Boston pokazil slavnostní zápas Detroitu, který přesně před sto lety odehrál první utkání v NHL. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli shodně jedním gólem a přihrávkou k vysoké výhře Bruins 4:1. Pastrňák byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu a Zacha, jenž vstřelil vítěznou branku, byl zvolen třetí hvězdou utkání.
Boston prohrával od 17. minuty, ale ve druhé i třetí třetině se dvakrát gólově prosadil a zastavil sérii tří porážek. Nejdříve vyrovnal z přečíslení JJ Peterka a ve 32. minutě se ujali Bruins vedení po akci českých hokejistů v přesilové hře. Pastrňák posílal z levé strany puk do brankoviště, gólman Daniil Tarasov ho vyrazil před sebe k Zachovi, který pohotově zakončil pod horní tyč.
V úvodu třetí třetiny zvýšil Pastrňák. Havířovský rodák dostal v přečíslení tři na dva puk, sjel si zleva mezi kruhy a švihem nad lapačku vsítil svůj desátý gól sezony. Po přihrávce Zachy zpečetil výhru Casey Mittelstadt při hře domácích bez brankáře.
„Pro nás je to vždy velký zápas. Střetávají se týmy z Original Six a je to speciální utkání nezávisle na postavení v tabulce,“ uvedl Pastrňák. „Vedli po naší chybě, nemůžeme se takhle střílet do vlastní nohy. Nakopl nás gól, který dal JJ, pak jsme využili přesilovou hru a od té chvíle jsme kontrolovali zápas. Je to zasloužená výhra,“ konstatoval.
Detroit prohrál v šestém z posledních sedmi zápasů. „Když jsme se dostávali do tlaku, nebyli jsme schopni ho udržet delší dobu. Hrály nám dobře dvě lajny, to je málo. Nemůžete odehrát zápas jen na dvě řady,“ řekl trenér Detroitu Todd McLellan.
Colorado s Martinem Nečasem v sestavě podlehlo 1:4 Utahu. Český útočník nebodoval ve třetím utkání v řadě.
Utah vstupoval do utkání se šesti prohrami v řadě, ve čtyřech chytal Karel Vejmelka. Jeho parťák Sebastian Cossa se proti Coloradu překonával a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu: zneškodnil 30 střel včetně dvou Nečasových pokusů a o čisté konto přišel až v 56. minutě po teči za stavu 3:0.
Utah vstřelil góly ve čtyřech různých situacích: Liam O'Brien skóroval při hře pět na pět, Vincent Trocheck v přesilové hře, Dmitrij Simašov v oslabení a Kevin Stenlund při power-play Colorada.
Zápas New Jersey s Montrealem rozhodl v 47. minutě Jake Evans. U všech tří branek asistoval Lane Hutson, první hvězda utkání. Druhou se stal díky 28 zákrokům Jacob Fowler, jemuž kryl záda Jakub Dobeš.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Detroit – Boston 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Branky: 17. Raymond – 23. Peterka, 32. Zacha (Pastrňák), 46. Pastrňák, 60. Mittelstadt (Zacha). Střely na branku: 21:31. Diváci: 18 340. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Mittelstadt, 3. Zacha (všichni Boston).
New Jersey – Montreal 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)
Branky: 11. Evangelista, 15. Meier – 11. Newhook, 20. Suzuki, 47. Evans. Střely na branku: 30:28. Diváci: 16 514. Hvězdy zápasu: 1. L. Hutson, 2. Fowler (oba Montreal), 3. Meier (New Jersey).
Utah – Colorado 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Branky: 26. O'Brien, 38. Trocheck, 42. Simašov, 58. Stenlund – 56. Kelly. Střely na branku: 29:31. Diváci: 14 111. Hvězdy zápasu: 1. Cossa, 2. Trocheck, 3. O´Brien (všichni Utah).