Pardubice v dohrávce 22. extraligového kola deklasovaly doma Kometu Brno 7:1. Vyhrály tak i třetí reprízu loňského finále s Brnem a v čele tabulky mají díky tomu na druhou Plzeň už desetibodový náskok.
Pardubice doma rozdrtily Brno 7:1
Hosté ještě po 26 minutách vedli, ale Východočeši vývoj čtyřmi góly ještě do druhé přestávky otočili. Dvě branky vstřelil Martin Kaut, jenž přidal i nahrávku, shodně po třech asistencích zaznamenali Roman Červenka a Lukáš Sedlák. V sestavě Pardubic se při absencích Košťálka a Hájka objevil obránce Hrádek, který se vrátil z hostování v Olomouci.
Kometa přijela do Pardubic poprvé od sedmého finále play-off minulého ročníku, po kterém slavila mistrovský titul. Na východě Čech začala aktivně a postupně zaměstnávala pardubické hráče v jejich pásmu. I Pardubičtí si vytvořili první šance, ani střela Kauta však k úvodnímu gólu nevedla.
Jako první se prosadili hosté, když v 11. minutě vyřešili akci dva na jednoho Flek se Zbořilem, jenž střelou z první překonal brankáře Willa. Největší šanci na vyrovnání měl o tři minuty později slovenský reprezentant Kelemen, který ale zblízka trefil jen tyčku poloodkryté branky.
Domácí se poprvé radovali ve 24. minutě, jenže předčasně. Puk skončil v brance po střele Čerešňáka, ale hosté využili trenérskou výzvu kvůli porušení pravidla o ofsajdu a rozhodčí gól neuznali. O tři minuty později se trefil slovenský bek znovu a tentokrát už gól platil. K využití přesilovky stačilo Dynamu pouze šest sekund.
Ve 31. minutě otočil stav duelu Kondelík, který využil střídání Komety a v rychlém nájezdu překonal Stezku povedenou kličkou. Pardubickou dominanci ve druhé třetině potvrdily ještě další dva góly. Nejprve Kousal zblízka uklidil puk do brněnské branky, za dalších 86 sekund pak Mikliš přidal od modré čáry čtvrtý zásah Dynama. Pardubičtí vedli po druhé třetině o tři góly, hosté si do třetího dějství přenesli téměř celou přesilovku pět na čtyři.
Tu hráči Komety nevyužili a vzápětí navíc sami znovu inkasovali. Ve 44. minutě našel Sedlák zpětnou přihrávkou Gazdu, který zvýšil na 5:1. Třetí asistenci v utkání zaznamenal Červenka, jenž tím dorovnal klubový rekord Pardubic v počtu asistencí v základní části během jedné sezony. Čtyřicetiletý útočník jich v této sezoně nastřádal již 36.
O další navýšení pardubického náskoku se dvakrát postaral Martin Kaut. Ve 47. minutě proměnil sólo, po kterém Stezku v brněnské brance vystřídal Krošelj. A za další dvě minuty pardubický útočník využil přesilovku Dynama, čímž také uzavřel výsledek.
HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 7:1 (0:1, 4:0, 3:0)
HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 7:1 (0:1, 4:0, 3:0)
Branky a nahrávky: 27. Čerešňák (Gazda, L. Sedlák), 31. Kondelík (Červenka, Tourigny), 37. R. Kousal (M. Kaut, Ludvig), 38. Mikliš (Červenka, Mandát), 44. Gazda (L. Sedlák, Červenka), 47. M. Kaut (L. Sedlák), 49. M. Kaut (Tourigny, R. Kousal) – 11. A. Zbořil (Flek, Š. Stránský). Rozhodčí: Cabák, Šír – Axman, Lederer. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 9521.
Sestavy:
Pardubice: Will – Čerešňák, T. Dvořák, Tourigny, Ludvig, Gazda, Mikliš, Hrádek – Mandát, L. Sedlák, Červenka – Fejes, Kondelík, Kelemen – M. Kaut, Poulíček, R. Kousal – Vondráček, Sobotka, J. Stránský. Trenér: Pešán.
Brno: Stezka (47. Krošelj) – Zábranský, Ščotka, Holland, F. Král, Gulaši, Bartejs, Ďaloga – H. Zohorna, T. Zohorna, K. Pospíšil – Flek, A. Zbořil, Š. Stránský – Hartl, Kollár, Cingel – Ferda, Ekrt, J. Kos – Chludil. Trenér: Horáček.