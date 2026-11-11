Martin Nečas desátým gólem v aktuálním ročníku pomohl Coloradu k vítězství 6:3 na ledě Toronta. Český útočník se trefil při hře domácího týmu bez brankáře a bodoval ve třetím utkání v řadě. V kanadském bodování mezi českými hokejisty se dostal na první příčku před Davida Pastrňáka z Bostonu, oba mají 24 bodů.
Rodák z Nového Města na Moravě dal v čase 57:30 finální podobu výsledku v situaci, kdy to Maple Leafs zkusili s šesti hráči v poli.
Nejdříve vypíchl kotouč Darrenu Raddyshovi, u vzdálenější modré čáry si poradil s Eastonem Cowanem a bekhendem pak trefil prázdnou klec.
Maple Leafs skórovali jako první, ale po trefě Devona Toewse ve 24. minutě vedli hosté 3:1. Ve třetí třetině Jack Roslovic vyrovnal na 3:3.
O necelou minutu později se podruhé prosadil kapitán Colorada Gabriel Landeskog a dal vítězný gól. Před Nečasem se trefil ještě Artturi Lehkonen. Toronto prohrálo počtvrté v řadě.
„Neustále mluvíme o tom, jak reagovat na vývoj utkání. Ať už skórujete vy, nebo soupeř, je důležité na to okamžitě zareagovat. Tato navazující střídání jsou bezpochyby klíčová a my jsme v jednom z nich byli odměněni,“ komentoval klíčovou situaci zápasu Landeskog.
Obránce Radko Gudas, kterého dělí pouze dvě utkání od hranice 900 odehraných zápasů v NHL, byl u výhry Floridy v Columbusu 4:1. Měl po třech střelách i zblokovaných pokusech soupeře.
Hosté vykročili za vítězstvím v druhé třetině, kdy si vytvořili dvoubrankové vedení. Na jejím konci sice vykřesal naději pro domácí Ivan Provorov, ale úspěch Floridy zpečetil druhým přesným zásahem v utkání Sam Bennett, na něho pak ještě navázal střelou do prázdné branky Sam Reinhart.
Gólman Montrealu Jakub Dobeš podruhé za sebou pouze sledoval, jak se mezi tyčemi daří jeho rivalovi Jacobu Fowlerovi. Canadiens prohráli doma s Minnesotou 1:2 v prodloužení.
Fowlera překonal Bobby Brink v závěru 43. minuty. Kanadský tým si vynutil prodloužení v čase 58:22, když se prosadil kapitán Nick Suzuki.
Z nastavení pak uběhlo jen 21 sekund a už se radovali hokejisté Wild. Bod navíc jim svým 17. gólem v sezoně zajistil druhý nejlepší střelec sezony Kirill Kaprizov.
„Mají jednoho z nejlepších brankářů v lize a ten podle toho i zachytal,“ vysekl svému protějšku poklonu Fowler. Švéd Jesper Wallstedt v brance Wild pochytal 27 střel a byl zvolen první hvězdou utkání.
Minnesota je se ziskem 30 bodů první v Západní konferenci, Montreal i přes porážku prodloužil svou bodovou sérii na 11 zápasů.
Při svém prvním návratu do Winnipegu zůstal hvězdný brankář Connor Hellebuyck pouze na střídačce a New Jersey prohrálo 2:4.
Po dvou gólech dali Kyle Connor a Dawson Mercer, jenž byl zvolen první hvězdou zápasu. Mercer, který byl součástí nedávné výměny právě za Hellebuycka, dal vítězný gól.
Výsledky úterních zápasů NHL
Výsledky úterních zápasů NHL
Toronto – Colorado 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Branky: 4. D. Raddysh, 40. Cowan, 45. Roslovic – 18. a 46. Landeskog, 17. Nelson, 24. Toews, 58. Lehkonen, 58. Nečas. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18 853. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog (Colorado), 2. Roslovic (Toronto), 3. Toews (Colorado).
Montreal – Minnesota 1:2 v prodloužení (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1)
Branky: 59. Suzuki – 43. Brink, 61. Kaprizov. Střely na branku: 28:24. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Wallstedt (Minnesota), 2. Fowler (Montreal), 3. Kaprizov (Minnesota).
Ottawa – Washington 2:3 v prodloužení (0:1, 2:0, 0:1 – 0:1)
Branky: 32. Greig, 37. Hodgson – 1. M. Roy, 53. Dubois, 62. C. Hutson. Střely na branku: 26:17. Diváci: 16 679. Hvězdy zápasu: 1. C. Hutson (Washington), 2. Chabot (Ottawa), 3. L. Thompson (Washington).
Winnipeg – New Jersey 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Branky: 8. a 52. Mercer, 16. a 60. Connor – 22. Bratt, 22. Glass. Střely na branku: 25:21. Diváci: 15 209. Hvězdy zápasu: 1. Mercer, 2. Connor, 3. Perfetti (všichni Winnipeg).
Columbus – Florida 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Branky: 40. Provorov – 22. a 55. Bennett, 25. Eller, 58. Reinhart. Střely na branku: 38:28. Diváci: 14 134. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Markström (oba Florida), 3. Provorov (Columbus).
St. Louis – Detroit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Branky: 21. Suter, 23. J. Barron, 56. Snuggerud – 20. Copp, 59. Seider. Střely na branku: 33:32. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Snuggerud, 2. Hofer, 3. Holloway (všichni St. Louis).
Los Angeles – Nashville 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 6. a 31. F. Forsberg, 58. Wilsby. Střely na branku: 28:30. Diváci: 15 008. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Saros, 3. Hoglander (všichni Nashville).