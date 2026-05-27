Na ledové ploše je králem dlouhých tratí, ve Švýcarsku by si ale do hokejového dresu jen tak netroufnul. Olympijský vítěz a rychlobruslařská hvězda Metoděj Jílek si atmosféru světového šampionátu i výkony českých hokejistů velmi užívá, smekl klobouk i před rychlostí Connora McDavida.
Podporovat české hokejisty na turnaj do Švýcarska přijelo mezi řadou fanoušků i několik celebrit a sportovců, včetně letošního devatenáctiletého olympijského šampiona. „K tomu rychlobruslení má hokej poměrně blízko. Je to na ledě a jezdí se na nožích. Ale je to jiný typ sportu ve smyslu, že to je týmový sport. A hraje se na branky. Určitě se na to ale rád dívám, je to záživné,“ prozradil dvojnásobný medailista z Milána.
V hledišti se může chlubit znalostmi z ledového světa. Své sportovní kolegy v bruslařských dovednostech ale příliš nehodnotí. „Asi se úplně nedívám na styl, ale na práci s pukem. Zase je to pro mě něco nového a já rád objevuju nové věci,“ přiznal.
Jílek v únoru olympijskou tratí na 10 000 metrů prosvištěl za zlatým triumfem s průměrným časem okolo 48 kilometrů v hodině, nejrychlejší hokejista NHL zapsal na ledu pomalejší výkon o 11 kilometrů v hodině. „I to je skvělý čas. Jezdit na těch kanadách, které jsou jiné brusle a nejsou stavěné na nějakou maximální rychlost, ale na obratnost, rychlé kličkování a akceleraci, je i taková rychlost fakt skvělá,“ uznal.
Hokej a atmosféra ve Švýcarsku jej pohltily. Sám by se ale na tento sport dát nemohl. „Mně vyhovuje rychlobruslení, týmový sport jsem ani nikdy nedělal. Ale na druhou stranu na kolečkovém rychlobruslení je to pomalu už týmový sport, něco jako cyklistika. Sice může vyhrát jen jeden, ale bez toho týmu by to nešlo,“ řekl.
Potenciál by přesto mohl uplatnit i jako kustod, neb si před každým závodem svoje brusle brousí sám. „Je to dost precizní práce a asi bych nikomu jinému nevěřil. Ty brusle se ale brousí úplně jinak než hokejové. Někdo by mě to prvně musel naučit,“ vtipkoval.
Stejně jako ostatní fanoušci českého hokeje nyní bude pečlivě vyhlížet čtvrtfinálový duel s Finskem, který Češi odehrají ve čtvrtek proti Finsku.