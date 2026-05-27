MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

Pardubice a Plzeň se v hokejové Lize mistrů utkají se čtyřmi stejnými soupeři


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola, SaiPa Lappeenranta a s francouzským Bordeaux.

Jak dáke rozhodl los v Curychu, doma se proti Rögle a Tychy a v arénách Lappeenranty i Bordeaux představí také Plzeň, která si zajistila účast v soutěži díky druhému místu v základní části extraligy. Západočechy čeká vedle toho i domácí duel se švédským mistrem Skelleftea AIK a utkání ve Švýcarsku proti mistrovskému Fribourgu.

Liberec, který byl v dlouhodobé fázi uplynulé extraligové sezony třetí, narazí doma na švédskou Frölundu, rakouský Štýrský Hradec a dánský Herning. Venku zavítá na led finského šampiona Tappary Tampere, švýcarského Davosu a rakouského Salcburku.

Čtvrtým rokem po sobě nejsou týmy rozdělené do skupin, ale výsledky šesti zápasů se jim budou počítat do celkové tabulky. Šestnáct mužstev z 24 postoupí do play-off.

Nový ročník začne 3. září, základní skupiny skončí 14. října. Play-off odstartuje osmifinálovými duely 10. listopadu. Nový šampion bude korunován 23. února.

Pardubice, které v uplynulé sezoně ovládly i základní část extraligy, se představí v Lize mistrů po roční pauze a celkově si v ní zahrají pošesté. Plzeň se zúčastní počtvrté, poprvé od sezony 2019/20. Tehdy hrál v Lize mistrů naposledy také Liberec, který se představí stejně jako Dynamo pošesté.

Čtěte také

SESTŘIHY: Kometa i Sparta zvládly odvety, ale v osmifinále Ligy mistrů budou scházet

18. 11. 2025

SESTŘIHY: Kometa i Sparta zvládly odvety, ale v osmifinále Ligy mistrů budou scházet

Hrubec s Curychem titul v Lize mistrů neobhájí

19. 11. 2025

Hrubec s Curychem titul v Lize mistrů neobhájí
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.