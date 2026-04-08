Jiskra: Musíme teď být zapnutí naplno, rozlučka s mamkou byla dojemná

Před extraligovým utkáním Karlových Varů s Třincem předal domácí útočník Vít Jiskra při slavnostním ceremoniálu květinu své mamince Blance, s níž se karlovarský klub loučil po jejím letitém působení v roli trenérky u přípravky. Rozlučka byla podle Jiskry dojemná. „Hezký moment pro mamku. Já jsem rád, že jsem jí tam mohl dát kytku, a myslím, že si to užila,“ řekl.
„Měla trošku slzičky v očích, takže jsem za ni měl radost. Bylo to hezké ukončení toho jejího dvacetiletého působení v klubu,“ uvedl Jiskra, který v závěru duelu korunoval gólem výhru nad Třincem 3:0, díky níž hokejisté Energie odvrátili vyřazení v semifinále play-off. Až na čtvrtý pokus proti Ocelářům Západočeši uspěli a podle Jiskry to bylo díky výkonu celého týmu.
„Já si myslím, že jsme hráli ten náš hokej. Hráli jsme celých šedesát minut. To byl asi největší rozdíl, že jsme zvládli být koncentrovaní celý zápas. Každý jeden hráč dělal to, co měl. Předvedli jsme skvělý týmový výkon, podpořený neskutečným Dominikem Frodlem v bráně,“ řekl Jiskra.
Energie se dostala do vedení v úvodu utkání díky brance Ondřeje Beránka. Otevřela skóre i v minulých dvou duelech, ale až tentokrát se jí podařilo náskok udržet. V 34. minutě zvýšil po individuální akci přes celé hřiště Jan Bambula. „Krásný gól, krásná individuální akce, jenom víc takových. My jsme se jenom radovali na střídačce, takže klobouk dolů před Bambusem,“ pochválil spoluhráče Jiskra, který v závěru čtvrtou trefou v play-off dovršil výsledek.
Ve druhém utkání série v Třinci Karlovarští v závěru druhé třetiny během 129 sekund ztratili vedení 4:1 a nakonec prohráli 4:5. „Prostě tam nějaký ten výpadek byl. To už jsme hodili za hlavu. Dneska jsme to zase naopak zvládli, takže doufám, že budeme pokračovat v tom směru, který jsme nastavili dneska. Musíte být zapnutí naplno úplně furt od začátku do konce. Tam to je jedno, jestli se vede, nebo prohrává,“ konstatoval Jiskra.
Třinec po druhé inkasované brance vystřídal Ondřeje Kacetla a do branky se vrátil Marek Mazanec. „Já bych tomu nějakou velkou váhu nepřikládal. Prostě střídali gólmana, chtěli tomu asi dát nějaký impulz. Já myslím, že bych to nějak víc nerozebíral,“ podotkl Jiskra.
V sobotu se budou snažit Západočeši uspět i v Třinci a vrátit sérii zpět do Karlových Varů k pondělnímu šestému utkání. „Musíme dobře zregenerovat. Čeká nás dlouhá cesta a prostě tam se o to popereme. Je to o všechno a my do toho taky všechno dáme,“ prohlásil Jiskra.
Zatímco Třinec v semifinále zvolil přesuny letadlem, hráči Energie budou klasicky cestovat autobusem. „To bych asi vůbec nerozebíral tohle. Já myslím, že máme dobré podmínky na to zregenerovat. Máme teď dva dny volno a hraje se až v sobotu. Takže není co řešit. Prostě nás čeká další zápas,“ doplnil Jiskra.
Velký tlak za nepříznivého stavu 0:3 na zápasy necítil. „Hraje se o všechno. Dneska jsme rádi, že jsme vyhráli a udělali jsme tady našim domácím fanouškům radost, a doufáme, že vyhrajeme i příští zápas,“ dodal Jiskra.