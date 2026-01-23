Olympijský vítěz z Nagana Robert Reichel se stal novým šéfem realizačního týmu hokejistů Litvínova.
Reichel převzal hokejisty Litvínova, tým povede s Petrem a Ptáčkem
Poslední mužstvo extraligové tabulky povede s dosavadním hlavním koučem Jakubem Petrem a jeho asistentem Františkem Ptáčkem. Severočeši o tom informovali na webu.
Čtyřiapadesátiletý bývalý útočník Reichel se do klubu, s nímž spojil hráčskou a později i trenérskou kariéru, vrací poté, co odešel po minulé sezoně. V ní působil společně s Davidem Kočím jako asistent Karla Mlejnka. Zůstal ale asistentem Patrika Augusty u úspěšné reprezentační dvacítky.
„Výsledek včerejší valné hromady umožnil představenstvu HC Verva Litvínov činit kroky k pokračování činnosti společnosti a posílení realizačního týmu Robertem Reichelem je prvním z nich," uvedl předseda představenstva Konrad Szykula.
Olympijský vítěz z Nagana a trojnásobný mistr světa Reichel, jenž má za sebou i bohatou kariéru v NHL a jako asistent působil v minulosti i na střídačce reprezentačního A-týmu, vedl již dnešní trénink.
Klub prožívá nelehkou sezonu, kterou vedle jiného doprovázely i obavy o jeho další existenci. Severočechům se od jejího začátku nedařilo ani na ledě. Už v polovině října skončil po sérii osmi porážek v roli hlavního trenéra Michal Broš.
Mužstvo převzali jeho asistenti Petr s Ptáčkem. Po povedeném období před koncem roku, kdy Litvínovští bodovali šestkrát po sobě a z toho pět zápasů vyhráli, snížili na dně tabulky manko na třinácté místo na jediný bod. Na dvanáctou příčku – poslední postupovou do předkola play-off – měli jen čtyřbodové manko.
Od té doby už ale opět klopýtají a vyhráli jen dvakrát z devíti startů. Jejich ztráta narostla před dnešním 44. kolem na 11 bodů na třináctou Mladou Boleslav, dvanácté Kladno má ještě o bod více. Bruslaři navíc odehráli o dva zápasy méně, Rytíři mají oproti Litvínovu jedno utkání k dobru.
Litvínov tak bude muset velmi pravděpodobně hájit svoji příslušnost k elitě v baráži proti nejlepšímu prvoligovému týmu. Ještě před dvěma lety přitom hrál klub semifinále, loni skončil v předkole.
„Zbývá osm utkání do konce sezony a vím, že to není jednoduché. Ale když všech osm zápasů vyhrajeme, je všechno možné,“ řekl Reichel, pod jehož vedením odehraje tým Vervy první duel v neděli doma proti Olomouci.
Reichel také prozradil, že ještě v tomto týdnu, nebo během příštího, přijdou na řadu i další změny. Konkrétní ale nebyl. „Všechno řeším s Jirkou Šlégrem a Robertem Kyselou,“ uvedl Reichel.
Právě Šlégr stojí v čele skupiny bývalých hráčů, která se snaží udržet klub při životě. Společnost Orlen Unipetrol už před začátkem ročníku oznámila, že po sezoně skončí v roli majoritního akcionáře a generálního partnera klubu. Vlastní 71 procent akcií.
Převzít je má skupina kolem Šlégra. Akcionáři i proto na čtvrteční valné hromadě odsouhlasili zrušení usnesení o udělení strategického pokynu představenstvu k likvidaci společnosti od sezony 2026/27.
„Vzhledem k tomu, že již byly podepsány úvodní právní dokumenty a začalo jednání o parametrech transakce, lze důvodně předpokládat, že společnost HC Verva Litvínov, a. s., bude v následujících letech pokračovat ve své činnosti s novou akcionářskou strukturou,“ uvedl Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Orlen Unipetrol.
„Výsledek valné hromady ze dne 22. ledna umožňuje představenstvu HC Verva Litvínov činit kroky k pokračování činnosti společnosti a podepisování smluv (včetně sportovní oblasti) a jiných dokumentů na další sezonu. Vynaložíme veškeré úsilí, aby jak tento proces, tak následné převzetí proběhly hladce,“ doplnil Szykula.