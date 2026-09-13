První vítězství za plný počet bodů v této sezoně Ligy mistrů pro Bílé Tygry. Hokejisté Liberce porazili v Lize mistrů Štýrský Hradec 6:2. Ve čtvrtém utkání v soutěži podruhé vyhráli za tři body. Dvěma góly se o to zasloužili Radan Lenc a Layton Ahac, tři asistence si připsal Filip Sandberg. Hokejisté Plzně pak deklasovali Bordeaux 10:4 a po čtvrté výhře mají jistý postup do play-off.
„Čekali jsme, že zápas bude těžký, protože v Lize mistrů jsou jen kvalitní týmy, které byly v minulé sezoně úspěšné. Povedla se nám první třetina, ve které jsme byli aktivní, na začátku druhé jsme vstřelili druhou branku. Bohužel jsme poté inkasovali, gól dal soupeři křídla a hra se vyrovnala,“ řekl trenér Jiří Kudrna na klubovém webu. Ocenil, že jeho tým po vyrovnání na 2:2 zápas zvládl. „Bojovností jsme utkání překlopili zpět na naši stranu,“ dodal kouč.
Domácí se dostali do vedení již ve 2. minutě, kdy Lenc zakončil do odkryté branky Sandbergovu akci. Druhý gól Severočeši přidali i přes mírnou střeleckou převahu až ve druhé třetině, kdy se z ideální pozice na levém kruhu trefil obránce Ahac.
Ve 25. minutě hosté snížili. Puk se odrazil k volnému Curriemu, který překonal Kváču. Další branku mohl přidat aktivní Pytlík, zkušeného kanadského gólmana Lagacého ale nepokořil. Třetí gól nevstřelil Liberec ani v přesilové hře.
Když na začátku třetí části nevyužil další libereckou šanci Rychlovský, hosté vyrovnali. Při Jansově vyloučení překonal Kváču střelou na bližší tyč Collins. Bílí Tygři ale získali se štěstím vedení zpět, když si Ahacovo nahození od zadního mantinelu srazil do branky Björgvik Holm.
V závěru Liberec výhru pojistil třemi góly. V přesilové hře se trefili Lenc a Procházka, krátce po skončení početní výhody skóroval Jansa. Štýrský Hradec prohrál i čtvrté utkání v Lize mistrů.
Bílí Tygři Liberec – Štýrský Hradec 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
Bílí Tygři Liberec – Štýrský Hradec 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)
Branky a nahrávky: 2. Lenc (Sandberg, Filippi), 23. Ahac (Petrovský, A. Musil), 52. Ahac (Sandberg, Filippi), 59. Lenc (Pytlík, A. Najman), 59. O. Procházka (A. Musil, Sandberg), 60. F. Jansa (Ivan) – 25. Currie (Collins, Maier), 49. Collins (Feldner, Bjorgvik-Holm). Rozhodčí: Kika, Šír – Axman, Hnát. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:1. Diváci: 2594.
Sestava Liberce: Kváča – Šimek, Kachlíř, Ivan, Zile, Ahac, D. Zeman, Pilíšek – Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský – Sandberg, Filippi, Lenc – Petrovský, A. Musil, Pytlík – O. Procházka, F. Jansa, J. Vlach. Trenér: Kudrna.
O plzeňskou výhru se dvěma góly zasloužili Ville Petman a Christophe Lalancette. Západočeši po páteční výhře ve Fribourgu mohli ve Francii definitivně potvrdit postup do play-off a uspěli. V první třetině měli výraznou střeleckou převahu, prosadili se ale jen jednou. V přesilové hře otevřel skóre Simon. Gólman Růžička si podle statistik připsal jen dva zákroky, v závěru první třetiny mu pomohla tyčka.
Na začátku druhé třetiny již inkasoval, když jej v početní výhodě překonal Santerno a odstartoval gólovou přestřelku. V další početní výhodě vrátil Plzni vedení Mikko Petman, při Strnadově vyloučení ale domácí vyrovnali a Carry svou druhou brankou posunul Bordeaux poprvé do vedení. Škoda dokázala odpovědět. V další přesilovce nejprve Filip vyrovnal a vteřinu před koncem druhé části Ville Petman vrátil hostům vedení.
V závěrečné dvacetiminutovce Plzeň utkání opanovala a vstřelila šest branek. Bordeaux nepomohla ani změna brankáře, Papillon opustil led po sedmém inkasovaném gólu. Jeho nástupce Richard kapituloval třikrát, dvakrát v poslední minutě.
„Hodnotí se mi to těžce. Můžeme být spokojení s tím, že jsme dali deset gólů a využili početní výhody, avšak také jsme v oslabeních hodně inkasovali,“ řekl trenér Jiří Veber na klubovém webu. Nespokojený byl s výkonem ve druhé části. „Umožnili jsme jim přečíslení, na která jsme se připravovali, k tomu vůbec nemělo dojít. V poslední části jsme střelecky procitli a navázali na závěr předcházející části. Nechci aby to znělo nabubřele, ale ten výkon nebyl optimální,“ dodal Veber.
Bordeaux – HC Škoda Plzeň 4:10 (0:1, 3:3, 1:6)
Bordeaux – HC Škoda Plzeň 4:10 (0:1, 3:3, 1:6)
Branky a nahrávky: 22. Santerno, 29. Carry (Tomasino, Santerno), 34. Carry, 57. Carry (Bruche) – 17. Simon (L. Strnad, Lalancette), 27. M. Petman, 38. Filip, 40. V. Petman (Teplý, Robertson), 44. Merežko (Filip), 45. Lalancette (Rohlík), 45. V. Petman, 57. Lalancette, 60. Lev, 60. Rohlík (Žemlička). Rozhodčí: Czech (Pol.), Barcelo – Cady, Ugolini (všichni Fr.). Vyloučení: 4:2. Využití: 2:3. Diváci: 3500.
Sestava Plzně: J. Růžička – MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, Čech – L. Strnad, Filip, Simon – Rohlík, Lalancette, Katic – M. Petman, V. Petman, Teplý – Schleiss, Žemlička, Lev – I. Sedláček. Trenér: J. Veber.