Třinečtí hokejisté mohou ukončit semifinálovou sérii s Karlovými Vary a oslavit postup do bojů o titul. V úterý získali třetí bod vítězstvím 3:2. Druhá série mezi Spartou a Pardubicemi pokračuje za stavu 2:1 pro Dynamo.
Oceláře dělí jediná výhra od sedmého postupu do finále za posledních osm dohraných sezon. Úterní zápas rozhodl Ondřej Kovařčík, ale jeho bratr Michal se těsně před koncem zranil. Karlovarští zase přišli o produktivního sedmnáctiletého útočníka Petra Tomka, jenž po Hrehorčákově nepotrestaném seknutí hokejkou opustil zápas se zkrvavenými prsty levé ruky a má je sešité.