Hokejisté Liberce porazili v 44. kole extraligy Brno 4:0 a potvrdili výbornou formu z posledních týdnů, díky které se bodově dotáhli na druhou Plzeň. Za ziskem Poháru Jaroslava Pouzara bezpečně míří Pardubice, Dynamo po výhře 3:2 v Olomouci vede tabulku už o 13 bodů. Téměř jasno je i o účastníkovi baráže, Kladno i Mladá Boleslav získaly shodně dva body za vítězství v prodloužení a poperou se s jedenáctými Hanáky o předkolo play-off. Litvínov, který nově povede klubová legenda Robert Reichel, ztrácí osm zápasů před koncem základní části na předposlední Boleslav už 13 bodů.
Liberec díky Kváčovi vynuloval Brno
Bílí Tygři bodovali posedmé v řadě, z toho šestkrát vyhráli a doma uspěli pošesté za sebou. Kometa po sérii čtyř výher padla podruhé za sebou a nedokázala odčinit středeční vysokou porážku 1:7 z Pardubic.
Severočeši o svém vítězství rozhodli již v první třetině, ve které vstřelili dvě branky. Liberecký brankář Petr Kváča vychytal čtvrté čisté konto v sezoně. Třemi asistencemi se blýsknul útočník Jaromír Pytlík.
Pardubice vedou extraligu už o 13 bodů
Dynamo si vítězstvím v Olomouci znovu upevnilo vedení v soutěži. Gólem a asistencí se pod výhru Východočechů podepsal nejproduktivnější hráč soutěže Roman Červenka. Hanáci prohráli počtvrté za sebou a jsou i nadále jedenáctí.
Mladá Boleslav vyhrála počtvrté za sebou
Bruslaři zdolali doma Vítkovice 2:1 v prodloužení a zvítězili počtvrté za sebou. Drží se tak o bod za dvanáctým Kladnem a Litvínovu unikli na rozdíl 13 bodů. V čase 62:08 rozhodl Ondřej Procházka. Ostravané prohráli sedmý z posledních osmi zápasů.
Mendel zajistil Kladnu první výhru nad Motorem
Kladno vyhrálo na ledě Českých Budějovic 3:2 v prodloužení a porazilo Motor poprvé v sezoně. Utkání rozhodl v čase 64:18 kanadský obránce Griffin Mendel.
Energie se po výhře v Hradci dotáhla na soupeře
Karlovarští hokejisté i na čtvrtý pokus v aktuálním ročníku porazili Hradec Králové a bodovali popáté v řadě. Utkání dvou adeptů na elitní čtyřku zaručující přímý postup do čtvrtfinále rozhodl v první minutě prodloužení obránce Matteo Kočí. Energie je v tabulce pátá se stejným bodovým ziskem jako čtvrtý Hradec Králové a třetí Třinec.
Výsledky 44. kola hokejové extraligy
Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 2:3 v prodloužení (0:1, 1:1, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 34. Přikryl (Kachyňa, Štencel), 52. Kachyňa (Štencel, Harris) – 16. Forman (T. Tomek, M. Procházka), 28. Robins (Audette), 65. Mendel (Audette). Rozhodčí: Šír, Kika – Ondráček, Axman. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 6381.
BK Mladá Boleslav – HC Vítkovice 2:1 v prodloužení (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 11. Rekonen (Jánošík, Pyrochta), 63. O. Procházka (Gríger, Skärberg) – 28. Nellis (Kalus, Yetman). Rozhodčí: Jaroš, Šindel – J. Svoboda, Brož. Vyloučení: 5:3, navíc Kalus (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2931.
Bílí Tygři Liberec – Kometa Brno 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 5. Petrovský (Faško-Rudáš, Weatherby), 16. J. Vlach (Pytlík, A. Musil), 56. F. Jansa (Pytlík, J. Vlach), 58. A. Musil (Pytlík). Rozhodčí: Pražák, Ondráček – Štěpánek, Hnát. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 6949.
HC Olomouc – Dynamo Pardubice 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 37. Fridrich (Cosgrove), 60. Matýs (Rayen Petrovický) – 16. Kondelík (Červenka, Čerešňák), 31. Hrádek (Čerešňák, Fejes), 40. Červenka (Mandát, Gazda). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:1. Diváci: 4843.
Hradec Králové – Energie Karlovy Vary 2:3 v prodloužení (1:0, 0:0, 1:2 – 0:1)
Branky a nahrávky: 19. Miškář (Melancon, Radil), 47. R. Pavlík (Radil) – 41. Jones (D. Mikyska), 46. Jaks (P. Tomek, Dello), 61. M. Kočí (Jones, D. Moravec). Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Rampír, Augusta. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 4017.