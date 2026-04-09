Kousal: Konečně jsem něco dal, snad ne naposledy

Sparťanský hokejista Pavel Kousal má sice radost z vítězství nad Pardubicemi a srovnání série, přiznává ale, že stále zbývá ujít velký kus cesty. „Sami slyšíte muziku z kabiny, všichni z toho máme radost, jak to dnes dopadlo, ale série je pořád jen 2:2. A ještě je potřeba dvakrát vyhrát, takže určitě zůstáváme furt nohama na zemi. Musíme takhle bojovat dál i v dalších zápasech, potřebujeme vyhrát ještě další dva,“ řekl.
Jeho vyrovnávací gól nasměroval ve čtvrté semifinálové bitvě Spartu za důležitou výhrou nad Pardubicemi 4:2. Pražanům hrozilo – o to více po úvodním inkasovaném gólu – že budou znovu prohrávat v sérii 1:3, stejně jako ve čtvrtfinále proti Plzni. Místo toho ale vyrovnali na 2:2 a naděje na postup do finále zůstávají otevřené.
Gólem ve 14. minutě smazal Kousal náskok Dynama, které mělo v úvodu duelu navrch a vedlo zásluhou Romana Červenky. „Devin Shore to krásně udělal, nahrál mi to před prázdnou bránu, už taky bylo na čase, abych to konečně proměnil. Dost se mi ulevilo, protože šancí jsem měl hodně, každý zápas mám nějakou gólovku, je prostě potřeba to dávat,“ konstatoval Kousal. „Konečně jsem tedy něco dal, tak snad to nebyla poslední trefa,“ řekl.
Kousal si připsal druhý zásah v letošních vyřazovacích bojích. A stejně tak zdvojnásobil i počet asistencí, když před polovinou zápasu nahrál na gól Michalu Řepíkovi, po němž Sparta vedla 2:1. „Viděl jsem Řepu, že tam předjel jejich hráče, hodil jsem mu to tam a on to krásně trefil,“ ocenil Kousal.
Vítězný byl ale až zásah Michaela Špačka na 3:2 ze 49. minuty při početní výhodě. Udržet náskok pak sparťané zvládli i přes pětiminutové oslabení, když byl do konce utkání vyloučen Niko Seppälä.
„Myslím si, že jsme to tam odehráli vážně dobře. Bylo tam hodně bloků, hodně obětavosti, to je v play-off potřeba,“ vyzdvihl Kousal. „Asi toho budeme hodně ledovat, oni tam neměli skoro žádnou střelu, která by prošla až na bránu, takže to bylo fakt super zablokované. Takhle to musíme blokovat vždycky,“ nabádal Kousal.
Sparťané dokázali, že v letošním play-off je překážky jen tak nevykolejí, jsou připravení se o úspěch porvat. „Myslím, že to tak asi mělo být vždycky, možná to tam někdy bylo, někdy to bylo trošku míň, ale musíme v tom hlavně pokračovat, nesmíme z toho za žádnou cenu upustit,“ zdůraznil Kousal.
Právě dlouhé oslabení vyvolalo ve vyprodaném hledišti elektrizující atmosféru. „Říkala mi to i manželka, že včera první třetinu to bylo takové nic moc, ale když potom fandí 17 tisíc fanoušků, tak to musí být znát. Bylo to neskutečný... Opravdu super kulisa,“ řekl Kousal.
Ačkoliv suverénní Dynamo šlo do série v roli favorita a někteří předpovídali i rychlý konec série, nyní je všechno jinak. Za stavu 2:2 se teď hraje prakticky na dvě vítězná utkání. A Sparta za rivalem nezaostává. „Nevím, jestli jsme lepší, nebo horší. Myslím, že ty zápasy jsou vyrovnané a těch sil ubývá oběma soupeřům. Uvidíme, jak to půjde dál,“ řekl Kousal.
Po závěrečné siréně se oba týmy namísto odchodu do kabin srotily na ledě a někteří hráči si ještě vyměnili názory. „Ono to tak asi musí být – každý chce tomu týmu dát prostě nějakou zprávu, že my jsme tady doma a oni zase, že příště jedeme k nim,“ uvedl Kousal.