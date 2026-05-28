Sedlák: Nezvládli jsme odehrát jediný zápas dobře celých 60 minut

Tři zápasy, tři prohry, jen čtyři vstřelené góly. Závěr turnaje ve Švýcarsku národnímu týmu nevyšel. Po výsledku 1:4 ve čtvrtfinálovém duelu s Finskem nehledali Češi výmluvy. Lukáš Sedlák viděl hlavní problém v tom, že reprezentace za celý šampionát neodehrála stoprocentně žádný celý zápas. Litoval, že se nepodařilo najít správné naladění.
„Asi jsme nenašli to správné, jak by to do sebe zapadlo co nejlépe. Bylo to nahoru dolů, někdy dobré, špatné. Za celý turnaj jsme nezvládli odehrát dobře celých 60 minut,“ podotkl sklesle Sedlák.
Češi na turnaji vydřeli výhru nad Švédskem, udolali Slovensko, se slabšími týmy se spíše trápili. „Vždycky tam byl výpadek, ať už na začátku, nebo na konci, potom je to proti dobrým soupeřům těžké,“ poznamenal Sedlák, který byl spolu s Romanem Červenkou a Filipem Hronkem vyhlášen nejlepším českým hráčem na MS.
„Když vynecháte pět deset minut, dají vám dva góly a může být po zápase. Byly to malé věci, které rozhodovaly a které pak vedou k těm velkým,“ shrnul s nadhledem.
Finové využili v první třetině českých chyb a národní tým jen marně doháněl ztrátu. „Oba týmy hrály na začátku trochu opatrně, bylo to hodně ve středním pásmu. Šance nebyly. Celkově zápas začal vlažně. Dostali jsme dva góly z protiútoku, i když jsme si říkali, že mají dobré protiútoky,“ pojmenoval Sedlák a tenhle problém druhým dechem zobecnil: „To nás trápilo celý turnaj, že se před zápasem bavíme o tom, čeho se vyvarovat, a pak z toho inkasujeme.“
Po náročné sezoně litoval Sedlák, že se nepodařilo najít správné nastavení. „Jsou věci, které i když na ledě se snažíte, tak nejdou, prostě to nesedí dohromady. Potom to tak vypadá na ledě. I když se maká, vypadá to, že nebruslíte. A vy toho nabruslítre víc, když chemie v lajně je,“ popsal své dojmy zkušený útočník.