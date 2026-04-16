Když brankář nic nepustí, máte velkou šanci vyhrát, řekl Mandát

Za nejtěžší sérii, kterou v dresu Dynama odehrál, označil semifinálovou bitvu proti pražské Spartě pardubický útočník Jan Mandát. Pardubičtí hokejisté zvládli vítězně sedmý zápas a na domácím ledě vyhráli 1:0. Jediný gól vstřelil ve 14. minutě právě Mandát.
„Jsem rád, že se to povedlo, ale byl to týmový výkon. Celkově jsme byli nastavení, že neprohrajeme. Na střídačce jsme se hecovali a povzbuzovali. Byli jsme hodně živí,“ řekl Mandát. „Podle mě to byla zatím nejtěžší série, kterou jsem tady odehrál. A že těch těžkých už bylo. Tohle mělo všechno, myslím, že velká očekávání se naplnila.“
V letošním play-off to byla pro Mandáta třetí trefa. „Napadal jsem Krejčíka, který si dobře objel branku, ale trochu jsem ho rozhodil. On pak podle mě zakopl, Laukič (Jakub Lauko) skvěle vzal puk a já jsem si odstoupil do slotu. Dostal jsem to na volej, stačilo už jen trefil bránu,“ popsal rozhodující gól.
Další trefa Jana Košťálka po trenérské výzvě Sparty neplatila. „Od rána jsem cítil, že to zvládneme, ze všech kluků jsem měl stejný pocit. Fantastický byl Roman Will. Když brankář nic nepustí, tak máte velkou šanci, že vyhrajete. Přišlo mi, že jsme to chtěli víc. Sparta už toho měla spoustu odehráno, soupeři patří velký kredit za to, co už zvládl v předchozích sériích. Ani nám to neudělali jednoduché,“ řekl Mandát.
Pardubice zvládly něco, o co se marně pokoušely v předchozích třech sezonách. Vyhrály sedmý zápas série na domácím ledě. „V předchozích sériích jsme v sedmém utkání dostávali první gól. Dnes byl taky důležitý, dodalo nám to trochu klidu. Myslím, že ve druhé třetině jsme byli lepší a mohli soupeři odskočit. Ve třetí třetině už jsme museli hlavně bránit,“ uvedl třicetiletý forvard.
Mandát se vrátil i dalším faktorům série, kterou doprovodila řada výroků a prohlášení. „Jestli se na sérii čekalo devatenáct let, dalo se s něčím počítat. Hráč se samozřejmě chce soustředit na svůj výkon a nechce řešit to okolo. Pokud máte sítě a internet, tak vás to fackuje. Ale myslím, že jsme zvládli eliminovat to, abychom se o tom bavili v kabině. Soustředili jsme se na výkon. Myslím, že to byla pro všechny fanoušky velmi zajímavá série,“ poznamenal Mandát.
Nejen on, ale i další se během série potýkali se zdravotními potížemi. „Pro mě to bylo hodně náročné, musel jsem odstoupit z druhého zápasu, který jsem nedohrál. Ani další dva se mi nehrálo moc dobře, protože jsem nic nesnědl. Ale jsme bojovníci. Teď nás to zastihlo, tak to prostě je. Nikdo nám s tím nepomůže, kromě našich doktorů. Vypořádali jsme se s tím dobře,“ uvedl.
Nyní je před Pardubicemi finálová série, kterou zahájí doma už v sobotu. Soupeřem Dynama budou Oceláři. „Třinec je velice zkušený tým, má skvělé gólmany a výbornou přesilovku. Víme, kolikrát vyhráli extraligu. Tým se zase tolik nezměnil a noví hráči jsou kvalitní. Máme s Třincem zkušenost, máme mu co vracet. Uděláme vše pro to, aby se nám to povedlo,“ dodal Mandát.