Na Finsko bez Kořenáře? Brankář vynechal dobrovolné rozbruslení

Nad účastí gólmana Josefa Kořenáře, který se v posledních dnech potýkal se zdravotními problémy, se před čtvrtfinále s Finskem stále vznáší otazník. Dobrovolného rozbruslení před klíčovým utkáním mistrovství světa v Curychu se osmadvacetiletý brankář nezúčastnil. Na ledě byli Dominik Pavlát, jenž odchytal poslední dva zápasy, i třetí gólman Petr Kváča. Přímý přenos sledujte od 15:50 na ČT sport.
Kořenář ve středu absolvoval v Curychu individuální trénink, zatímco týmovou přípravu vedení mužstva oficiálně zrušilo. „Sestava bude předpokládám podobná jako v posledním utkání proti Kanadě. Co se ale gólmanů týče, to řekneme opravdu až před zápasem,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Vedle Pavláta s Kváčou vyjeli na led Swiss Life Areny také obránci Jiří Ticháček, Tomáš Cibulka, Jan Ščotka a útočníci Jiří Černoch, Michal Kovařčík, Ondřej Beránek, Jaroslav Chmelař, Matěj Blümel a Jan Mandát.
„Rozbruslení jsme dali dobrovolné, program byl náročný a ještě může být velmi náročný. Takže na led šel každý podle svého pocitu. Víme, o co hrajeme. Kluci se rozhodli, jak se cítili,“ pokračoval Kalous. „Jinak je vidět, že jsou kluci takoví vážnější. Náladu vystihuje slovo koncentrace.“
Hráči si po absolvování základní skupiny ve Fribourgu, odkud se tým přesunul ve středu, zvykali na nové prostředí. „Hala vypadá velmi dobře, spousta hráčů tady už hrála, znají ji. Led vypadal v pohodě, připadalo nám, že je tady chladněji než ve Fribourgu,“ poznamenal Kalous.
Trenérskému štábu kouče Radima Rulíka pomohli s přípravou na soupeře i Zdeněk Moták s Pavlem Grossem, kteří reprezentaci po šampionátu převezmou.
„Ve středu jsme měli dlouhý mítink. Materiály nás nepřekvapily. Finové hrají důrazný hokej, jsou nepříjemní v osobních soubojích, mají výbornou střelu. Hodně si pomáhají bloky, řekl bych až na hraně faulu, chytnou hráče, nepustí ho forčekovat, dělají si takto prostor. Musíme být připravení na urputné utkání,“ dodal Kalous.