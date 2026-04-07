Hokej

ŽIVĚSemifinále play-off extraligy Sparta – Pardubice. Třinci chybí jedna výhra k postupu


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Sparta Praha – Dynamo Pardubice
Extraligové semifinálové série nabízí třetí duely. Třinec zvládl úvodní souboj v Karlových Varech, zvítězil 3:2 a sahá po finále. Sparta hraje s Pardubicemi za stavu 1:1 na zápasy. Přímý přenos utkání sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Oceláři sahají po dalším finále

Třinec si už v dalším utkání může zajistit postup do závěrečného souboje o Masarykův pohár. Oceláře dostal do komfortní situace Ondřej Kovařčík, jenž rozhodl v čase 54:10. Asistenci si připsal obránce Marian Adámek, který se podílel také na trefě Miloše Romana. Ten dával po polovině utkání na 2:1 pro Slezany.

Karlovy Vary držely v zápase se zkušeným soupeřem krok a Ondřej Beránek je dokonce dostal do vedení už ve dvanácté minutě. Dílčí obrat Třince nastartoval Libor Hudáček využitou početní převahou na konci první třetiny. Z domácího výběru proměnil přesilovou hru Robin Sapoušek, jenž v 49. minutě upravil na 2:2, další branky ale Západočeši nepřidali.

Citelnou ztrátou pro Energii je kromě porážky také zranění talentovaného útočníka Petra Tomka, jenž po seknutí do ruky od Patrika Hrehorčáka zápas nedohrál. Série bude pokračovat čtvrtým duelem na západě Čech, po kterém mohou Oceláři projít do finále znovu po roce 2024, kdy slavili pátý titul v řadě.

Semifinále play-off extraligy – 3. zápasy

HC Energie Karlovy Vary – HC Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. O. Beránek (Jiskra, Dello), 49. Sapoušek (Černoch, Jaks) – 17. L. Hudáček (Kundrátek, A. Nestrašil), 35. Roman (Adámek), 55. O. Kovařčík (Adámek, Marinčin).
Rozhodčí: Hribik, Sýkora – Lhotský, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 5542. Stav série: 0:3.

Karlovy Vary: Frodl – Dello, M. Kočí, Jaks, Josef Myšák, David Moravec, Mamčics, D. Mikyska – O. Beránek, Černoch, Jiskra – Číp, Minárik, Šťastný – Bambula, N. Jones, P. Tomek – Koffer, Sapoušek, T. Redlich – Lukošik. Trenér: Patera.

Třinec: Kacetl – Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, D. Musil, Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Daňo, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský, Cienciala, Kubiesa – Kofroň. Trenér: Žabka.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.