčku. Naopak na začátku závěrečné části domácí uklidnil po ideální přihrávce Mikka Petmana přesilovkovou trefou Filip. V 50. minutě navíc při hře čtyři na čtyři upravil po povedené individuální akci na konečných 4:0 Merežko.
Bílí Tygři drželi do poloviny zápasu vyrovnaný stav 1:1, poslední finský mistr pod vedením bývalého kouče české reprezentace Kariho Jalonena pak ale odskočil do dvoubrankového vedení a na další vyrovnání už Severočeši nedosáhli. Hattrick v dresu vítězů zkompletoval Aapeli Räsänen.
Právě Aapeli Räsänen otevřel skóre už po 83 sekundách, na konci 16. minuty odpověděl Lenc. Aapeli Räsänen vrátil domácím vedení v přesilovce v polovině utkání, ve 37. minutě využil další početní výhodu Vanhatalo. V úvodu třetího dějství ještě snížil Faško-Rudáš, jenže Tappara pak dvakrát udeřila a vedla 5:2. Adam Najman dal gól naděje, ale poslední slovo měl Aapeli Räsänen.
„Dostali jsme moc gólů, z toho tři v oslabení. Udělali jsme naivní chyby, soupeři narostla křídla a ukázal obrovskou kvalitu. Ale myslím si, že pokud bychom udělali některé věci lépe, třeba kdyby se hrálo více v pěti proti pěti, mohlo to vyhovovat víc nám. Šest inkasovaných gólů je jednoduše moc. Domácí zaslouženě vyhráli,“ přiznal liberecký kouč Jiří Kudrna.
Výsledky hokejové Ligy mistrů
Výsledky hokejové Ligy mistrů
HC Škoda Plzeň – Rögle BK 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 34. Čech (Robertson, Rohlík), 35. Katic (MacPherson, Rohlík), 43. Filip (M. Petman, Teplý), 50. Merežko (Teplý, Robertson). Rozhodčí: Květoň, Pražák – Svoboda, Hnát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 2542.
Sestava Plzně: Malík – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Chromiak, J. Jeřábek, Robertson, Čech – L. Strnad, Filip, Simon – Rohlík, Lalancette, Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Titlbach, Žemlička, I. Sedláček. Trenér: J. Veber.
Tappara Tampere – Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Branky a nahrávky: 2. A. Räsänen (Blichfeld, Lindqvist), 30. A. Räsänen (Rautiainen, Jokipakka), 37. Vanhatalo (Suvanto, Metsola), 47. Suvanto (Simontaival, Rautiainen), 48. Nykänen (Almari, Tuulola), 53. A. Räsänen (Blichfeld, T. Sallinen) – 16. Lenc (Rychlovský, Zile), 42. Faško-Rudáš (Sandberg, Šimek), 50. A. Najman (Rychlovský). Rozhodčí: Brander, Neva – Mäkinen, Thomann (všichni Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1800.
Sestava Liberce: Kváča – Šimek, T. Galvas, Ivan, Zile, Ahac, D. Zeman, Kachlíř – Rychlovský, A. Najman, Lenc – Faško-Rudáš, Filippi, Sandberg – Petrovský, A. Musil, Pytlík – J. Vlach, Jansa, O. Procházka. Trenér: Kudrna.
HC Dynamo Pardubice – GKS Tychy 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 10. M. Stránský (Červenka, L. Sedlák), 16. Kondelík (Nosek, Tourigny), 19. Tourigny (Nosek, Smejkal), 22. Kondelík (M. Stránský, Červenka), 43. L. Sedlák (Košťálek, Červenka), 58. M. Stránský (Košťálek, Červenka). Rozhodčí: Mejzlík, J. Ondráček - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 2:5. Využití: 3:0. Diváci: 7829.
Sestava Pardubic: Subban – Košťálek, Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Ludvig, Vápeník, Mikliš – M. Stránský, L. Sedlák, Červenka – Tomášek, Nosek, Smejkal – Mandát, Kondelík, Válek – Vondráček, Poulíček, Fejes. Trenér: Pešán.