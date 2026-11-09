Ve výtečném světle se v NHL předvedl Tomáš Hertl. Český útočník dal dva góly Buffalu a byl vyhlášen první hvězdou utkání. Hertlovo Vegas vyhrálo 4:1. V dalším ze zápasů prohrála Philadelphia, za niž chytal Daniel Vladař, v prodloužení s Calgary 3:4.
Hertl oba góly vstřelil ve třetí třetině. Ve 46. minutě v rychlosti projel celým útočným pásmem, přebruslil jednoho z obránců a forhendovou kličkou zvýšil na 3:1. V 51. minutě pak přesnou ranou z prostoru mezi kruhy upravil na konečných 4:1.
„Po prvních dvou třetinách jsem se svým výkonem moc spokojený nebyl. Bylo několik situací, které jsem mohl vyřešit lépe, i proto jsem rád, že se mi to podařilo ve třetí třetině zlomit. Je fajn dát v jednom zápase dva góly,“ řekl dvaatřicetiletý centr.
Devátým gólem v sezoně se Hertl dotáhl na nejlepšího českého střelce Martina Nečase. Se 14 body je útočník Vegas třetím nejproduktivnějším českým hokejistou. Kromě Nečase (9+14) je před ním také David Pastrňák z Bostonu (8+16).
Philadelphia v duelu s Calgary třikrát vedla, nakonec ale prohrála pošesté z posledních sedmi zápasů. Ve 49. minutě na 3:3 vyrovnal domácí Joel Farabee a v prodloužení rozhodl o výhře Flames Matt Coronato.
Vladař proti svému bývalému týmu kryl 22 střel. Úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta a ve čtvrtém utkání za sebou zůstal pod hranicí 90 procent.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Toronto – New Jersey 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Branky: 29. a 33. Meier, 50. Hischier, 58. Brown. Střely na branku: 23:39. Diváci: 18 811. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Hellebuyck, 3. Hischier (všichni New Jersey).
Winnipeg – Tampa Bay 4:3 (0:0, 2:0, 2:3)
Branky: 22. Perfetti, 33. M. Barron, 49. Yager, 60. Scheifele – 55. a 55. Holmberg, 51. Hagel. Střely na branku: 25:21. Diváci: 14 307. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Yager (oba Winnipeg), 3. Holmberg (Tampa Bay).
Calgary – Philadelphia 4:3 v prodl. (1:1, 1:2, 1:0 – 1:0)
Branky: 16. Parekh, 26. Whitecloud, 49. Farabee, 65. Coronato – 13. Barkey, 23. Acciari, 36. Tippett. Střely na branku: 26:35. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval čtyři góly z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 16 798. Hvězdy zápasu: 1. Farabee (Calgary), 2. Tippett (Philadelphia), 3. Coronato (Calgary).
Anaheim – Pittsburgh 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Branky: 27., 30. a 60. Gauthier, 9. Granlund, 46. Luneau – 49. Letang, 54. Rakell. Střely na branku: 25:34. Diváci: 17 174. Hvězdy zápasu: 1. Gauthier, 2. Granlund, 3. LaCombe (všichni Anaheim).
Boston – Florida 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
Branky: 5. Lindholm, 7. Eyssimont, 16. M. Geekie (Pastrňák, Zacha), 41. Peterka (Pastrňák, Zacha) – 19. Verhaeghe. Střely na branku: 36:41. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Swayman, 2. Pastrňák, 3. Lindholm (všichni Boston).
Buffalo – Vegas 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Branky: 45. Malenstyn – 46. a 51. Hertl, 33. Marner, 34. Eichel. Střely na branku: 28:26. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Marner, 3. Hill (všichni Vegas).