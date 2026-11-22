Dvěma góly se o výhru hokejistů New Yorku Islanders 3:2 v Detroitu zasloužil Ondřej Palát a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák se podílel brankou a dvěma přihrávkami na vítězství Bostonu 7:5 nad Washingtonem. Český útočník si obě asistence připsal u tref Eliase Lindholma, který skóroval čtyřikrát. Tomáš Hertl pomohl gólem a přihrávkou k výhře Vegas 5:4 po nájezdech ve Winnipegu.
Branka Jiřího Kulicha nestačila Buffalu, které podlehlo 3:4 na ledě Floridy. Za domácí si připsal asistenci Radko Gudas. Daniel Vladař se podílel dvaceti zákroky na výhře Philadelphie 4:3 v Montrealu. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš plnil roli náhradníka. Stejnou pozici zastávali i Karel Vejmelka a Lukáš Dostál při zápase Utah – Anaheim.
Vancouver doma udolal Minnesotu 4:3 po nájezdech i díky jedné asistenci Filipa Hronka a Filipa Chytila. Na straně poražených si připsal přihrávku David Špaček. Adam Klapka se popral už po čtyřech sekundách utkání, ve kterém jeho Calgary podlehlo doma Chicagu 3:4 v prodloužení. Český útočník si s Dillonem Boucherem vyměnili několik ran, než je rozhodčí oddělili. Hostující Blackhawks vyhráli venku poprvé v sezoně.
Palát, který měl před utkáním na kontě dvě vstřelené branky, vyrovnal zhruba v polovině duelu tečí na 1:1. Pětatřicetiletý český útočník se prosadil podruhé v čase 53:21, když z dorážky zvýšil na 3:1.
„Předvedli jsme velmi dobrý týmový výkon. Hlavním rozdílem byly dvě branky čtvrté formace, které dal Palát,“ konstatoval trenér Islanders Pete DeBoer. Palát se prosadil po dvanácti zápasech bez gólu a dvakrát skóroval v zápase poprvé od začátku roku, kdy ještě hrál za New Jersey. Svým výkonem zpříjemnil Caseymu Cizikasovi tisící start v NHL, všechny v barvách Islanders.
Pastrňák si připsal první bod ve třinácté minutě, když v přesilové hře usměrnil jeho pas do branky Lindholm a vyrovnal na 1:1. Český útočník skóroval v úvodu prostřední třetiny a střelou zpoza pravého kruhu upravil skóre na 2:2.Třetí bod zaznamenal u rozdílové branky, když jeho nahození tečoval ve 45. minutě Lindholm a zvýšil na 6:4.
„Měl jsem velké štěstí. Puk mě dvakrát trefil, párkrát jsem ho tečoval. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct k výhře. Jsou to velmi důležité dva body,“ řekl Lindholm, který zkompletoval hattrick už v závěru druhé třetiny a na ledě přistála jen jedna kšiltovka. „Jedna stačila. Netrápil jsem se tím, ale rozhodně bylo příjemné vidět, že ještě po čtvrtém gólu přibyly další,“ doplnil hrdina zápasu s úsměvem.
Pastrňák byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Předčil jej pouze Lindholm, který v zápase nasbíral pět bodů (4+1). Jejich spoluhráč Pavel Zacha nebodoval.
„Úžasný večer. Jsem za něj šťastný,“ řekl Pastrňák na adresu Lindholma, se kterým nastupuje v elitním útoku. „Odehrál výjimečný zápas. Jsme v nejtěžší lize na světě, takové chvíle se nedějí často. Jsem rád, že se mu dostalo odměny za to, jak je pro náš tým důležitý,“ doplnil kapitán Bostonu.
Hertl využil v polovině zápasu přesilovou hru a z dorážky poslal Vegas do vedení 3:2. Rozhodčí původně rozpažil, protože gól padl do posunuté branky. Verdikt se ale po prozkoumání situace změnil. Důvodem bylo, že se branka vychýlila ze své pozice kvůli obránci Winnipegu Alexi Iafallovi, který na tyč natlačil hostujícího útočníka Victora Olofssona. Obě strany se na posouzení situace neshodly. Podle Vegas platil správně, domácí nesouhlasili.
Winnipeg skóre otočil i díky trefě Marka Scheifeleho, který se osamostatnil v čele historické tabulky střelců klubu. Na kontě má 380 branek za Jets. Hertl ale připravil v 57. minutě gól na 4:4. Český útočník při akci přihrál nezištně puk z rohu kluziště mezi kruhy a Ivan Barbašov poslal zápas do prodloužení.
„Tommy mě skvěle našel. Měl jsem na střelu hodně času a prostoru,“ pochválil Barbašov Hertla. O výhře Golden Knights rozhodl William Karlsson, který se prosadil v rozstřelu jako jediný.
Kulich hýřil aktivitou, v zápase vyslal šest střel a v desáté minutě vyrovnal na 1:1. Dvaadvacetiletý útočník se prosadil z úniku precizní forhendovou kličkou. Na straně Floridy měl ale svůj den Sam Bennett, který nasázel hattrick a přihrál v 57. minutě na vítězný gól Sandisi Vilmanisovi. U první branky Bennetta si připsal druhou asistenci Gudas, který zachytil rozehrávku soupeře a založil rychlý kontr.
Vladař vychytal první výhru od 1. listopadu díky gólu v poslední minutě. Philadelphia přišla ve třetí třetině o vedení 3:1, ale 31 sekund před koncem rozhodl Noah Cates.
Vancouver smazal v zápase třikrát jednobrankové manko. Dvakrát po trefách Marca Rossiho, jemuž asistovali čeští hráči. Nejprve vyrovnal v přesilové hře na 1:1 po teči Hronkovy střely a v 59. minutě po akci Chytila poslal zápas do prodloužení. Rozstřel rozhodl Jake DeBrusk. Špaček zaznamenal druhou asistenci u úvodní branky Minnesoty.
St. Louis porazil New Jersey na svém ledě v přestřelce 9:6. Blues vyhnali už po deseti minutách z branky Connora Hellebuycka, který pustil čtyři góly ze šesti střel. Domácí vedli už po první půlce zápasu 7:4. Pěti body za asistence řídil kanonádu Jake Neighbours.
Toronto doma podlehlo Columbusu 3:4 a prohrálo devátý zápas v řadě. Jen dvanáct střel stačilo Utahu k výhře 3:2 nad Anaheimem.
Kapitán Chicaga Bedard půjde se zraněným ramenem na operaci
Kapitán Chicaga Connor Bedard nakonec podstoupí se zraněným pravým ramenem operaci. Ve hře byla také konzervativní léčba a rehabilitace, generální manažer Blackhawks Kyle Davidson ale v sobotu oznámil, že jednadvacetiletý hráč podstoupí chirurgický zákrok. Očekávanou délku absence neuvedl.
Bedard se zranil při buly ve třetí třetině úterního domácího duelu s Torontem, ve kterém stihl přispět k výhře 6:3 gólem. První hráč draftu z roku 2023 přišel o poslední dva zápasy, přesto stále vede týmovou produktivitu se sedmi brankami a 11 asistencemi. V sezoně odehrál jen 15 zápasů poté, co o prvních osm přišel kvůli zranění levého ramena a červencové operaci.
Podobné potíže má Bedard potřetí během jediného roku. Pravé rameno si poranil už vloni v prosinci, tehdy se léčba obešla bez operace.
Zraněný MacKinnon bude Coloradu chybět až tři měsíce
Hvězdný útočník Nathan MacKinnon si kvůli zranění v dolní části těla nezahraje v NHL zhruba dvanáct týdnů. Kanadský hokejista má tím pádem před sebou trojnásobnou pauzu oproti původním předpokladům, informoval trenér Avalanche Jared Bednar.
Lékaři upřesnili délku absence po nejnovějším vyšetření, kterému se spoluhráč Martina Nečase podrobil po návratu týmu ze série venkovních zápasů. MacKinnon kvůli očekávané tříměsíční absenci s jistotou přijde mimo jiné o silvestrovský duel Winter Classic pod širým nebem proti Utahu a také o Utkání hvězd NHL na začátku února.
Jednatřicetiletý centr se zranil v minulém týdnu v utkání v Ottawě při pokusu o zákrok na obránce Arťoma Zuba. Od té doby už přišel o tři zápasy, stále je ale nejproduktivnějším hráčem týmu s 30 body za 10 gólů a 20 asistencí. O čtyři body méně (10+16) má na druhém místě Nečas.
Obránce Cale Makar, který se Coloradu zranil ve spodní části těla ve stejném duelu jako MacKinnon, se naproti tomu již chystá zpátky na led. Bednar nevyloučil jeho start ve středu proti Montrealu.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Carolina – Edmonton 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)
Branky: 33. a 49. Svečnikov, 22. S. Walker, 30. Chatfield, 32. Hall, 40. Aho, 58. Nikišin – 11. Michaels, 19. Draisaitl, 25. Joseph, 37. Podkolzin. Střely na branku: 36:15. Diváci: 18 855. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Aho, 3. Hall (všichni Carolina).
Calgary – Chicago 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 – 0:1)
Branky: 11. R. Strome, 33. Castagna, 42. Šarangovič – 23. Kancerov, 25. Donato, 26. P. Kane, 65. Rinzel. Střely na branku: 36:33. Diváci: 18 411. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome (Calgary), 2. P. Kane (Chicago), 3. Šarangovič (Calgary).
Florida – Buffalo 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Branky: 3., 26. a 41. Bennett (na první Gudas), 57. Vilmanis – 10. Kulich, 26. Quinn, 49. T. Thompson. Střely na branku: 30:19. Diváci: 19 571. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Vilmanis (oba Florida), 3. T. Thompson (Buffalo).
Nashville – Pittsburgh 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Branky: 18. Marchessault, 23. F. Forsberg, 27. R. Schaefer, 44. Struble – 4. Girard, 17. Kuzmenko, 34. Lapierre. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17 487. Hvězdy zápasu: 1. Struble, 2. Marchessault, 3. Skjei (všichni Nashville).
Boston – Washington 7:5 (1:2, 4:2, 2:1)
Branky: 13., 29., 39. a 45. E. Lindholm (na první a čtvrtou Pastrňák), 23. Pastrňák, 27. Jeannot, 59. Minten – 9. Wilson, 16. Tuch, 31. Dubois, 35. D. Strome, 56. Chychrun. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Pastrňák, 3. McAvoy (všichni Boston).
Toronto – Columbus 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Branky: 19. Matthews, 20. McCabe, 26. Blügers – 20. Severson, 36. Fantilli, 56. Knies, 57. Werenski. Střely na branku: 26:35. Diváci: 18 841. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Fantilli (oba Columbus), 3. Matthews (Toronto).
Montreal – Philadelphia 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Branky: 11. O. Kapanen, 45. Bolduc, 46. Beck – 11. Dvorak, 24. Barkey, 28. Ristolainen, 60. Cates. Střely na branku: 23:20. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 87 procent. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Tippett (oba Philadelphia), 3. L. Hutson (Montreal).
Ottawa – Los Angeles 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Branky: 41. a 48. Stützle, 40. Cousins, 46. Halliday – 5. Zuccarello, 51. Byfield. Střely na branku: 28:21. Diváci: 16 025. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Greig, 3. Cozens (všichni Ottawa).
Detroit – NY Islanders 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 9. Finnie, 54. DeBrincat – 30. a 54. Palát, 44. Holmström. Střely na branku: 20:21. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Holmström (oba NY Islanders), 3. DeBrincat (Detroit).
St. Louis – New Jersey 9:6 (4:3, 3:1, 2:2)
Branky: 42. a 58. Berggren, 2. Carlo, 3. Snuggerud, 6. Thomas, 10. Broberg, 24. Bučněvič, 28. Mailloux, 29. McTavish – 9. J. Boqvist, 18. Meier, 19. L. Hughes, 25. Brown, 44. Rodrigues, 57. Chisholm. Střely na branku: 23:43. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Mailloux, 3. Broberg (všichni St. Louis).
Winnipeg – Vegas 4:5 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 1. Lowry, 19. Bjorck, 35. Scheifele, 45. Connor – 9. Howden, 10. Marner, 30. Hertl, 57. Barbašov (Hertl), rozhodující sam. nájezd W. Karlsson. Střely na branku: 30:33. Diváci: 14 107. Hvězdy zápasu: 1. Howden (Vegas), 2. Connor, 3. Scheifele (oba Winnipeg).
Utah – Anaheim 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky: 14. Trocheck, 29. Peeke, 59. Cooley – 7. Carlsson, 60. Moore. Střely na branku: 12:31. Diváci: 14 111. Hvězdy zápasu: 1. Cossa, 2. Peeke, 3. Trocheck (všichni Utah).
Vancouver – Minnesota 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 2:1 – 0:0)
Branky: 34. a 59. Rossi (na první Hronek, na druhou Chytil), 41. Buium, rozhodující sam. nájezd DeBrusk – 29. Boldy (Špaček), 35. Spurgeon, 59. N. Foligno. Střely na branku: 24:25. Diváci: 17 145. Hvězdy zápasu: 1. Rossi (Vancouver), 2. Boldy (Minnesota), 3. Boeser (Vancouver).
San Jose – Seattle 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
Branky: 7. Misa, 11. Allan, 17. Celebrini, 28. Stenberg – 6. Kakko, 32. Beniers, 37. Winterton. Střely na branku: 29:30. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Celebrini, 3. Stenberg (všichni San Jose).