Pardubice s pozměněnou sestavou bez některých opor poprvé prohrály. Dynamo neuspělo na ledě týmu SaiPa Lappeenranta, kde podlehlo 2:3. Úřadující český mistr se prosadil až za stavu 0:3. Poprvé od svého letního příchodu do Pardubic skóroval David Tomášek, na konečných 2:3 snížil Jan Košťálek. V dresu SaiPy se z výhry radovali čeští krajánci Petr Fridrich a Ondřej Trejbal.
„Byl to dobrý zápas, vyrovnaný. Domácí hráli dobře, jsou silní na puku i v útoku. Myslím si ale, že jsme byli lepším týmem. Vypracovali jsme si hodně šancí, ale brankář soupeře byl neuvěřitelný. Nedokázali jsme najít způsob, jak ho překonat. Odehráli jsme ale dobré utkání a byli jsme blízko. Bojovali jsme až do konce,“ řekl trenér Filip Pešán na webu soutěže.
Dynamo postrádalo několik hráčů základního kádru. S týmem neodcestovali Červenka, Ludvig, Sobotka, Poulíček, Kelemen, Kaut nebo Lauko. Šanci tak dostali i hráči z prvoligového béčka.
Hned v první minutě mohl otevřít skóre kapitán Sedlák, brankáře Piiroinena ale v samostatném nájezdu nepřekonal. Na druhé straně zahrozil v oslabení Tauslahti, skóre se ale poprvé měnilo až v 18. minutě, kdy se v přesilovce prosadil obránce Palmu.
Ve 26. minutě protlačili domácí puk za Subbanova záda podruhé, rozhodčí však Naukkarinenovi gól po kontrole u videa neuznali kvůli nedovolenému ataku brankáře. SaiPa přesto své vedení navýšila, v rozmezí 31 sekund se dvakrát prosadil Emanuelsson. Nejprve se štěstím tečoval nahozený puk od mantinelu, poté využil menšího zaváhání kanadského gólmana v pardubických službách.
I Dynamo mělo své šance, dlouho se však nemohlo prosadit. Až v závěru druhé třetiny se krátce po buly trefil Tomášek. Snížení hosty povzbudilo, vypracovali si řadu šancí, prosadil se ale už jen Košťálek po Sedlákově akci. Vyrovnat Východočeši nedokázali ani v téměř dvouminutové power-play.
Další utkání v Lize mistrů čeká Pardubice v sobotu na ledě týmu KooKoo Kouvola.
SaiPa Lappeenranta – HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
SaiPa Lappeenranta – HC Dynamo Pardubice 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 18. Palmu (Kramer, Perttu), 34. Emanuelsson (Svensk), 35. Emanuelsson (Hokkanen, Fridrich) – 40. Tomášek (Smejkal, Nosek), 46. Košťálek (Sedlák). Rozhodčí: Brander, Vikman – Niittylä, Pekkala (všichni Fin.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 3331.
Sestava Pardubic: Subban – Košťálek, Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Vápeník – M. Stránský, Sedlák, Mandát – Tomášek, Nosek, Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes – Jevtěchov. Trenér: Pešán.