Klíčový zápas? Proti Slovensku. Rulík se před MS strachoval o postup do čtvrtfinále

Trenér Radim Rulík přiznal, že měl před šampionátem obavy, aby se čeští hokejisté dostali do čtvrtfinále. Byl si vědom, že rozhodující boj s Finskem byl třeba podchytit dřív, důvody ztráty na startu viděl především v přesunu a náročném zápasu s Kanadou. Rady po svém posledním utkání u národního týmu svým nástupcům rozdávat nechce.
„Úplně na rovinu řeknu, že jsem měl před mistrovstvím strach, abychom vůbec postoupili do čtvrtfinále. Ano, až tak,“ odvětil Rulík na dotaz, zda mužstvo dosáhlo své maxima. „A když jsem viděl, jak Slováci hrají ve skupině... Hráli opravdu výborně. Věděl jsem, že půjde do tuhého, že to nebude jednoduché. Zvlášť když jsme ztratili zápas se Slovinskem,“ připomněl Rulík šokující prohru v prodloužení.
I ta byla podle jeho názoru důkazem, že mužstvu chyběla lepší produktivita. „Měli jsme tam jasnou převahu, ale nedali jsme gól. Špičkově jsme se pak zvládli připravit na Švédy, to jsme vůbec neočekávali, protože měli v Euro Hockey Tour neskutečný rok. Dali tam také mladé kluky jako my, což hrálo v nás prospěch. Nebylo to tak jednoznačné, jak mohlo být,“ uvedl Rulík.
Obavy ohledně postupu nakonec rozptýlila výhra nad Slovenskem. Národní tým si díky ní – a také s přispěním Norů, kteří ten večer zdolali Švédsko – zajistil účast ve vyřazovací fázi již po pěti ze sedmi utkání skupinové fáze.
„Musím říct, že jsem si oddechl. Slováci byli od půlky zápasu lepší, rychlejší, měli větší energii. Dotahovali, cítili šanci. My jsme to ale přesto uhráli. A byl to klíčový zápas,“ řekl Rulík.
Hned v pondělí ale přišlo vystřízlivění v podobě porážky s Norskem 1:4, které dnes vybojovalo postup do semifinále. „Někde jsem četl, že jsou papírově slabší soupeř. Ani náhodou. V tomhle složení – co byli a co jsme my – opravdu ani náhodou. Kdybychom měli Pastrňáka, Nečase, Paláta, Kämpfa, tak v tu chvíli by byli slabší. Ale teď ne. Mají výborné hráče. Jen lidé nevědí, v jakých ligách hrají, v jakých rolích a jak jsou úspěšní, takže si myslí, že jsou slabší. Nejsou. Ten tým byl druhý ve skupině a nebyla to náhoda,“ uvedl Rulík.
Přesun a těžký zápas s Kanadou – důvody slabého startu proti Finům
Jeho tým mohl druhé místo ještě uzmout, jenže místo potřebné tříbodové výhry podlehl Kanadě 2:3. Třetí místo znamenalo stěhování z Fribourgu do Curychu, silné Finsko jako čtvrtfinálového soupeře a velmi nepovedené vystoupení, po němž turnaj pro národní mužstvo skončil.
„Přesun, nebyli jsme na ledě, celou první třetinu nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. A Finové odskočili na 2:0, uklidnili se. Přestože jsme se od druhé třetiny zlepšili, tak to nestačilo. Nohy a to nastavení jsme potřebovali mít od první třetiny. Stojím za mužstvem, že to chtělo mít. Takhle to prostě bývá. Ale ten přesun a strašně těžký zápas s Kanadou se na tom podepsal,“ uvedl Rulík.
„Tady je ale třeba si uvědomit, proti komu hrajeme. První dvě lajny Finů z NHL, to je neskutečná kvalita. Nejen v dovednostech, ve všech ohledech. Možná tam byl od nás trochu větší respekt, než by měl být, ale to tak je. Mrzí mě, že jsme to dneska nezvládli, i když jsme věděli, proti komu hrajeme. Ale zažil jsem ikskrát, že proti favoritovi se dá uspět. Věřil jsem do poslední chvíle. Ze čtyř gólů jsme dostali tři po brejkových situacích,“ dodal Rulík.
Přes nepovedený turnaj tým ocenil. „Mužstvo bylo nějak složené z hráčů, kteří byli ochotní jet. Já jim musím dát jen kredit. Klukům, co byli na všech akcích, třeba i na olympiádě. Mladí se snažili, co mohli. Kdybychom měli dvě lajny z NHL taky a nechytali se, tak jsme pod kritikou jednoznačně správně. Tady jsme to měli strašně těžké, opravdu to není jednoduché. Je pro mě cenné, že to hráči nezabalili, druhou a třetí třetinu se o to rvali. Jen se rozjezdili až po té první. Bylo to potřeba chytit dřív.“
Není prostor pro rady
Na střídačce končí, od nové sezony povede Kladno. „Účinkování u národního týmu pro nás skončilo. Nesmírně jsme si toho vážili. Ale je to sport, není vždycky úspěch. Měli jsme velmi dobrou atmosféru, nejen v realizačním týmu, ale i s kádrem. Možná je to něco, co může člověk zažít jednou za život. Ale tím to končí a budeme se soustředit na další práci,“ prohlásil Rulík.
Reprezentační A-tým převezmou Zdeněk Moták s Pavlem Grossem. „Co bych jim poradil? Vůbec se neodvažuju někomu radit. Myslím, že jsme teď neuspěli ve třech čtvrtfinále po sobě, takže není prostor pro radu,“ připomněl Rulík porážky na únorovém olympijském turnaji v Miláně a loni na MS.