Vypadá to nepříjemně, ale jdeme dál. Končit nechceme, říká Černoch k stavu 0:3

V semifinálové sérii play-off extraligy proti Třinci prohrávají už 0:3 na zápasy a jsou jednu porážku od vyřazení. Karlovy Vary ale na konec sezony nemyslí. Kapitán Západočechů Jiří Černoch před čtvrtým duelem vyzýval k redukci chyb a větší produktivitě.
„Těžko se to hodnotí. Myslím, že jsme měli dobrý pohyb a celkově hra nebyla špatná, ale udělali jsme o jednu chybu navíc. A právě o tom je i celá série, že co my soupeři nabídneme, tak Třinec dokáže potrestat,“ uvedl Černoch.
Pro Západočechy je mrzutá nula na kontě o to víc, že herně za favoritem nezaostávají. „V Třinci jsme vypadli na pět minut a stálo nás to zápas, pak jsme jim nabídli pět šest šancí, oni tři proměnili a stálo nás to další zápas. Stojíme proti skvělému týmu a musíme se takových chyb vyvarovat,“ prohlásil Černoch.
Vedle utkání ztratili Karlovarští hned zkraje sedmnáctiletého útočníka Petra Tomka, který je nejproduktivnějším hráčem mužstva v play-off. „Je to samozřejmě nepříjemné, když vám vypadne jakýkoliv hráč. ‚Pegas‘ hraje play-off navíc výborně, má skvělou produktivitu a nejvíc bodů z nás, má v sobě něco geniálního. Jeho ztráta byla znát na přesilovkách, kde nám citelně chyběl,“ řekl Černoch.
„Je to nepříjemné, ale zase na druhou stranu nás to semklo a chtěli jsme pro něj vyhrát. Bohužel se nám to nepovedlo, ale věřím, že se ještě vrátí. Hned mi říkal, že chce hrát, tak věřím, že to nějak zvládne a ještě nám pomůže,“ dodal Černoch.
Tomka vyřadil ze hry nešetrný zásah Patrika Hrehorčáka, po němž domácí talent opouštěl led se zkrvavenými prsty. „Viděl jsem ten zákrok... Má rozseknuté prsty, byla to ‚sekera‘, ale já to asi nemůžu komentovat, takže moc nevím, co k tomu říct. Každopádně Péťa má sešité prsty a nemá nehty, sám si to asi neudělal... Možná je to jeden úder hokejkou z milionu, ale nevypadalo to pěkně,“ připustil Černoch.
Víc popisovat situaci i kvůli obavě z možné pokuty nechtěl. „To raději za těch deset tisíc koupím něco dětem, protože se k tomu vyjadřovat nemůžu. Neviděl jsem to zpomaleně, nemohu to hodnotit. A radši to hodnotit nebudu, zase tolik peněz nemám,“ řekl s hořkým pousmáním Černoch.
Sérii jeho tým nevzdává. „Je to 0:3 a vypadá to nepříjemně, ale jdeme dál. Končit nechceme a dáme do toho stejně jako dosavadní zápasy všechno. Budeme se prostě snažit udělat o chybu méně než soupeř a potrestat všechny, které on nabídne nám,“ řekl Černoch. „Všichni víme, jak Třinec hraje. Má tak zkušený tým, že tyhle šance trestá. My se musíme ještě o něco více zaměřit na detaily,“ dodal.
Tlak si nepřipouští. „Nemáme absolutně co ztratit. Je to 0:3, ale půjdeme do toho s absolutně čistou hlavou. Víme, že hra není špatná, že nám chybí kousíček. Tak se budeme snažit být o ten kousíček lepší než Třinec,“ řekl Černoch. „Věřím, že jsme schopní to zvládnout. Nebudu vyhlašovat, že otočíme sérii, to vůbec neříkám, ale my chceme vyhrát čtvrtý zápas, na to se soustředíme a nic jiného nás nezajímá. Pak se uvidí,“ dodal.