Hokejová extraliga má za sebou dvojici zápasů končících po samostatných nájezdech. V prvním Plzeň získala body proti Třinci, který porazila 2:1. Západočechům patří druhé místo v tabulce. Se stejným výsledkem se raduje také Hradec Králové, který uspěl na Spartě.
Plzeň zdolala Třinec a je druhá nejlepší
Plzeňští hokejisté v předehrávaném utkání 44. kola nad Třincem zvítězili 2:1 po samostatných nájezdech. Škoda zdolala v sezoně Oceláře až na čtvrtý pokus a uhájila druhé místo v tabulce. I počtvrté v ročníku skončilo vzájemné měření sil remízou 1:1 po základní hrací době, druhý bod zajistil Indiánům jediný úspěšný střelec penaltového rozstřelu Matyáš Filip.
Nájezdy rozhodovaly také na Spartě
Hráči Hradce Králové vyhráli na ledě Sparty 2:1 po samostatných nájezdech, a uspěli tak i ve druhém utkání v O2 areně v sezoně. Zápas tabulkových sousedů rozhodl Steve Moses. Východočeši se posunuli na čtvrté místo. Sparta, která doma neuspěla ve čtvrtém z posledních pěti duelů, je i nadále sedmá.
Výsledky extraligy
HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 22. Teplý (M. Petman, V. Petman), rozhodující sam. nájezd Filip – 39. Kubiesa (M. Růžička, Sikora). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Brejcha, Šimánek. Vyloučení: 3:2, navíc Daňo (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 3326.
HC Sparta Praha – Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 36. P. Kousal (Hyka, Mašín) – 56. R. Pavlík (Kalina, Miškář), rozhodující sam. nájezd Moses. Rozhodčí: M. Sýkora, Mejzlík – Gerát, Hnát. Vyloučení: 3:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 12 470.