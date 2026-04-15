Nedvěd Spartu dál nepovede. Trenérem bude Augusta

Jaroslav Nedvěd potvrdil svůj konec u hokejistů Sparty. Tým převezme dosavadní trenér reprezentačního výběru do 20 let Patrik Augusta.
Šestapadesátiletý Nedvěd nastoupil k Pražanům 8. října po odvolání Pavla Grosse. Po prohře 0:1 v Pardubicích řekl, že už v té době věděl, že od nadcházející sezony bude u týmu Augusta.
„To bylo tak dané, protože Patrik Augusta má podepsáno na Spartě už rok smlouvu,“ řekl Nedvěd, jenž předtím vedl v první lize Litoměřice. „Přišel telefonát. Přesně ani vlastně nevím důvody odvolání trenéra Pavla Grosse. Samozřejmě u mě návaznost z béčka z Litoměřic byla. Takže já jsem do toho vlétnul rovnýma nohama, ale s tím, že po sezoně tady končím. To jsem věděl od prvního dne,“ popsal.
Pokračovat nebude Nedvěd ani v roli asistenta. „Patrik Augusta má volbu svých asistentů. Prostě takovou dohodu měl. A my jsme spolu seděli, o něčem jsme se bavili. Ta spolupráce vypadala, že by mohla být, ale nakonec si zvolil jiné lidi kolem sebe a já s tím jsem úplně v pohodě,“ dodal Nedvěd.
Sparta oficiálně změny v realizačním týmu ještě nezveřejnila. Šestapadesátiletý Augusta za tři roky u české reprezentační dvacítky získal na mistrovstvích světa dvakrát bronz a jedno stříbro. V extralize vedl Mladou Boleslav a Liberec, s nímž získal v roce 2021 stříbro.