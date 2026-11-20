Útočník Martin Nečas v NHL pomohl Coloradu dvěma nahrávkami k jednoznačné výhře 4:0 nad Anaheimem s Lukášem Dostálem v brance. Ve čtvrtečním programu NHL si asistenci připsali také Filip Hronek, Tomáš Hertl a Adam Klapka, jejich příspěvky ale k výhrám nevedly. Poprvé v sezoně vyšel naprázdno suverénní lídr kanadského bodování Connor McDavid. Jeho série se zastavila v 24. utkání při porážce Edmontonu 1:3 na ledě Tampy Bay.
Nečas bodoval poprvé od zranění Nathana MacKinnona a Calea Makara a vylepšil si bilanci v sezoně na 26 bodů (10+16). Zápas naopak nevyšel brankáři Dostálovi, který inkasoval čtyřikrát z 27 střel. Úspěšnost zákroků měl 85 procent, přes 90 se český gólman nedostal už déle než měsíc.
Při MacKinnonově absenci Nečas opět naskočil v první formaci s Brockem Nelsonem a Artturim Lehkonenem a po nevydařeném duelu s Utahem (1:4) si se spoluhráči z elitní trojice výrazně spravil chuť.
Blýskl se především Nelson, který zaznamenal dva góly a asistenci. „Brock hrál skvěle, ale musím pochválit všechny tři kluky z prvního útoku. Hráli proti jednomu z nejlepších útoků posledních týdnů a poradili si s tím výborně. Dařilo se jim na obou stranách hřiště, byli prostě skvělí,“ pochválil nově složený první útok trenér Jared Bednar.
Obránce Hronek odehrál potřetí v sezoně přes 30 minut, ale porážku Vancouveru 1:5 na ledě Seattlu neodvrátil. Asistoval u vyrovnávacího gólu Jakea DeBruska, ale pak už se prosazovali jenom domácí a zejména dvacetiletý kanadský útočník Berkly Catton, který si připsal první hattrick v kariéře.
Hertl bodoval v osmém z posledních devíti zápasů a přispěl alespoň k zisku bodu. Hráči Vegas doma s Dallasem smazali dvoubrankové manko z první třetiny a po přihrávce českého útočníka přímo z buly je obránce Jeremy Lauzon dokonce poslal ve 46. minutě do vedení 3:2, ale v čase 56:58 vyrovnal jiný bek Thomas Harley a hosté pak rozhodli v nájezdech. Golden Knights jako třetí tým Západní konference prohráli počtvrté za sebou, byť z toho třikrát získali bod.
Klapka se podílel na jediném gólu Calgary, kterým slovenský obránce Šimon Nemec snížil v domácím utkání s Minnesotou na 1:2. Wild nakonec vyhráli 4:1 a pátým vítězstvím za sebou se posunuli před Edmonton do pozice ligových lídrů.
Brankou a přihrávkou k tomu přispěl americký obránce Quinn Hughes, který ale zápas nedohrál. V polovině třetí třetiny ho právě Klapka natlačil na mantinel a pátý nejproduktivnější muž soutěže po nenápadném střetu musel odstoupit.
Dobeš druhou hvězdou zápasu
Vynikající zápas odchytal brankář Montrealu Jakub Dobeš. Na ledě obhájců Stanley Cupu z Caroliny zlikvidoval 26 střel a na vítězství 2:1 se podílel úspěšností zákroků 96 procent. Byl za to vyhlášen druhou hvězdou zápasu.
„Je fajn, že se podle mě v zápasech konečně projevuje, že se zlepšuji. Musím dál dělat to, co dělám na trénincích. Myslím, že mám představu o tom, co musím udělat, abych se dostal zpátky do formy a hrál takhle každý večer,“ řekl gólman, který poprvé od září zakončil zápas s úspěšností přesahující 90 procent.
McDavidova série s bodovým ziskem se zastavila po 23 zápasech, což je čtvrtá nejdelší šňůra od začátku sezony v historii. Kanadský útočník se teď dělí se slavným krajanem Waynem Gretzkým, který má na kontě ještě dvě delší série (51 a 30 zápasů), a je před ním ještě Mats Sundin (30).
McDavid nerozšířil bilanci 55 bodů (13+42) a skončila i šestizápasová vítězná šňůra jeho týmu. Lightning naproti tomu uspěli počtvrté z posledních pěti utkání a přiblížili se k vedoucímu týmu Východní konference Carolině na rozdíl tří bodů.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Toronto – Los Angeles 3:4 po sam. nájezdech (2:0, 1:3, 0:0 – 0:0)
Branky: 14. Matthews, 19. Tavares, 23. Joshua – 23. Turcotte, 31. Laferriere, 35. Haula, rozhodující sam. nájezd Kempe. Střely na branku: 27:28. Diváci: 18 641. Hvězdy zápasu: 1. Kempe (Los Angeles), 2. Matthews (Toronto), 3. Haula (Los Angeles).
Ottawa – Philadelphia 5:6 v prodl. (1:1, 2:1, 2:3 – 0:1)
Branky: 24. a 46. Cozens, 2. Giroux, 34. Batherson, 41. Tomasino – 39. a 47. York, 4. Tippett, 47. Foerster, 58. Drysdale, 61. Konecny. Střely na branku: 26:19. Diváci: 15 701. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. York (oba Philadelphia), 3. Cozens (Ottawa).
Pittsburgh – St. Louis 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
Branky: 8. a 56. Rakell – 30. a 58. Holloway, 38. a 48. Snuggerud, 25. J. Barron. Střely na branku: 33:33. Diváci: 15 396. Hvězdy zápasu: 1. Snuggerud (St. Louis), 2. Rakell (Pittsburgh), 3. Thomas (St. Louis).
Washington – Buffalo 3:6 (1:4, 0:1, 2:1)
Branky: 11. Tuch, 49. Leonard, 50. Jenner – 6. a 60. Quinn, 10. Dahlin, 11. Malenstyn, 16. Benson, 40. Thompson. Střely na branku: 36:18. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Quinn, 2. Dahlin (oba Buffalo), 3. Tuch (Washington).
Carolina – Montreal 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 54. Ehlers – 56. a 61. L. Hutson. Střely na branku: 27:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jednu branku z 27 střel a úspěšnost zákroků měl 96,3 procenta. Diváci: 18 838. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Dobeš (oba Montreal), 3. Kočetkov (Carolina).
Winnipeg – NY Islanders 4:3 v prodl. (2:2, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky: 4. M. Barron, 18. Connor, 33. Perfetti, 62. Morrissey – 3. Duclair, 9. Heineman, 21. Palmieri. Střely na branku: 22:25. Diváci: 13 161. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey, 2. Connor (oba Winnipeg), 3. Varlamov (NY Islanders).
Tampa Bay – Edmonton 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky: 34. Carlson, 51. Michejev, 55. Kučerov – 59. Muchamadullin. Střely na branku: 19:24. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Cirelli, 3. Michejev (všichni Tampa Bay).
Chicago – Columbus 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Branky: 32. Nazar, 44. C. Smith – 2. Werenski, 16. Johnson, 34. Knies, 60. Fantilli. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17 409. Hvězdy zápasu: 1. Knies, 2. Werenski (oba Columbus), 3. Rinzel (Chicago).
Calgary – Minnesota 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Branky: 16. Nemec (Klapka) – 1. Eriksson Ek, 9. Q. Hughes, 23. Kaprizov, 60. Boldy. Střely na branku: 23:22. Diváci: 18 300. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt, 2. Kaprizov (oba Minnesota), 3. Nemec (Calgary).
Colorado – Anaheim 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Branky: 24. a 31. Nelson (na druhou Nečas), 21. N. Roy, 51. Toews (Nečas). Střely na branku: 28:25. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval čtyři branky z 28 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 18 116. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Wedgewood, 3. Toews (všichni Colorado).
Seattle – Vancouver 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky: 8., 29. a 60. Catton, 28. Beniers, 51. Eberle – 12. DeBrusk (Hronek). Střely na branku: 43:23. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Catton, 2. Beniers, 3. Grubauer (všichni Seattle).
Vegas – Dallas 3:4 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 28. Olofsson, 31. W. Karlsson, 46. Lauzon (Hertl) – 4. Heiskanen, 15. Johnston, 57. Harley, rozhodující sam. nájezd Seguin. Střely na branku: 30:22. Diváci: 16 238. Hvězdy zápasu: 1. Seguin (Dallas), 2. Stone (Vegas), 3. J. Robertson (Dallas).