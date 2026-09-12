Pardubice vyhrály v Kouvole 6:3, dvakrát se trefil Kondelík

Hokejisté úřadujícího českého šampiona Pardubic zvítězili v Lize mistrů na ledě finského celku KooKoo Kuovola 6:3 a připsali si ve čtvrtém utkání třetí výhru. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Jáchym Kondelík.
Svěřenci trenéra Filipa Pešána ve čtvrtek prohráli na počátku své výpravy ve Finsku se SaiPou Lappeenranta 2:3, předtím doma zvítězili nad Tychy 6:0 a nad Rögle 1:0. Zbývající dva duely v základní části sehraje Dynamo až v říjnu v Bordeaux a doma s Växjö.
Dynamo, které ve Finsku postrádalo obránce Johna Ludviga a útočníky Romana Červenku, Martina Kauta, Jakuba Lauka, Miloše Kelemena, Patrika Poulíčka a Vladimíra Sobotku, inkasovalo jako první. V čase 8:42 otevřel skóre tři sekundy po skončení trestu Jana Mandáta osamocený Roope Tossavainen, který bekhendem prostřelil Romana Willa.
V 25. minutě vyrovnal střelou z pozice mezi kruhy Kondelík. Za 69 sekund otočil stav přesným zásahem z levého kruhu v přesilové hře při vyloučení Ariho Gröndahla Matěj Stránský a za dalších 29 vteřin v pokračující početní výhodě zvýšil tečí střely Petera Čerešňáka Mandát.
Před polovinou utkání sice snížil ránou od modré čáry Gröndahl, ale po 33 sekundách závěrečného dějství vrátil Dynamu dvoubrankový náskok Tomáš Nosek, který se natlačil před gólmana Eetua Randelina a prostřelil jej mezi betony.
V 47. minutě přidal další branku Pardubic kapitán Lukáš Sedlák, který proměnil přihrávku Ondřeje Mikliše zpoza branky. V čase 56:48 snížil tečí Samuel Valkeejärvi, ale za 70 vteřin při power play domácích zpečetil výsledek Kondelík.
KooKoo Kouvola – HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
KooKoo Kouvola – HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:0, 1:3, 1:3)
Branky a nahrávky: 9. Tossavainen (Verner Miettinen, Valkeejärvi), 29. Gröndahl (Nousiainen, Davidsson), 57. Valkeejärvi (Rooba, Pelli) – 25. Kondelík (Vondráček, Mikliš), 26. M. Stránský (L. Sedlák, Tomášek), 26. Mandát (Čerešňák, Smejkal), 41. T. Nosek (Čerešňák), 47. L. Sedlák (Mikliš, M. Stránský), 58. Kondelík (Vondráček). Rozhodčí: Hyvärinen, Neva – Nikulainen, Saarimäki (všichni Fin.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:2. Diváci: 2383.
Sestava Pardubic: Will – Košťálek, M. Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Vápeník – M. Stránský, L. Sedlák, Mandát – Tomášek, T. Nosek, Smejkal – Vondráček, Kondelík, Válek – Macek, Hrníčko, Fejes – Jevtěchov. Trenér: Pešán.