Gólem a přihrávkou přispěl Jiří Kulich k výhře Buffala 6:2 na ledě Tampy Bay. Filip Chytil skóroval při prohře Vancouveru 3:6 s Chicagem, u jedné branky poražených asistoval Filip Hronek.
Kulich dal ve čtvrté minutě úvodní gól utkání a skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů. Vystihl ve středním pásmu rozehrávku, vyrazil do protiútoku a prosadil se střelou zpoza levého kruhu mezi betony brankáře.
Tampa Bay na Kulichův gól odpověděla trefou Nikity Kučerova. Buffalo si rozhodující trhák vypracovalo v prostřední třetině, v níž odskočilo i díky dvěma trefám Tageho Thompsona na 4:1. Kulich si připsal druhý bod v zápase v předposlední minutě, když po jeho asistenci zpečetil výhru Zach Benson gólem přes celé kluziště při risku domácích bez brankáře.
„Předvádíme teď svůj nejlepší hokej,“ řekl trenér Buffala Lindy Ruff. „V ofenzivě nám to začíná klapat, v obraně jsme silní a speciální formace se zlepšují. To vede k vítězstvím,“ konstatoval.
Tampa Bay ubránila v minulém utkání jako jediný tým v této sezoně Connora McDavida při výhře 3:1 nad Edmontonem. Proti Buffalu ale inkasovala šestkrát. „Pokud se to snažíte uhrát jen na svou šikovnost, tak vás soupeř může roztrhat na kusy. Byli odhodlaní, my ne. Je to zklamání, protože proti Edmontonu jsme vypadali úplně jako jiný tým,“ řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper.
Vancouver nezachytil úvod, ve 13. minutě prohrával 0:4. „Je těžké se vrátit do zápasu, když tak rychle prohráváte o čtyři branky. Hráli jsme sice druhý zápas ve druhém dni, ale měli jsme do něj vstoupit s úplně jiným nastavením,“ uvedl Chytil, jemuž Frank Nazar zblokoval před prvním gólem zápasu na modré čáře střelu a z úniku otevřel po 35 sekundách hry skóre.
Zápas ale Vancouver zdramatizoval a Chytil snížil v úvodu druhé třetiny na 2:4. Přihrál v přečíslení před branku a puk si do vlastní sítě srazil bránící hráč. Hronek asistoval ve 37. minutě u gólu na 3:5, který vstřelil z dorážky Jake DeBrusk. Kontaktní gól měl vzápětí ještě na hokejce Chytil, ale netrefil zblízka z dorážky zcela odkrytou branku.
„To se stává. Takový je hokej,“ uvedl Chytil. „Nejsem se svým výkonem spokojený. Doufal jsem, že bychom mohli ve třetí třetině ještě dát gól, ale už jsme si nevytvořili moc šancí na obrat. Musíme zapracovat, a začíná to u mě, na větší vyrovnanosti výkonů,“ podotkl. Hosty uklidnil ve třetí třetině gól Romana Kancerova, který tím zkompletoval svůj první hattrick v NHL.
Hokejisté St. Louis poprvé v klubové historii vyhráli zápas, v němž prohrávali ještě deset minut před koncem o tři branky. V domácím utkání s Edmontonem otočili výsledek z 1:4 a vyhráli 5:4 po nájezdech. K vítěznému obratu pomohl gólem a přihrávkou Jimmy Snuggerud. Rozstřel rozhodl Mason McTavish. Za Oilers dal jeden gól Leon Draisaitl, který tím zaokrouhlil počet bodů v NHL na 1100 (457 + 643) v 881 odehraných utkáních.
Dallas s Radkem Faksou v sestavě udolal Pittsburgh 1:0 a vyhrál popáté v řadě. Hrdina zápasu Jake Oettinger kryl 33 střel. Brankářský souboj rozhodl Joel Kiviranta, který po vydařené kombinaci překonal ve druhé třetině Arturse Šilovse.
Ve zbývajícím utkání nedělního programu zúročila Carolina na ledě New Yorku Rangers střeleckou převahu 41:27 a vyhrála 5:2. Na straně poražených si připsal Jaroslav Chmelař pět srážek, ale také dva záporné body za účast na ledě při inkasovaných a vstřelených brankách.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
NY Rangers – Carolina 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Branky: 15. Zibanejad, 56. Miller – 13. Robinson, 34. Blake, 38. Nikišin, 39. S. Walker, 58. Martinook. Střely na branku: 27:41. Diváci: 18 006. Hvězdy zápasu: 1. Robinson, 2. Blake (oba Carolina), 3. Miller (NY Rangers).
Tampa Bay – Buffalo 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Branky: 13. Kučerov, 46. Goncalves – 32. a 37. T. Thompson, 4. Kulich, 22. Quinn, 47. Östlund, 59. Benson (Kulich). Střely na branku: 31:28. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Östlund, 3. Quinn (všichni Buffalo).
St. Louis – Edmonton 5:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:2, 3:1 – 0:0)
Branky: 38. Dvorský, 51. Broberg, 56. Bučněvič, 56. Snuggerud, rozhodující sam. nájezd McTavish – 9. K. Kapanen, 30. Draisaitl, 39. Hallander, 45. C. Dach. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Snuggerud, 2. Broberg, 3. McTavish (všichni St. Louis).
Dallas – Pittsburgh 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 33. Kiviranta. Střely na branku: 23:33. Diváci: 18 532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Kiviranta (oba Dallas), 3. Šilovs (Pittsburgh).
Vancouver – Chicago 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Branky: 14. Buium, 27. Chytil, 37. DeBrusk (Hronek) – 12., 33. a 52. Kancerov, 1. Nazar, 3. Bertuzzi, 13. Toninato. Střely na branku: 25:30. Diváci: 17 775. Hvězdy zápasu: 1. Kancerov, 2. Bertuzzi, 3. Nazar (všichni Chicago).