Jaroslav Chmelař se v NHL znovu prosadil. Český hráč skóroval ve druhém utkání v řadě, tentokrát gólem v oslabení ale pouze korigoval porážku Rangers s Edmontonem 1:3. Za Oilers zapsal dva góly Leon Draisaitl.
Rodák z Nového Města nad Metují se prosadil v čase 25:05. Rangers hráli v oslabení tří proti pěti, ale ve chvíli, kdy český útočník, odpykávající trest za neúspěšnou trenérskou výzvu, skočil zpátky na led, vyslal ho do samostatného úniku přesnou přihrávkou Mika Zibanejad. Chmelař zamířil na bližší tyč a svým druhým gólem v sezoně snížil na 1:2.
„Byl jsem původně soustředěný jen na to, abych pomohl ostatním třem klukům při hře v oslabení. Pak jsem si ale všiml, jak se puk odrazil, a uviděl Miku, o němž vím, že má vždycky hlavu nahoře a rozhlíží se. Tak jsem se snažil rozhýbat nohy a dostat se co nejrychleji k bráně. Vystřelil jsem na bližší tyč a spadlo to tam,“ popsal Chmelař.
Domácí Oilers do dvoubrankového náskoku poslali McDavid a Draisaitl. Nejproduktivnější hráč NHL McDavid využil na konci sedmé minuty chybné rozehrávky brankáře Rangers Dylana Garanda a skóroval do prázdné klece. Kapitán Oilers zaznamenal svůj jedenáctý gól a bodoval i v devatenáctém utkání od začátku sezony.
Německý kanonýr Draisaitl se poprvé do střelecké listiny zapsal v čase 22:59, kdy z mezikruží vstřelil vítěznou branku zápasu. Podruhé se trefil v 59. minutě přes celé kluziště z vlastního obranného pásma při hře hostů z New Yorku bez brankáře. Jednatřicetiletý Draisaitl je s osmnácti góly nejlepším kanonýrem aktuálního ročníku NHL.
Vancouver s Filipem Hronkem prohrál šesté utkání v řadě. Tentokrát Canucks podlehli 1:3 Philadelphii, za kterou nastoupil v obraně David Jiříček. Naopak brankář Flyers Daniel Vladař jen ze střídačky sledoval, jak si mezi tyčemi počíná jeho kolega Joseph Woll.
Skóre zápasu otevřel v úvodu 3. minuty útočník celku z Pensylvánie Michael Bunting a zaznamenal svůj první zásah v ročníku. Na 2:0 zvýšil během druhé třetiny při početní převaze Travis Konecny a trefa to byla nakonec vítězná.
Dvaadvacetiletý Jiříček se do sestavy Flyers vrátil poprvé od 19. října. Na ledě strávil nejméně času ze všech obránců hostujícího týmu, přes 13 minut, během nichž zapsal dvě střely na branku. Hronek naopak odehrál nejvíce času ze všech hokejistů v utkání. Jeho herní příděl na ledě přesáhl 31 minut.
Hokejisté San Jose si před vlastními diváky poradili s New York Islanders 3:2 po samostatných nájezdech. Bylo to utkání především obou gólmanů, domácího Jaroslava Askarova a hostujícího Ilji Sorokina, kteří byli po zápase vyhlášeni jeho hvězdami. I proto, že v samostatných nájezdech uspěl jediný hráč, v osmé sérii dal gól Ivar Stenberg. Švédská dvojka posledního draftu NHL se prosadila i ze hry.
Sharks zvítězili po pěti porážkách, naopak Islanders prohráli počtvrté v řadě. Za Ostrovany nastoupil Ondřej Palát a strávil na ledě více než 14 minut.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Edmonton – NY Rangers 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky: 23. a 59. Draisaitl, 26. McDavid – 26. Chmelař. Střely na branku: 20:29. Diváci: 17 047. Hvězdy zápasu: 1. Levi, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Fox (NY Rangers).
Vancouver – Philadelphia 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Branky: 53. Lekkerimäki – 3. Bunting, 24. Konecny, 60. Sanheim. Střely na branku: 19:17. Diváci: 17 119. Hvězdy zápasu: 1. Mičkov, 2. Dvorak (oba Philadelphia), 3. Lekkerimäki (Vancouver).
San Jose – NY Islanders 3:2 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 17. a rozhodující sam. nájezd Stenberg, 33. Toffoli – 7. Hutton, 22. V. Eklund. Střely na branku: 39:32. Diváci: 13 769. Hvězdy zápasu: 1. Askarov (San Jose), 2. Sorokin (NY Islanders), 3. Toffoli (San Jose).