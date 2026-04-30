Švédové na úvod Českých her deklasovali Švýcary

Hokejisté Švédska v úvodním utkání Českých her rozdrtili na domácí půdě v Jönköpingu Švýcarsko 8:1. Vyhráli i sedmý zápas Euro Hockey Tour v sezoně a vedou tabulku o osm bodů před českým týmem.
Výběr Tre Kronor vedl po druhé třetině už 5:0. Dva góly vstřelil obránce Sascha Boumedienne, jenž si navíc připsal asistenci. Tři body za gól a dvě nahrávky zaznamenali také útočníci Ivar Stenberg a Liam Öhgren.
Švýcaři vyhráli první třetinu na přesné střely na branku 11:6, přesto ji prohráli. Ve 14. minutě nevyužil velkou šanci Jäger, na druhé straně vzápětí přenechal Silfverberg kotouč Öhgrenovi, který propálil gólmana Genoniho.
Ve druhé třetině Seveřané rozhodli čtyřbrankovou smrští. Ve 27. minutě využil Boumedienne zakrytého výhledu Genoniho a povedenou ranou bez přípravy zvýšil na 2:0. Krátce po polovině zápasu naservíroval Petersson fantastickou přihrávkou gól Berglundovi. Další zásahy přidali Björck a Frondell.
V úvodu třetí části se výstavní ranou do horního růžku prosadil podruhé za večer Boumedienne, jemuž přenechal puk v tandemu Henriksson. V 53. minutě vyhnal Andersson Genoniho na střídačku sedmou trefou, zápas dochytal Pasche. Teprve pak odmazal nulu na svém kontě i tým pořadatelské země letošního mistrovství světa a snížil zásluhou Geissera. Poslední slovo však měl díky využité přesilovce Stenberg.
Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích (součást Euro Hockey Tour)
Česko – Finsko 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 20. Melovský (T. Galvas, Klapka), 35. D. Kubalík (Kantner), 54. Filip (D. Voženílek, Cibulka) – 15. Mäenalanen (Puhakka, Björninen), 46. Lammikko (Erholtz, Saarijärvi).
Rozhodčí: Piechaczek (Něm.), Štolc (SR) – Thuma, Peluha (oba ČR). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5033.
Česko: Kořenář – Hronek, Ticháček, Cibulka, Kempný, M. Jandus, Pyrochta, Ščotka, T. Galvas – Flek, Tomášek, D. Voženílek – Kantner, M. Špaček, D. Kubalík – R. Pavlík, Filip, Kunc – Klapka, Melovský, Chmelař. Trenér: Rulík.
Finsko: Säteri – Saarijärvi, Heinola, M. Seppälä, Vilén, Kukkonen, Riikola, A. Honka, Hatakka – Aku Räty, Kuokkanen, Manninen – Merelä, Aatu Räty, Puistola – Puhakka, Björninen, Mäenalanen – Erholtz, Lammikko, Hirvonen – Päivärinta. Trenér: Pennanen.
Švédsko – Švýcarsko 8:1 (1:0, 4:0, 3:1)
Branky a nahrávky: 14. Öhgren (Silfverberg, Brännström), 27. Boumedienne (J. Persson, Henriksson), 31. J. Berglund (Petersson, Boumedienne), 36. Björck (Stenberg), 39. Frondell (J. Berglund, Heed), 43. Boumedienne (Henriksson, Öhgren), 53. Andersson (Stenberg, L. Karlsson), 57. Stenberg (Heed, Öhgren) – 53. Geisser (Rochette, Thürkauf).
Rozhodčí: Brander, Wuorenheimo (oba Fin.) – Lundgren, Strömberg (oba Švéd.). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 6401.
Švédsko: Hellberg – J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne – L. Karlsson, Björck, Stenberg – Sylvegard, Henriksson, Hedqvist – Petersson, Frondell, Höglander – Silfverberg, Niederbach, Öhgren – J. Berglund. Trenér: Hallam.
Švýcarsko: Genoni (53. Pasche) – Kukan, Marti, Egli, Berni, Le Coultre, Aebischer, Loeffel, Geisser – Suter, Malgin, Rochette – Rohrbach, Thürkauf, Hofmann – Riat, Jäger, Baechler – Herzog, Haas, Scherwey. Trenér: Cadieux.