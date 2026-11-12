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SESTŘIHKlapka vstřelil jediný gól Calgary, Vladař pomohl Philadelphii k bodu


12. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Útočník Adam Klapka vstřelil v NHL jediný gól Calgary při prohře 1:3 s New Yorkem Rangers a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Daniel Vladař pomohl Philadelphii 21 zákroky k zisku bodu za prohru 2:3 v prodloužení na ledě Edmontonu. Hattrickem a přihrávkou se zasloužil Nikita Kučerov o vítězství Tampy Bay 8:3 v Buffalu.

Tomáš Hertl asistoval u vítězné branky Vegas, který doma udolal Utah 5:3. Na straně poražených plnil roli náhradního gólmana Karel Vejmelka. Další český brankář Lukáš Dostál se nevešel do sestavy Anaheimu, který doma podlehl Nashvillu 2:4.

Klapka strávil na ledě šestnáct minut a hýřil aktivitou: čtyřikrát vystřelil a připsal si šest srážek, nejvíce ze všech hráčů v zápase. Důvěru dostával i v přesilové hře, ve které snížil v čase 47:41 na 1:2. Český útočník se pohyboval na hranici brankoviště, kam mu přihrál Ryan Strome, a pohotově zakončil mezi betony.

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Z prostoru před brankou se jej obránce soupeře marně snažil pokrýt. „Vážím 115 kilo, je těžké se mnou pohnout. Chci to využívat ve svůj prospěch,“ uvedl Klapka, který skóroval počtvrté v sezoně, z toho poprvé v přesilové hře.

Nejen gólem, ale i herním projevem dokazuje, že v přesilovkové formaci má své místo a může být platný. „Je jedním z našich hráčů, kteří se pravidelně tlačí před branku,“ řekl trenér Calgary Ryan Huska. „Jeho výkony jsou stabilní. V minulosti jsme Adama drželi stranou od přesilových her, protože občas zapomínal na to, jakým typem hráče vlastně je. Teď už v tom má ale jasno,“ doplnil.

Při vyhlašování hvězd předčil Klapku jen Mika Zibanejad, který dal v prostřední třetině první dva góly zápasu. Vítězství Rangers zpečetil Tye Kartye při hře Calgary bez brankáře. „Připomínalo mi to předchozí zápas,“ srovnával Klapka. Minule porazili Philadelphii 4:3 v prodloužení. „Teď jsme bohužel nevyhráli. Nevyšla nám druhá třetina. Musíme hrát šedesát minut,“ podotkl.

Vladaře překonal v základní hrací době jen Zach Hyman, po jehož gólech vedl Edmonton 2:0. U druhé trefy mu asistoval Connor McDavid a stal se čtvrtým hráčem v historii NHL, jenž bodoval v každém z prvních dvaceti zápasů sezony. Navázal na Waynea Gretzkého (51 zápasů), Matse Sundina (30) a Danyho Heatleyho (22).

Philadelphia vyrovnala góly Tysona Foerstera a Travise Sanheima. Domácí u druhé branky reklamovali nedovolené bránění brankáři, ale s trenérskou výzvou neuspěli. Výhru zařídil Oilers po 47 sekundách prodloužení Evan Bouchard.

Buffalo, do jehož sestavy se nevešel Jiří Kulich, snížilo na přelomu druhé a třetí třetiny z 0:4 na 3:4. Další drama ale odmítl Kučerov: během 13 minut předvedl čistý hattrick. John Carlson se pod výhru Tampy Bay podepsal pěti body (1+4) a Jake Guentzel si připsal čtyři asistence.

Hertl prodloužil svou bodovou sérii na pět zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky a na tři přihrál. Český útočník si ve středečním programu připsal druhou asistenci u gólu Ivana Barbašova, který pohlednou individuální akcí zvýšil svou druhou trefou v zápase na 4:1. Korunoval tím povedený vstup Vegas do druhé třetiny, ve které odskočili během šesti minut ze stavu 1:1 do tříbrankového trháku. Na výhře se podíleli třemi body Victor Olofsson (1+2) a Mitch Marner (0+3).

Hokejisté Nashvillu zvítězili poprvé od března 2024 pošesté v řadě. Do vedení, které už nepustili, je dostal v závěru druhé třetiny Nils Höglander. Švédský útočník prokázal šikovné ruce a zakončil s hokejkou mezi bruslemi. „Občas musíte přijít s něčím jiným. Měl jsem štěstí, že to vyšlo,“ řekl Höglander ke gólu na 2:1.

Výsledky NHL

Buffalo – Tampa Bay 3:8 (0:2, 2:2, 1:4)
Branky: 36. Doan, 40. Zucker, 41. T. Thompson – 42., 45. a 55. Kučerov, 25. a 56. Hagel, 19. Sabourin, 20. Carlson, 34. Gourde. Střely na branku: 31:22. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Carlson, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).

Calgary – NY Rangers 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 48. Klapka – 21. a 31. Zibanejad, 60. Kartye. Střely na branku: 31:24. Diváci: 17 298. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (NY Rangers), 2. Klapka (Calgary), 3. Dorofejev (NY Rangers).

Edmonton – Philadelphia 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 25. a 35. Hyman, 61. Bouchard – 37. Foerster, 52. Sanheim. Střely na branku: 24:32. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 87,5 procenta. Diváci: 18 347. Hvězdy zápasu: 1. Hyman, 2. Jarry, 3. Bouchard (všichni Edmonton).

Vegas – Utah 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Branky: 25. a 29. Barbašov (na druhou Hertl), 3. Eichel, 24. Olofsson, 51. Howden – 9. Crouse, 37. McBain, 50. Simašov. Střely na branku: 28:17. Diváci: 17 186. Hvězdy zápasu: 1. Olofsson, 2. Barbašov, 3. Marner (všichni Vegas).

Anaheim – Nashville 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Branky: 8. Gauthier, 53. Granlund – 9. Struble, 37. Höglander, 49. Wright, 57. Stamkos. Střely na branku: 29:22. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Annunen (Nashville), 2. Granlund (Anaheim), 3. Wright (Nashville).

San Jose – Pittsburgh 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0)
Branky: 52. Celebrini, 56. Marchment – 44. a rozhodující sam. nájezd Kindel, 9. Girard. Střely na branku: 36:35. Diváci: 17 435. Hvězdy zápasu: 1. Murašov (Pittsburgh), 2. Celebrini, 3. Dickinson (oba San Jose).

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